Au apărut noi detalii despre cazul românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Bărbatul ar fi acționat la comandă

Scene de groază sâmbăta trecută într-un centru comercial din Bergamo, un oraș din Italia, acolo unde o simplă ieșire la cumpărături s-a transformat într-un coșmar pentru o familie de italieni. Un bărbat de origine română a încercat să răpească o fetiță de doar un an și jumătate, smulgând-o cu forța din brațele mamei sale în momentul în care familia părăsea magazinul comercial.

Totul s-a petrecut în jurul orei 13:00, când cei doi părinți și micuța se pregăteau să plece acasă după cumpărături. Potrivit imaginilor surprinse de camerele de supraveghere, bărbatul, în vârstă de aproximativ 37-47 de ani, ar fi apucat fetița de picioare, trăgând-o violent spre el.

Reacția disperată a mamei, strigătele și intervenția rapidă a tatălui și a trecătorilor au făcut ca atacatorul să fie imobilizat până la sosirea forțelor de ordine. Fetița a fost grav rănită, fiind transportată de urgență la spitalul Papa Giovanni XXIII din Bergamo, unde medicii au confirmat că micuța suferise o fractură de femur în urma violenței aplicate în timpul tentativei de răpire, o fractură ce necesită tratament medical complex.

Noi detalii în cazul românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia

Bărbatul a fost arestat pe loc și este în custodia autorităților italiene, fiind acuzat oficial de „tentative de răpire de minor și vătămare corporală gravă”. Din primele verificări, individul nu avea antecedente penale și trăia fără domiciliu stabil, dar anchetatorii sunt convinși că incidentul nu este unul individual.

Surse din anchetă sugerează că românul nu ar fi acționat de capul său, ci la comanda unui cartel internațional specializat în răpiri de minori, potrivit unor relatări publicate în presa italiană. Ancheta este abia la început, dar anchetatorii iau în calcul varianta ca gestul extrem să fi fost cerut de o rețea criminal sofisticată, ceea ce ar transforma cazul într-unul de amploare internațională.

Până când autoritățile vor confirma sau infirma această ipoteză incredibilă, familia și opinia publică rămân în șoc, iar incidental a stârnit o avalanșă de întrebări despre siguranța copiilor și despre posibilele legături dintre crimele violente și grupările criminale organizate.

