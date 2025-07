Nou scandal în sport! Cea mai rapidă atletă și-a dat demisia din cauza Federației Române de Atletism

Un scandal major zguduie atletismul românesc, după ce Maria Mihalache, cea mai rapidă atletă a României, a fost exclusă din echipa care urma să participe la Campionatul European U23 de la Bergen, Norvegia. Decizia a stârnit controverse intense, întrucât sportiva îndeplinise baremul oficial de calificare de șase ori, dar a fost respinsă în urma unor reguli noi și interne impuse de Federația Română de Atletism.

Maria Mihalache, în vârstă de 22 de ani, se afla printre principalii candidați pentru competiția europeană, după ce și-a demonstrat valoarea în mai multe concursuri, atât în aer liber, cât și în sezonul indoor. Baremul oficial pentru proba de 100 de metri fusese atins repetat de sportivă, ceea ce conform regulilor europene ar fi trebuit să-i asigure automat participarea.

Totuși, Federația Română de Atletism a invocat o regulă internă adăugată recent, conform căreia înscrierea sportivilor trebuia făcută până pe 7 iulie 2025. În cazul Mariei, comunicarea a venit după această dată, iar drept urmare a fost informată că nu va mai face parte din lot.

Această modificare a regulamentului, introdusă fără o consultare clară și transparentă, a generat nemulțumiri puternice în rândul sportivilor și antrenorilor, care au considerat că astfel de schimbări sunt nejustificate și arbitrare. Mai mult, s-a semnalat faptul că decizia a fost luată cu puțin timp înaintea competiției, deși biletele de avion pentru deplasare erau deja achiziționate, ceea ce ridică semne de întrebare privind seriozitatea și corectitudinea managementului Federației.

Reacțiile în mediul sportiv au fost acerbe, mulți considerând că Maria Mihalache a fost nedreptățită și că această situație afectează imaginea atletismului românesc pe plan internațional. În același timp, au fost criticate și mecanismele interne ale federației, care par să ignore regulamentele europene în favoarea unor reguli proprii impuse discreționar.

„Eu am reconfirmat în sezonul indoor la proba de 60m, unde am făcut record național după aproape 30 de ani. Baremul acela, timpul acela pe care l-am făcut este mult mai tare decât baremul propriu-zis de la Campionatele Europene de 100m.

Am primit mesajul că, potrivit regulamentului, sportiva nu face deplasarea și de atunci nu a mai spus nimeni nimic. Dar înainte perioada asta am tot vorbit cu dânșii și prin luarea biletelor de avion se sub înțelegea că merg la Europene. Cred că eram singura sportivă care avea biletele de avion luate…”, a spus Maria Mihalache.