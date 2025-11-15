Ce a făcut Vlăduța Lupău în timp ce fratele ei, Bogdan Lupău, era plasat sub control judiciar. La cine s-a dus artista

Vineri, 14 noiembrie 2025, fratele Vlăduței Lupău, Bogdan, a fost pus sub control judiciar, după ce a fost acuzat de mai multe infracțiuni. Imediat ce acest subiect a ajuns în spațiul public, artista a avut și o reacție. Ce a făcut Vlăduța Lupău în timp ce fratele ei era plasat sub control judiciar – vedeți în rândurile de mai jos!

Situația nu este deloc una bună în familia Vlăduței Lupău. Fratele său a ajuns să aibă probleme grave cu legea. Pe data 14 noiembrie, bărbatul a fost pus sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile. Acesta este acuzat că a cumpărat viței fără să dețină documente legale, pe care îi vindea la export.

Ce a făcut Vlăduța Lupău în timp ce Bogdan Lupău era plasat sub control judiciar

Mai mult, se pare că Bogdan Lupău a încercat să dețină monopolul în exportul de viței în județul Sălaj și acum este acuzat de mai multe infracțiuni: evaziune fiscală în formă continuată, fals în înscrisuri sub semnătură privată și şantaj în formă continuată.

Vlăduța Lupău are o relație extrem de apropiată cu fratele ei, Bogdan, iar vestea aceasta a venit ca un fulger pentru întreaga familie. Mai mult, artista, împreună cu soțul său, Adrian Rus, i-au cununat pe Bogdan și pe partenera acestuia și le sunt alături la bine și la greu.

Partenera lui Bogdan trece prin clipe grele după aflarea veștii, iar Vlăduța Lupău îi este alături, sprijinind-o necondiționat. Artista este foarte apropiată de cumnata sa, iar în ziua în care Bogdan a fost pus sub control judiciar, cântăreața nu a stat pe gânduri și a mers la aceasta pentru a-i fi alături în momentele dificile.

Mai mult, Vlăduța Lupău a postat în mediul online o fotografie cu cumnata ei, însoțită de un emoticon cu inimioară, arătând cât de mult îi este alături și că o va susține mereu.

News alert! Cutremur în familia Vlăduței Lupău! Fratele artistei, sub control judiciar

Ce relație are Vlăduța Lupău cu soacra sa, de fapt. Ce spune despre mama lui Adi Rus: „Biata de ea”