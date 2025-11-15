Ce ar fi trebuit să facă dentiștii clinicii stomatologice din Sectorul 3, înainte de anestezia Sarei. Un medic ATI explică protocolul corect

Cazul Sarei, fetița de doi ani care a murit în urma administrării unei anestezii generale – de către un medic stomatolog, a revoltat lumea medicală din România. Elena Copaciu, medicul primar de Terapie Intensivă, a vorbit despre greșeala majoră pe care dentiștii clinicii stomatologice din Sectorul 3 ar fi făcut-o, înainte de sedarea copilei.

Medicul primar de Terapie Intensivă Elena Copaciu susține că pacienții între 0-3 ani se încadrează într-un risc anestezic ridicat, ceea ce înseamnă că procedura de administrare a anesteziei generale trebuie efectuată în condiții de maximă siguranță, la fel ca în cazul tuturor pacienților.

Ce ar fi trebuit să facă dentiștii clinicii stomatologice din Sectorul 3

„Problema este unde se petrece această anestezie și dacă există toate elementele de siguranță pentru derularea actului anestezic. E vorba despre faptul că pacientul, indiferent de ce tip de procedură anestezică are nevoie, trebuie supus aceluiași examen. E vorba de examenul preanestezic de stabilire a categoriei de risc anestezico-chirurgical. Copilul 0-3 ani se încadrează într-un risc anestezic ridicat și atunci se pune problema siguranței actului anestezic: unde se derulează acesta și unde este copilul la nivelul cel mai ridicat de siguranță”, a atras atenția medicul într-o intervenție la Digi24.

În cazul Sarei, medicul susține că – în urma analizelor efectuate înainte de procedura stomatologică – reiese un risc major în cazul administrării unei anestezii generale. Pe lângă vârsta fragedă, medicul anestezis ar fi trebuit să țină cont de patologia preexistentă a fetiței, ceea ce ar fi însemnat măsuri suplimentare de siguranță pentru procedură.

„În cazul acestui copil, din informațiile publice și din autopsie, și din declarațiile anterioare ale mamei, reiese că exista o patologie. Mama indica o patologie hepatică, autopsia că e vorba de o patologie preexistentă, complexă, cronică, semnificativă, care trebuie evaluată în examenul preanestezic: stabilită categoria de risc legată și de vârstă, și de această patologie cronică complexă, preexistentă, despre care vorbește autopsia și comunicatul public după prima etapă autopsiei medico-legale. Și, în funcție de aceasta, se stabilește gradul de risc și unde se desfășoară această procedură la nivelul cel mai înalt de siguranță”, a mai spus medicul Elena Copaciu.

