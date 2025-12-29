S-a aflat acum! Ce alimente au consumat Antonella și Sara în Ajunul Crăciunului + Ar fi fost contaminate. Poliția are deja 5 suspecți

Au ieșit la iveală informații importante despre cazul în care AntonellaDi Ielsi (50 ani) și Sara, fiica ei (15 ani), au murit. Cele două s-au stins din viață pe data de 27 și 28 decembrie, după ce au luat masa în Ajunul Crăciunului. Abia acum s-a aflat, de fapt, ce alimente au consumat ambele. Toate detaliile în articol.

Totul a început în Ajunul Crăciunului, atunci când Sara a început să se simtă rău și a fost urmată de tatăl și mama ei. Cele două au ajuns la spital din cauza unei intoxicații alimentare, dar au fost trimise acasă de medici cu diagnosticul de gastroenterită simplă. Nimeni nu se aștepta la deznodământul tragic.

Ce alimente au consumat Antonella și Sara în Ajunul Crăciunului

Sara a murit prima, pe data de 27 decembrie 2025, și a fost urmată de mama ei, o zi mai târziu. Soțul femeii a fost internat în spitalul din Campobasso și apoi transferat la Spallanzani, în Roma, în timp ce cealaltă fiică a cuplului este bine, sub supravegherea medicilor.

După această tragedie subită, au ieșit la iveală produsele pe care aceștia le-ar fi consumat. Masa suspectă a fost luată pe data de 24 decembrie 2025 și a inclus pește, midii și ciuperci, dar nu este confirmat faptul că intoxicația ar fi fost cauzată de acestea.

Parchetul din Campobasso, Italia, a obținut dosarele medicale ale celor două victime decedate și există deja cinci suspecți din cadrul personalului medical al spitalului. Pentru stabilirea cauzei exacte care a dus la tragedie, Autoritatea Sanitară Regională a lansat o anchetă și a luat produse alimentare găsite în locuința acestora pentru a le supune mai multor teste, printre care: conserve, borcane și resturi de gunoi.

În urma tragediei care a șocat pe toată lumea, Administrația locală din Pietracatella, un mic oraș cu aproximativ 1.200 de locuitori din Italia, a luat decizia de a anula evenimentele de Crăciun în semn de doliu pentru cele două femei. Bărbatul care se află internat a fost primarul orașului și este respectat în comunitate.

Acest caz a stârnit revoltă printre conaționalii victimelor, care își exprimă nemulțumirea legată de faptul că victimele au fost trimise acasă de două ori de către medici, în loc să fie tratate corespunzător.

