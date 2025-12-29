Acasă » Știri » Ce funcție a avut soțul Antonellei și tatăl Sarei, cele două femei ignorate de medici. Nici măcar renumele nu l-a ajutat să le salveze

De: Denisa Iordache 29/12/2025 | 20:24
Sursă: Social media

Cazul morții Antonellei și Sarei a șocat o țară întreagă. Cele două, mamă și fiică, ar fi murit în urma consumării unor produse intoxicate, după ce au luat masa în Ajunul Crăciunului. În timp ce fiica cea mare din familie nu prezintă niciun simptom, tatăl acesteia se află internat în spital și este supus mai multor analize. Nici măcar funcția pe care a ocupat-o nu l-a putut ajuta pe bărbat să își salveze soția și fiica cea mică. Toate detaliile în articol. 

Totul a început în Ajunul Crăciunului, atunci când Sara a început să se simtă rău și a fost urmată de tatăl și mama ei. Cele două au ajuns la spital din cauza unei intoxicații alimentare, dar au fost trimise acasă de medici cu diagnosticul de gastroenterită simplă. Nimeni nu se aștepta la deznodământul tragic.     

Ce funcție a avut soțul Antonellei și tatăl Sarei

După ce s-au stins din viață, în urma lor au rămas un tată care se află în spital sub atenta supraveghere a medicilor și fiica cea mare a familiei, în vârstă de 18 ani, care nu are nimic. 

Bărbatul a prezentat simptome mai puțin severe și a fost internat la spitalul din Campobasso și apoi transferat la Spallanzani, în Roma, în timp ce cealaltă fiică a cuplului este bine, sub supravegherea medicilor. 

Gianni Di Vita, soț și tată al victimelor, a fost primar al orașului Pietracatella, dar nici măcar această funcție pe care a ocupat-o nu l-a ajutat să își salveze familia. 

Viața fostului primar nu este în pericol, dar va fi supus unor teste, inclusiv teste toxicologice, pentru a identifica substanța sau agentul care ar fi putut cauza intoxicația alimentară severă. 

Între timp, din cauza tragediei care a stârnit revoltă, Primăria Pietracatella a decis să renunțe la evenimentele organizate de Crăciun, în semn de respect și doliu pentru victime. 

„Cu profundă tristețe anunțăm că, din cauza pierderii grave care a lovit comunitatea noastră, toate evenimentele și inițiativele de Crăciun sunt anulate. În aceste momente dificile, alegem să reflectăm, să arătăm respect și să ne exprimăm solidaritatea cu familia afectată, împărtășind durerea întregii comunități. Vă mulțumim pentru înțelegere.”, au transmis reprezentanții Primăriei Pietracatella.

S-a elucidat misterul morții bărbatului de 51 de ani din complexul de agrement din Botoșani. Care este cauza decesului

Imagini cu accidentul din Pasajul Unirii din București s-au viralizat. Ce greșeală majoră a comis șoferul care s-a „urcat” cu mașina pe perete

