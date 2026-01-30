Acasă » Știri » Prognoza meteo 30 ianuarie 2026. Ploi, lapoviță și ninsoare

De: Paul Hangerli 30/01/2026 | 05:30
Iarnă. sursa Can Can

Vremea va fi una tipic de iarnă târzie: predominant înnorată și rece, cu precipitații ce pot apărea sporadic — mai ales în regiunile sudice și vestice sub formă de ploaie, iar în nord și centru posibil ca lapovița sau ninsoarea să își facă apariția. Temperaturile din marile orașe reflectă această realitate: iarnă moderată în sud și pe litoral, dar mai rece în regiunile centrale și nord-estice. Dacă plănuiești activități în aer liber, e recomandat un strat termic adecvat și o haină impermeabilă — atmosfera generală rămâne specifică unei perioade de tranziție din iarnă spre începutul primăverii.

Vremea în România

Vremea va fi în general înnorată și rece, tipică ultimei treimi de ianuarie. Pe suprafețe largi, cerul va rămâne acoperit, iar trecător se vor semnala precipitatii (ploaie în sud și sud-vest, posibil lapoviță sau ninsoare în nord și centru). Temperaturile vor fi moderate pentru această perioadă, fără fluctuații bruște, dar cu valori în general apropiate de 0…7°C.

Vremea pe regiuni

Nord și Vest

În nord și vest, atmosfera va fi predominant mohorâtă, cu probabilitate de ploaie slabă sau lapoviță la altitudini mai mari, dar și perioade în care cerul va rămâne doar înnorat. Temperaturile vor fi reci, fără depășiri semnificative ale valorilor de sezon.

Sud și Sud-Est

Regiunile sudice, ca și sud-estul țării, vor avea o zi cu cer noros și precipitații sporadice, mai ales pe parcursul dimineții și după-amiaza. Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât în restul țării dar tot reci pentru final de ianuarie.

Oltenia și Sud-Vest

Și în Oltenia și sud-vestul țării, vremea rămâne caracterizată de nori și umiditate, fără schimbări bruște. Precipitațiile vor fi trecătoare, iar aerul va fi rece, dar nu extrem de frig.

Est și Nord-Est

În est și nord-est, condițiile vor rămâne reci, iar precipitațiile, dacă apar, pot trece mai ușor în lapoviță sau ninsoare spre seară, în special în zonele cu altitudine mai înaltă.

Centrul țării și zona Carpaților

În zona centrală și la poalele Carpaților, aceasta va fi încheiată cu un cer înnorat și temperaturi la limita înghețului. Posibilitatea de ninsoare ușoară există, mai ales la altitudini mari.

Dobrogea și zona Mării Negre

Pe litoralul Mării Negre, vremea va fi de asemenea înnorată, dar cu temperaturi ceva mai blânde comparativ cu restul teritoriului. Vântul va accentua senzația de rece pe lângă malul mării.

Vremea în capitală

În București, ziua de mâine va fi în mod tipic înnorată și rece, cu cer predominant acoperit și șanse de ploaie slabă sau burniță pe alocuri. Temperaturile se vor încadra aproximativ între 2°C și 6°C, oferind o zi tipică de iarnă târzie, fără precipitații deosebit de intense.

Vremea în marile orașe

Cluj-Napoca
Clima de iarnă rece continuă, cu cer noros și posibilitate de lapoviță, iar temperaturile vor fi în jur de 0°C până spre 3°C, indicând un final de iarnă aspru în Transilvania.

Timișoara
În vest, vremea va fi și aici rece, cu nori și precipitații slabe izolate, iar termometrele vor arăta în jur de 2°C … 5°C — puțin mai blând decât regiunile din centru sau nord.

Iași
În nord-est, vremea va fi rece, iar dacă se vor semnala precipitații, acestea ar putea trece în lapoviță sau ninsoare; temperaturile se vor situa aproximativ între -1°C și +2°C.

Craiova
În sud-vest, vremea rămâne rece, dar cu temperaturi ușor mai ridicate decât în nord; valorile estimate vor fi între 2°C și 6°C.

Constanța
Pe litoral, pe fondul cerului noros, valorile termice vor fi ceva mai milde, situându-se în jur de 4°C … 7°C, dar cu senzație de rece din cauza vântului maritim.

Brașov
În zona centrală și la munte, vremea va fi rece, cu posibile lapovițe, iar termometrele vor indica în jurul valorii de 0°C … 3°C.

