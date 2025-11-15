Acasă » Știri » Ce ar fi trebuit să facă dentiștii clinicii stomatologice din Sectorul 3, înainte de anestezia Sarei. Un medic ATI explică protocolul corect

De: Maria Roșca 15/11/2025 | 10:45
Cazul Sarei, fetița de doi ani care a murit în urma administrării unei anestezii generale – de către un medic stomatolog, a revoltat lumea medicală din România. Elena Copaciu, medicul primar de Terapie Intensivă, a vorbit despre greșeala majoră pe care dentiștii clinicii stomatologice din Sectorul 3 ar fi făcut-o, înainte de sedarea copilei. 

Medicul primar de Terapie Intensivă Elena Copaciu susține că pacienții între 0-3 ani se încadrează într-un risc anestezic ridicat, ceea ce înseamnă că procedura de administrare a anesteziei generale trebuie efectuată în condiții de maximă siguranță, la fel ca în cazul tuturor pacienților.

Ce ar fi trebuit să facă dentiștii clinicii stomatologice din Sectorul 3

„Problema este unde se petrece această anestezie și dacă există toate elementele de siguranță pentru derularea actului anestezic. E vorba despre faptul că pacientul, indiferent de ce tip de procedură anestezică are nevoie, trebuie supus aceluiași examen.

E vorba de examenul preanestezic de stabilire a categoriei de risc anestezico-chirurgical. Copilul 0-3 ani se încadrează într-un risc anestezic ridicat și atunci se pune problema siguranței actului anestezic: unde se derulează acesta și unde este copilul la nivelul cel mai ridicat de siguranță”, a atras atenția medicul într-o intervenție la Digi24.

În cazul Sarei, medicul susține că – în urma analizelor efectuate înainte de procedura stomatologică – reiese un risc major în cazul administrării unei anestezii generale. Pe lângă vârsta fragedă, medicul anestezis ar fi trebuit să țină cont de patologia preexistentă a fetiței, ceea ce ar fi însemnat măsuri suplimentare de siguranță pentru procedură.

Târgul de Crăciun de la Sibiu reconfirmă tradiția prețurilor mari. Cât costă două sarmale și o porție de clătite
Târgul de Crăciun de la Sibiu reconfirmă tradiția prețurilor mari. Cât costă două...
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER

„În cazul acestui copil, din informațiile publice și din autopsie, și din declarațiile anterioare ale mamei, reiese că exista o patologie. Mama indica o patologie hepatică, autopsia că e vorba de o patologie preexistentă, complexă, cronică, semnificativă, care trebuie evaluată în examenul preanestezic: stabilită categoria de risc legată și de vârstă, și de această patologie cronică complexă, preexistentă, despre care vorbește autopsia și comunicatul public după prima etapă autopsiei medico-legale.

Și, în funcție de aceasta, se stabilește gradul de risc și unde se desfășoară această procedură la nivelul cel mai înalt de siguranță”, a mai spus medicul Elena Copaciu.

Detalii surprinzătoare ies la iveală! Ce ar fi auzit mama Sarei din cabinetul stomatologic, chiar în timpul procedurii

Câte proceduri de sedare profundă ar mai fi efectuat medicii care au anesteziat-o pe micuța Sara, în cabinetul din Sectorul 3

