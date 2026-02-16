Acasă » Știri » Au apărut noi detalii despre cazul românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Bărbatul ar fi acționat la comandă

Au apărut noi detalii despre cazul românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Bărbatul ar fi acționat la comandă

De: Anna Caba 16/02/2026 | 14:34
Au apărut noi detalii despre cazul românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Bărbatul ar fi acționat la comandă
Noi detalii în cazul românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia /Foto: Captură video

Scene de groază sâmbăta trecută într-un centru comercial din Bergamo, un oraș din Italia, acolo unde o simplă ieșire la cumpărături s-a transformat într-un coșmar pentru o familie de italieni. Un bărbat de origine română a încercat să răpească o fetiță de doar un an și jumătate, smulgând-o cu forța din brațele mamei sale în momentul în care familia părăsea magazinul comercial.

Totul s-a petrecut în jurul orei 13:00, când cei doi părinți și micuța se pregăteau să plece acasă după cumpărături. Potrivit imaginilor surprinse de camerele de supraveghere, bărbatul, în vârstă de aproximativ 37-47 de ani, ar fi apucat fetița de picioare, trăgând-o violent spre el.

Reacția disperată a mamei, strigătele și intervenția rapidă a tatălui și a trecătorilor au făcut ca atacatorul să fie imobilizat până la sosirea forțelor de ordine. Fetița a fost grav rănită, fiind transportată de urgență la spitalul Papa Giovanni XXIII din Bergamo, unde medicii au confirmat că micuța suferise o fractură de femur în urma violenței aplicate în timpul tentativei de răpire, o fractură ce necesită tratament medical complex.

Noi detalii în cazul românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia

Bărbatul a fost arestat pe loc și este în custodia autorităților italiene, fiind acuzat oficial de „tentative de răpire de minor și vătămare corporală gravă”. Din primele verificări, individul nu avea antecedente penale și trăia fără domiciliu stabil, dar anchetatorii sunt convinși că incidentul nu este unul individual.

Surse din anchetă sugerează că românul nu ar fi acționat de capul său, ci la comanda unui cartel internațional specializat în răpiri de minori, potrivit unor relatări publicate în presa italiană. Ancheta este abia la început, dar anchetatorii iau în calcul varianta ca gestul extrem să fi fost cerut de o rețea criminal sofisticată, ceea ce ar transforma cazul într-unul de amploare internațională.

Până când autoritățile vor confirma sau infirma această ipoteză incredibilă, familia și opinia publică rămân în șoc, iar incidental a stârnit o avalanșă de întrebări despre siguranța copiilor și despre posibilele legături dintre crimele violente și grupările criminale organizate.

A fost făcută publică înregistrarea apelurilor la 112 făcute de Patrizia, în ziua în care s-a stins. Cei 3 tineri au murit cu zile

Marius Catană a murit într-un accident teribil, în Italia. Ajunsese chiar în fața casei

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Răzvan Grecu a murit în urma unui infarct la doar 26 de ani. Apropiații sunt în stare de șoc
Știri
Răzvan Grecu a murit în urma unui infarct la doar 26 de ani. Apropiații sunt în stare de…
Câți lei a plătit Andrei Croitoru pentru un singur mic, la Terasa Obor
Știri
Câți lei a plătit Andrei Croitoru pentru un singur mic, la Terasa Obor
Ghidul CNAS 2026: Ce analize și consultații gratuite poți face indiferent dacă ești asigurat
Mediafax
Ghidul CNAS 2026: Ce analize și consultații gratuite poți face indiferent dacă ești...
Ninsorile se întorc în forță în România! ANM a transmis în ce zone ajunge stratul de zăpadă până la 30 cm
Gandul.ro
Ninsorile se întorc în forță în România! ANM a transmis în ce zone...
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
Prosport.ro
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
A murit „regele motorinei”, partenerul „de afaceri” al fostului șef al ANAF Sorin Blejnar. Era dat în urmărire internaţională din 2015
Adevarul
A murit „regele motorinei”, partenerul „de afaceri” al fostului șef al ANAF Sorin...
Barack Obama explică afirmațiile despre extratereștri și Area 51, după valul de reacții pe rețelele sociale
Digi24
Barack Obama explică afirmațiile despre extratereștri și Area 51, după valul de reacții...
UE își reduce criticile la adresa lui Viktor Orbán de teama unor acuzații de interferență în alegeri
Mediafax
UE își reduce criticile la adresa lui Viktor Orbán de teama unor acuzații...
Parteneri
Gabriela Firea, secretul siluetei la 53 de ani! A slăbit 25 de kilograme în doar 3 luni. Dieta specială cu care își păstrează greutatea din adolescență
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Gabriela Firea, secretul siluetei la 53 de ani! A slăbit 25 de kilograme în doar...
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport.ro
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Nicușor Dan, criticat dur de stiliști, după vizita în Belgia: „Ciufulit, pătat și cu încălțămintea roasă.” Sfatul internauților: „Du paltonul la spălătorie!”
Click.ro
Nicușor Dan, criticat dur de stiliști, după vizita în Belgia: „Ciufulit, pătat și cu încălțămintea...
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România, după ce iubita lui a fost deportată. „I-a luat 10 zile”
Digi 24
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România,...
Ce se știe despre românul care a încercat să răpească o fetiță în Italia. A cerut să fie trimis în țară cu o ambulanță
Digi24
Ce se știe despre românul care a încercat să răpească o fetiță în Italia. A...
2026: O singură bandă are prioritate în sensul giratoriu, dar mulți șoferi o evită. Cum se aplică noua regulă din Codul Rutier
Promotor.ro
2026: O singură bandă are prioritate în sensul giratoriu, dar mulți șoferi o evită. Cum...
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Eram cu iubita în pat, când am primit un mesaj...
Cât câștigă un pilot de F-16 în România: Comparație cu Rusia și Ucraina
go4it.ro
Cât câștigă un pilot de F-16 în România: Comparație cu Rusia și Ucraina
Singurul animal care nu moare de bătrânețe!
Descopera.ro
Singurul animal care nu moare de bătrânețe!
Ce performanță a atins fotbalistul de la FCSB în EA SPORTS FC 26
Go4Games
Ce performanță a atins fotbalistul de la FCSB în EA SPORTS FC 26
Ninsorile se întorc în forță în România! ANM a transmis în ce zone ajunge stratul de zăpadă până la 30 cm
Gandul.ro
Ninsorile se întorc în forță în România! ANM a transmis în ce zone ajunge stratul...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ioana State a rămas fără replică în timpul unui spectacol. Ce i-a făcut un fan: „Vreo câteva ...
Ioana State a rămas fără replică în timpul unui spectacol. Ce i-a făcut un fan: „Vreo câteva minute m-am chinuit să încep show-ul”
Răzvan Grecu a murit în urma unui infarct la doar 26 de ani. Apropiații sunt în stare de șoc
Răzvan Grecu a murit în urma unui infarct la doar 26 de ani. Apropiații sunt în stare de șoc
Câți lei a plătit Andrei Croitoru pentru un singur mic, la Terasa Obor
Câți lei a plătit Andrei Croitoru pentru un singur mic, la Terasa Obor
Ce avea asupra lui suspectul crimei din Florești. Detaliul macabru descoperit după uciderea lui Gheorghe ...
Ce avea asupra lui suspectul crimei din Florești. Detaliul macabru descoperit după uciderea lui Gheorghe Chindriș
Cristina Demetrescu dezvăluie zodia care își schimbă radical modul de a trăi, până în aprilie 2028
Cristina Demetrescu dezvăluie zodia care își schimbă radical modul de a trăi, până în aprilie 2028
Adevărul despre moartea vedetei TV Kerri-Anne Donaldson, dezvăluit abia la 3 ani de la deces. Ce arată ...
Adevărul despre moartea vedetei TV Kerri-Anne Donaldson, dezvăluit abia la 3 ani de la deces. Ce arată raportul toxicologic din anchetă
Vezi toate știrile
×