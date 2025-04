Cât costă biletele la concertul lui Jennifer Lopez. Ce beneficii au fanii care cumpără VIP-ul de 5.000 de lei

Bucureștiul se pregătește pentru unul dintre cele mai așteptate concerte ale verii. Jennifer Lopez, superstar internațional și una dintre cele mai influente artiste ale muzicii pop și latino, va concerta pentru prima oară în România, în data de 27 iulie, în Piața Constituției.

Evenimentul face parte din cadrul festivalului „Summer in the City!”, un concept urban ajuns la cea de-a treia ediție, care își propune să transforme Capitala într-un adevărat epicentru al distracției estivale. Gândit ca un mix vibrant de muzică live, energie urbană și atmosferă de vacanță, festivalul aduce în inima orașului un lineup spectaculos de artiști.

Cât costă un bilet la concertul lui J.Lo

Biletele pentru concert au fost puse deja în vânzare, iar prețurile variază în funcție de accesul oferit, de la variante standard până la experiențe de tip premium, dedicate celor care își doresc o întâlnire de neuitat cu artista. Cei care își doresc doar acces general la spectacol trebuie să scoată din buzunar 400 de lei, acesta fiind prețul biletelor în regim Early Bird. Pentru o vizibilitate mai bună și apropierea de scenă, există variante precum Golden Circle, la 650 lei, și Diamond Circle, la 950 lei.

Pe lângă aceste opțiuni, organizatorii au pus la dispoziție și bilete pentru platforma VIP, la prețul de 1.000 lei, care oferă o perspectivă panoramică asupra scenei și un confort sporit în timpul concertului. Totuși, atracția principală o reprezintă pachetul „Greet&Foto”, care costă nu mai puțin de 5.000 lei. Acesta le oferă fanilor șansa unică de a interacționa direct cu Jennifer Lopez, în cadrul unei sesiuni speciale de întâlnire și fotografie. În plus, cei care achiziționează acest pachet beneficiază de acces exclusiv în cele mai bune zone ale evenimentului – platforma VIP și Diamond Circle – pentru o experiență muzicală completă.

„Biletele ale căror prețuri pleacă de la 400 lei (Early Bird) s-au pus în vânzare pe Eventim.ro, IaBilet.ro și, Entertix.ro, iar noutatea absolută este că fanii vor putea achiziționa Meet&Foto Tickets care le vor permite să interacționeze și să se fotografieze cu celebra Jennifer Lopez. În plus, vor avea acces la o platformă VIP, dar și la Diamond Circle (categoria care aduce spectatorii cel mai aproape de artistă), de unde vor putea trăi intensitatea concertului la cote maxime”, potrivit comunicatului de presă transmis de organizatori.

Evenimentul va avea loc într-una dintre cele mai spectaculoase locații din București – Piața Constituției – amplasată chiar în fața Palatului Parlamentului, un loc devenit deja simbolic pentru marile concerte internaționale organizate în România. Alegerea acestui spațiu nu este întâmplătoare. Reprezintă un cadru grandios care completează stilul extravagant al show-ului „Up All Night”, spectacolul cu care Jennifer Lopez este în plin turneu european. Turneul se bucură de o cerere uriașă în marile orașe ale continentului și ale Orientului Mijlociu, multe dintre spectacole fiind deja sold out.

Jennifer Lopez, cunoscută pentru hituri precum „On the Floor”, „Let’s Get Loud” sau „Ain’t Your Mama”, dar și pentru prezența sa scenică explozivă, este așteptată să ofere un show complet – de la coregrafii impresionante și costume spectaculoase, până la o producție vizuală demnă de marile scene ale lumii.

