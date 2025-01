Mara Bănică a comis-o, înainte de Asia Express! „Sunt un munte de inteligență”

Sezonul cu numărul opt al show-ului Asia Express 2025 vine cu mari surprize pentru telespectatori. Cea mai mare este echipa bombă, Mara Bănică și Serghei Mizil. Cei doi sunt prieteni la cataramă de ani buni, așa că vor face, cu siguranță, spectacol acolo. Prezentatoarea TV a început deja să se pregătească pentru plecarea pe Drumul Eroilor și a „comis-o”.

Mara Bănică e pe cai mari! Totul a început la finalul verii trecute, atunci când vedeta a devenit prezentatoare, alături de Dan Capatos, la show-ul de pe Antena Stars. Mai mult, Marei i s-a dat pe mână o altă emisiune, SpyNewsTv, iar succesul nu a întârziat să apară. În curând, va participa la Asia Express, alături de Serghei Mizil. Filmările încep pe 7 februarie și se vor dura aproximativ 3 luni.

Citește și: Mara Bănică se duce ”ruptă” la Asia Express! Adio liniște, înainte de marele show de la Antena 1! Colega lui Capatos nu are încotro

Mara Bănică a publicat un filmuleț în care le-a povestit urmăritorilor ei cum a „comis-o” înainte de plecarea în Asia Express. Mai exact, prezentatoarea TV a mărturisit că a băgat la spălat câteva haine pe care le va lua în competiția de pe Antena 1.

Vedeta nu a fost atentă și a băgat rufele albe cu un articol vestimentar de culoare roz. Astfel, este posibil ca hainele ei să se coloreze. Mara Bănică a făcut și o glumă: „Bine că n-au fost hainele lui Serghei”.

„Să vă spun ce am făcut eu astăzi. Am început să-mi pregătesc și eu una alta pentru Asia Express. Din greșeală, am băgat rufele albe cu ceva roz. Așadar, dacă o să mă vedeți foarte roz în această competiție este pentru că sunt un munte de inteligență. Ce altceva aș putea să vă spun? Am greșit-o din prima.”, a spus Mara Bănică pe Instagram.