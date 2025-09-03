Noua emisiune de la Pro TV i-a dat planul peste cap lui Răzvan Exarhu: “Există foarte puțin oameni care s-au supărat. Au fost niște momente mai intense”

Răzvan Exarhu s-a întors la Pro TV și a preluat rolul de roast master al show-ului “La bine și la roast”, care s-a filmat pe timpul verii la Opera Națională. Celebrul om de radio a recunoscut că formatul i se potrivește mănușă, având antrenament de ani buni la matinalul de la Rock FM, unde glumele și ironia sunt la ordinea zilei. Binecunoscut pentru vacanțele prelungite între sezoane, Exarhu nu a ratat noul format pe care șefii de la Pro TV mizează în toamna asta, chiar dacă propunerea a venit fix când trebuia să plece în concediu. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, acesta a dat din casă afirmând că au fost și câțiva invitați care…s-au supărat, dar ne-a mărturisit și cum digeră roast-ul când el e luat în colimator.

Show-ul se vrea a fi o nebunie totală! Glumele vor întrece anumite limite și scopul este ca telespectatori să râdă cu gura până la urechi. Persoane publice vor veni, rând pe rând și se vor așeza pe ”scaunul fierbinte”. Producătorii mizează pe carisma și stilul franc, ușor ironic al celebrului om de radio pentru a înregistra audiențe record. “La bine și la roast” începe pe 10 septembrie pe Pro TV și pe VOYO.

Răzvan Exarhu: “Folosesc ironia ca pe o monedă zilnică și cred că sunt cel mai bun”

CANCAN.RO: Cum a venit propunerea? Cât de repede ai bătut palma cu Pro TV?

Răzvan Exarhu: Au zis: “Uite, Răzvan, ai vrea să prezinți un show de roast?” Și eu le-am răspuns: lăsați-mă să mă gândesc: da! Cam așa a venit propunerea. Cred că am niște date personale care mă recomandă: de 9 ani calc oameni în picioare la Morning Glory, fac glume mizerabile. În general folosesc ironia ca pe o monedă zilnică și cred că sunt cel mai bun, îmi vine mănușă.

CANCAN.RO: Dar, în general, cum digeri roasturile când tu ești personajul principal?

Răzvan Exarhu: Dacă gluma este bună, diger foarte ușor. Dacă e o invectivă, nu e. Adică dacă e cărămidă în față, nu e o glumă. Poate la Brăila e o glumă, dar în rest nu. Am acest antrenament pentru că dacă te apuci să faci glume despre alții, trebuie să te aștepți să le faci și despre tine. Și în general cred că e mult mai bine să începi cu tine. Și eu fac asta în fiecare zi. De asta nici nu prea mă iau în serios. Și de asta cred că sunt pregătit să mi-o iau și eu cum ar veni.

Răzvan Exarhu: “S-a întâmplat când trebuia să plec în vacanță, așa că am renunțat la vacanță”

CANCAN.RO: Unde ți-ai încărcat bateriile?

Răzvan Exarhu: În vara asta nu prea. Abia acum o să plec în vacanță. Am avut Electric Castle. Cred că am fost vreo 5 zile în Bulgaria, dar am plecat după a patra, pentru că m-am plictisit. Mă enervează Marea Neagră. Nu pot să înot în ea. E tulbure, arată ca Dunărea, e groaznică!

Și după aceea am avut filmarea asta. S-a întâmplat când trebuia să plec în vacanță, așa că am renunțat la vacanță. După aia am mai avut alte filmări și ziua de astăzi. (n.r, lansarea grilei PRO TV). O să plec și eu peste câteva zile în vacanță și abia aștept, sincer. Merg în Grecia, la noi în Grecia!

Răzvan Exarhu: “Există foarte puțin oameni care s-au supărat. Au fost niște momente mai intense”

CANCAN.RO: Poți să-mi dai vreun spoiler din noua emisiune?

Răzvan Exarhu: Spoiler-ul ar fi că există foarte puțin oameni care s-au supărat. Au fost niște momente mai intense, dar starea generală a fost de amuzament. E șocant. Mulți dintre noi ajungem, pe măsură ce suntem expuși, să ne transformăm în statui. Și dacă vine un porumbel spre noi, zicem: bă, stai așa! Ceea ce nu-i corect. E bine să faci exercițiul ăsta, să lași ironia să vină la tine, să vezi ce mai rămâne. Și, după mine, e un fel de tratament cu vitamine, e o supradoză de paracetamol când ești răcit. Treci prin ea, transpiri, arăți ca dracu, ai cearcăne, îți curge apă din cap, dar una peste alta, a doua zi ești bine și vioi.

Cred că e un tratament necesar să poți să dai și înapoi cu aceeași eleganță cu care primești și să-ți păstrezi zâmbetul pe buze. E ceva care aparține manualului de supraviețuire în societate astăzi.

FOTO: CANCAN.RO/PRO TV

CITEȘTE ȘI: Detalii EXPLOZIVE din culisele emisiunii cu care şefii de la ProTV vor să rupă audienţa. ”Scaunul fierbinte”, pregătit pentru vedetele din showbiz!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.