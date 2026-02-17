Acasă » Știri » Bella Santiago, ofertată să meargă la Faimoși: „M-au întrebat și pe mine dacă vreau să mă duc.” De ce a refuzat artista participarea la Survivor?

Bella Santiago, ofertată să meargă la Faimoși: „M-au întrebat și pe mine dacă vreau să mă duc.” De ce a refuzat artista participarea la Survivor?

De: Simona Vlad 18/02/2026 | 00:19
Bella Santiago a făcut dezvăluiri surprinzătoare în platoul emisiunii Dan Capatos Show! Artista a vorbit despre dorința de a participa la un reality-show care să îi testeze limitele fizice. Întrebată dacă ar accepta o provocare de tip „Survivor” ori „Asia Express”, artista a recunoscut că a refuzat în trecut din motive medicale, însă nu exclude o participare pe viitor. CANCAN.ro are toate detaliile!

Bella a spus că, deși a fost întrebată dacă vrea să meargă la „Survivor 2026”, a spus pas din cauza unei operații la genunchi. Cu toate acestea, dacă starea de sănătate îi va permite în viitor, ar fi dispusă să încerce o emisiune solicitantă. Artista a spus că probele sunt dificile, însă tocmai acest lucru o atrage. Vezi emisiunea integrală aici!

Copilăria Bellei Santiago, marcată de neajunsuri

Discuția a mers rapid într-o zonă personală, iar cântăreața a povestit despre copilăria ei dificilă din Filipine. Tatăl artistei a murit când avea doar un an, iar mama a fost nevoită să o lase în grija bunicii. Ulterior, au locuit într-o zonă periculoasă, într-o casă extrem de mică, unde condițiile erau departe de a fi decente.

Participarea la un concurs de canto televizat în Filipine i-a adus notorietate și respect în cartier, însă viața nu s-a schimbat radical peste noapte. La 18 ani a decis să plece din țară, a muncit în străinătate și a strâns bani pentru a-i cumpăra mamei o casă. În prezent, continuă să o ajute pe aceasta cu bani.

„Când veneam de la școală și se certau și aruncau pietre, spuneau: „Stop, stop, vine vedeta noastră!” și eu treceam. Mi-am dorit foarte mult să plec. După ce am făcut 18 ani, am plecat din Filipine. I-am spus mamei că eu o să strâng niște bani ca să cumpăr casă pentru ea, să plece de acolo. Am strâns bani până am reușit să cumpăr o casă. I-am cumpărat-o mamei și în fiecare lună îi trimit bani”, a mărturisit Bella Santiago pentru Dan Capatos Show.

Bella Santiago, ofertată să meargă la Faimoși

Copilăria grea și viața plină de lipsuri ar fi atuurile cu care Bella Santiago ar putea câștiga o emisiune cum este Survivor. Artista, al cărui soț concurează în echipa Războinicilor în ediția din 2026, a recunoscut că a fost ofertată, dar că nu a putut merge din cauza genunchiului.

Cu toate astea, când va fi 100% aptă fizic își dorește să aibă și ea parte de experiența Survivor. Traiul greu, pe care îl experimentează și concurenții din cadrul emisiunii de la Antena 1, nu o sperie deloc, pentru ea reprezentând modul în care a trăit o bună parte din viață.

„M-au întrebat și pe mine dacă vreau să mă duc la Faimoși și am zis că nu, pentru că abia m-am operat la genunchi. Și eu aș încerca Survivor. Dacă o să mai fie anul viitor și dacă o să fiu mai bine cu genunchii, o să merg. Eu vreau să încerc, pentru că eu m-am născut în Filipine și am dus-o în viață foarte greu. Chiar am stat într-o casă de 20 de metri pătrați și când ploua, ploua pe noi. E un loc foarte, foarte urât. E foarte periculos”, a mai spus vedeta.

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

Emisiunea Dan Capatos Show se difuzează în fiecare săptămână, de luni până joi, la ora 18:00, numai pe conturile oficiale de Facebook și YouTube CANCAN.RO.

CITEȘTE ȘI:

Bella Santiago a recunoscut de ce Cav se ceartă cu Nicu la Survivor 2026: „Am înțeles că la casting s-au mai văzut acolo, au glumit și…”

De ce a participat Bella Santiago la Eurovision 2026, deși nu își dorea acest lucru. Cine a împins-o de la spate: „Hai, mai încearcă și tu o dată”

