Bella Santiago, ofertată să meargă la Faimoși: „M-au întrebat și pe mine dacă vreau să mă duc.” De ce a refuzat artista participarea la Survivor?

Bella Santiago a făcut dezvăluiri surprinzătoare în platoul emisiunii Dan Capatos Show! Artista a vorbit despre dorința de a participa la un reality-show care să îi testeze limitele fizice. Întrebată dacă ar accepta o provocare de tip „Survivor” ori „Asia Express”, artista a recunoscut că a refuzat în trecut din motive medicale, însă nu exclude o participare pe viitor. CANCAN.ro are toate detaliile!
Bella a spus că, deși a fost întrebată dacă vrea să meargă la „Survivor 2026”, a spus pas din cauza unei operații la genunchi. Cu toate acestea, dacă starea de sănătate îi va permite în viitor, ar fi dispusă să încerce o emisiune solicitantă. Artista a spus că probele sunt dificile, însă tocmai acest lucru o atrage. Vezi emisiunea integrală aici!
Discuția a mers rapid într-o zonă personală, iar cântăreața a povestit despre copilăria ei dificilă din Filipine. Tatăl artistei a murit când avea doar un an, iar mama a fost nevoită să o lase în grija bunicii. Ulterior, au locuit într-o zonă periculoasă, într-o casă extrem de mică, unde condițiile erau departe de a fi decente.
Participarea la un concurs de canto televizat în Filipine i-a adus notorietate și respect în cartier, însă viața nu s-a schimbat radical peste noapte. La 18 ani a decis să plece din țară, a muncit în străinătate și a strâns bani pentru a-i cumpăra mamei o casă. În prezent, continuă să o ajute pe aceasta cu bani.
„Când veneam de la școală și se certau și aruncau pietre, spuneau: „Stop, stop, vine vedeta noastră!” și eu treceam. Mi-am dorit foarte mult să plec. După ce am făcut 18 ani, am plecat din Filipine. I-am spus mamei că eu o să strâng niște bani ca să cumpăr casă pentru ea, să plece de acolo. Am strâns bani până am reușit să cumpăr o casă. I-am cumpărat-o mamei și în fiecare lună îi trimit bani”, a mărturisit Bella Santiago pentru Dan Capatos Show.
Copilăria grea și viața plină de lipsuri ar fi atuurile cu care Bella Santiago ar putea câștiga o emisiune cum este Survivor. Artista, al cărui soț concurează în echipa Războinicilor în ediția din 2026, a recunoscut că a fost ofertată, dar că nu a putut merge din cauza genunchiului.
Cu toate astea, când va fi 100% aptă fizic își dorește să aibă și ea parte de experiența Survivor. Traiul greu, pe care îl experimentează și concurenții din cadrul emisiunii de la Antena 1, nu o sperie deloc, pentru ea reprezentând modul în care a trăit o bună parte din viață.
„M-au întrebat și pe mine dacă vreau să mă duc la Faimoși și am zis că nu, pentru că abia m-am operat la genunchi. Și eu aș încerca Survivor. Dacă o să mai fie anul viitor și dacă o să fiu mai bine cu genunchii, o să merg. Eu vreau să încerc, pentru că eu m-am născut în Filipine și am dus-o în viață foarte greu. Chiar am stat într-o casă de 20 de metri pătrați și când ploua, ploua pe noi. E un loc foarte, foarte urât. E foarte periculos”, a mai spus vedeta.
Emisiunea integrală se poate urmări AICI:
Emisiunea Dan Capatos Show se difuzează în fiecare săptămână, de luni până joi, la ora 18:00, numai pe conturile oficiale de Facebook și YouTube CANCAN.RO.
