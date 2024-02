Pelicanu` din serialul Clanul, de la PRO TV, dezvăluiri suculente despre căsnicia lui. Așa nu a mai fost surprins vreodată! ”Doamne ferește…”

Ultimul sezon al serialului „Clanul” debutează astăzi, 19 februarie, la Pro TV, începând cu ora 20:30. Cel ce a dat viață „Pelicanului” este nimeni altul decât George Ivașcu, Decanul Facultății de Teatru. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, vedeta de la Pro TV a oferit un interviu de colecție, ce a avut ca fundament atât viața personală, cât și fericirea generată de profesie.

Recent, George Ivașcu și-a sărbătorit ziua de naștere, dar și Valentine’s Day alături de soție. Actorul și-a acordat un moment de respiro în sânul familiei, dar nu s-a deconectat de la arta care l-a consacrat.

( NU RATA: POVESTEA ULUITOARE A CELUI MAI IMPORTANT ACTOR DIN “CLANUL”. SE LĂSA DE MESERIE DACĂ NU ÎL SALVA PRO TV! )

“Pelicanu’” face declarații suculente despre viața alături de soție, în luna iubirii

CANCAN.RO: Recent, a fost ziua dumneavoastră. Cum ați sărbătorit?

George Ivașcu: Pe 15 februarie, am sărbătorit împreună cu soția, pentru că ea e născută pe 14 februarie. Am sărbătorit împreună și ne-am sărbătorit un moment de tihnă, pentru că a fost un an aglomerat profesional și îi mulțumesc lui Dumnezeu că l-am avut atât de aglomerat, sper să fie la fel în continuare. Dar tocmai de aia am zis «OK, astăzi e ziua mea, vreau să stau în tihnă, să nu alerg niciunde». A fost, pur și simplu, un moment de respiro.

CANCAN.RO: Telefonul a fost închis?

George Ivașcu: Nu, pentru că ar fi fost nepoliticos ca foarte mulți dintre prietenii și oamenii dragi mie care mă căutau și mă sunau, fie să nu le răspund, fie să aibă parte de un telefon închis.

CANCAN.RO: Ați sărbătorit și Valentine’s Day sau celebrați Dragobetele, pe 24?

George Ivașcu: Vom sărbători Dragobetele, evident, dar soția fiind născută pe 14 februarie, trebuie…

CANCAN.RO: A fost același cadou sau ați luat două?

George Ivașcu: Întotdeauna două, Doamne ferește, nu ieși din regula dacă e o sărbătoare, fiecare cu cadoul ei.

( CITEȘTE ȘI: UN NOU FILM ROMÂNESC SE VA LANSA ÎN CINEMATOGRAFE. DOI ACTORI DIN SERIALUL „CLANUL” S-AU ALĂTURAT PRODUCȚIEI )

George Ivașcu se află la baza succesului înregistrat de Anghel Damian și Denis Hanganu, pe care i-a instruit în facultate: „Asta a fost o altă satisfacție în acest serial!”

CANCAN.RO: Cum va arăta viața lui George Ivașcu după ultimul sezon de „Clanul”?

George Ivașcu: În primul rând, ca să fac o glumiță de tip Pelicanu’, «viața e pustiu», deci îmi va lipsi perioada asta. Ne va lipsi tuturor, pentru că s-a creat o relație, în afară de colegialitate, de prietenie. Ne va lipsi cu siguranță, dar pot să vă spun că până la acest moment minunat din viața fiecăruia dintre noi, căci toți ne simțim împliniți profesional cu succesul acestui serial, pot fi văzut și la teatru. Și nu în ultimul rând, cel mai important, și asta îmi dă o satisfacție pe termen lung, faptul că sunt profesor de actorie. Și iată cum unii dintre colegii mei de platou astăzi, foștii mei studenți, să le zic așa, îmi dau această liniște.

Paradoxal, cu cât e succesul mai mare al lui Denis, al lui Anghel, zic «uite, asta este esența», din punctul meu de vedere, să mă întorc la pedagogie către tinerii actori, să îi învăț „mersul pe bicicletă”. Rostul meu ca pedagog este ca acel copil, care are ezitări la început, îl ții de șa. Apoi, cea mai mare mândrie ca profesor de actorie, este când îl vezi că merge singur pe bibicletă și își urmează calea lui. Asta a fost o altă satisfacție în acest serial, când mi-am văzut foștii aspiranți la actorie, devenind azi mari actori.

( ACCESEAZĂ ȘI: CUM A AFLAT GEORGE IVAȘCU CĂ DIVORȚEAZĂ. SOȚIA ACTORULUI A AVUT ULTIMUL CUVÂNT: „AM VRUT SĂ ÎȚI ATRAG ATENȚIA” )

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.