Cine e omul care l-a ”aruncat” pe culmile celebrității pe Bendeac! A făcut adevărat show cu iUmor, la Antena 1, dar puțin știu cum a ajuns actorul mega-vedetă

Mihai Bendeac se bucură în prezent de succes și apreciere din partea oamenilor, care l-au cunoscut prin prisma spectacolelor de teatru, a filmelor, dar și a producțiilor TV. Recent, actorul a prezentat publicului “Căsătoria”, primul film jucat, scris și regizat de el. Zilele trecute, la avanpremiera de gală au venit zeci de celebrități, care au ținut să-i fie aproape și să urmărească producția sa. Au fost prezenți prietenii, familia, dar și-a dorit neapărat să îl aibă alături pe omul care i-a șlefuit talentul încă din adolescență. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, George Ivașcu ne-a povestit despre prima întâlnire cu Mihai Bendeac, care, pe vremea aceea avea 16 ani și venea cu părinții la spectacole de teatru. Puștiul de la acea vreme l-a abordat direct pe celebrul actor, care este și profesor la facultate, vorbindu-i direct despre pasiunea lui pe care ulterior a transformat-o în job.

Mihai Bendeac avea stofă de actor încă din perioada liceului. La doar 16 ani, acesta scria sketch-uri, dar nu avea posibilitatea să le filmeze, nu exista youtube-ul și nici conceptul de vlogging. Mergea frecvent la spectacole de teatru împreună cu părinții săi, iar când și-a dat seama că vrea să devină actor a trecut la fapte. Omul care i-a împărtășit din experiența sa și care l-a pregătit pentru admiterea la facultate a fost George Ivașcu.

George Ivașcu: “A venit împreună cu părinții la un spectacol în care jucam. Mi-a mărturisit că vrea să devină actor”

CANCAN.RO: Ne întâlnim la avanpremiera de gală a filmului “Căsătoria”, primul film regizat de Mihai Bendeac. Știu că aveți o legătură specială, având în vedere că dvs susțineți actori din generații diferite și îi ghidați pe drumul acesta.

George Ivașcu: Mihai Bendeac pentru mine este unul printre cei mai valoroși actori, aș putea spune tineri maturi deja. Am avut bucuria și e o mândrie personală că la 16 ani, când a venit la Teatrul de Comedie, eu eram actor la Teatrul de Comedie, după care i-am îndrumat primii pași până a fost admis la facultate. Chiar l-am pregătit pentru facultate. Sunt atât de bucuros pentru el, pentru că și-a făcut o carieră foarte solidă, care nu cuprinde doar popularitatea pe care o știm cu toții că o are, ci cuprinde în primul rând un foarte bun profesionist. Iată că eu sunt convins că această aventură a lui de a regiza primul film va fi un mare succes.

CANCAN.RO: Deci era elev de liceu când v-ați întâlnit la teatru.

George Ivașcu: Da, a venit împreună cu părinții la un spectacol în care eu jucam. Mi-a mărturisit că vrea să devină actor și atunci eu n-am făcut altceva decât să-i îndrum pașii către actorie. Am fost foarte fericit că a intrat primul la facultate. Tot ce i se întâmplă lui Mihai e meritul lui. În primul rând că este un om deosebit de muncitor, deosebit de deschis.

Mihai Bendeac și George Ivașcu au jucat împreună în 3 spectacole

CANCAN.RO: Care au fost atuu-rile adolescentului Mihai Bendeac de la acea vreme?

George Ivașcu: În primul rând că iubea foarte mult profesia asta și voia să afle cât mai multe despre ea, o natură curioasă despre ce înseamnă profesia, mergea seară de seară la spectacole și apoi faptul că a avut curajul să se aventureze într-o zonă de comedie care, după cum știți, chiar dacă pare simplă comedia, de fapt ea este o muncă foarte laborioasă în spate.

CANCAN.RO: De-a lungul timpului, a simțit nevoia să se mai consulte cu dumneavoastră în legătură cu diverse proiecte?

George Ivașcu: Am avut ocazia când eram și eu actor la Teatrul de Comedie, unde este și el actor să ne întâlnim în trei spectacole împreună ca și colegi și să împărțim aceeași cabină.

George Ivașcu, cu 10 ani mai bătrân în “Betoane”, noul serial filmat pentru Voyo

CANCAN.RO: Revenind la proiectele dumneavostră, vă vedem în serialul Tătuțu’, pentru care ați slăbit 10 kilograme.

George Ivașcu: Da, am slăbit 10 kilograme pentru rolul din Tătuțu ca să fiu mai tânăr cu 20 de ani. Și este un serial la fel de provocator ca și “Clanul” tocmai pentru că tot timpul e în suspans, deci nu știi la ce să te aștepți. Iar personajul meu așa cum v-a obișnuit este cel care face și desface toate lucrurile. Am terminat filmările. Între timp am mai terminat un nou serial pentru Pro TV Voyo. Se numește „Betoane”. Pariul meu actoricesc este că imediat cum am terminat “Tătuțu‘“ unde trebuia să fiu cu 20 de ani mai tânăr, am terminat acum noul serial pentru Pro TV Voyo, unde sunt un bătrân boschetar cu 10 ani mai bătrân decât mine.

CANCAN.RO: Cum resimțiți aceste schimbări de personaje? Experimentați stări și acțiuni diferite.

George Ivașcu: E cred ceea ce își dorește foarte mult publicul să vadă de la un actor. Un actor performează -cum o să vedem și în filmul din seara asta – când actorul se duce către un personaj la care nu te aștepți, când se duce către o zonă umană diversă și diferită de el. Deci eu cred că este o provocare continuă.

CANCAN.RO: În ce spectacole vă vedem la teatru?

George Ivașcu: Mă puteți vedea în piesa “Un mafiot la Hollywood”, care se joacă la Sala Dalles cu Denis Hanganu și cu Maria . Și de asemeni în Hurlyburly la Sala Luceafărul tot așa cu Bogdan Farcaș și gașca din Clanul. Sunt două comedii de foarte bună calitate.

Ce superstiție are George Ivașcu de Revelion

CANCAN.RO: De sărbători ce planuri aveți?

George Ivașcu: Sincer, cel mai mult mă bucur să petrec cu familia și cu mâncările tradițional românești, pentru că asta ne dorim cu toții. Și să mă odihnesc.

CANCAN.RO: Ce amintiri aveți din copilărie despre sărbătorile de iarnă?

George Ivașcu: Pe vremea aceea când eu eram copil mai toate preparatele să făceau în casă, inclusiv cozonacii și țin minte că bunica frământa aluatul într-un lighean mare de cozonaci, iar eu cu toate forțele ținem ligheanul să nu alunece.

CANCAN.RO: De revelion aveți vreo superstiție ca să vă meargă bine în noul an?

George Ivașcu: De regulă să ai tot timpul o monedă pe care s-o pui în parul cu șampanie.

