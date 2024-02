Povestea uluitoare a celui mai important actor din “Clanul”. Se lăsa de meserie dacă nu îl salva Pro TV!

Tudor Achim constituie unul dintre cele mai simpatizate personaje prezente pe micile ecrane, într-un serial de televiziune. Cel ce i-a dat viață este nimeni altul decât Denis Hanganu, cel care vorbește deschis, dar cu sufletul strâns, despre difuzarea ultimului sezon din „Clanul”. Într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, actorul a recunoscut că proiectul de la Pro TV i-a salvat viața profesională de la lua o turnură nebănuită.

Cu mult haz, Denis Hanganu dezvăluie că înainte să fie contactat pentru castingul de la „Clanul”, era hotărât să se lase de actorie. Mai mult, vedeta își luase chiar acreditare de tester în domeniul IT!

Ultimul sezon al serialului „Clanul” debutează la Pro TV, începând cu 19 februarie, ora 20:30

CANCAN.RO: Te va chinui personajul Tudor Achim după ce se termină „Clanul”?

Denis Hanganu: Niciodată. Eu nu cred în asocierea asta, mi-aș dori din tot sufletul meu ca oamenii să mă repereze ca actorul Denis Hanganu. Sunt actor, am o pregătire pentru asta și o spun cu toată asumarea, licență, master și așa mai departe. Și atunci nu e important ce rol fac, ci e importantă cariera pe de-a întregul.

Mi-ar plăcea ca oamenii să-l rețină pe Denis Hanganu actorul, nu pe Tudor Achim din „Clanul” sau pe altcineva din alt serial în care am fost. Chiar au reținut chestia asta, sunt foarte atenți și tot feedback-ul pe care l-am primit a fost așa. Oamenii nu mă strigă pe stradă Tudor, ci Denis.

Denis Hanganu, la un pas să se lase de actorie dacă nu ar fi fost cooptat de televiziunea din Pache Protopopescu. Se făcea tester în domeniul IT!

CANCAN.RO: Voi, ca actori, sunteți supuși efemerității proiectelor. Te-ai temut vreodată că această „pâine” îți este luată de la gură și că ar putea să nu mai apară ceva atât de puternic în perioada următoare?

Denis Hanganu: Da, te temi. Nu îmi plac oamenii ipocriți, te temi. Tot timpul te temi, eu am vrut să renunț de două ori, tocmai din cauza unor factori externi asemănători cu contextul pe care îl descriu. De multe ori, în teatru repeți și nu ajungi la o finalitate a spectacolelor, se schimbă directorii de teatre. Trăim într-o vreme în care multe decizii se iau doar din punct de vedere politic, asta e.

Și atunci te confrunți cumva cu factorii ăștia de decizie. E mai importantă cariera sau sustenabilitatea financiară? Sunt decizii grele, dar trebuie să ți le asumi. Am vrut să mă las, pentru că nu îmi doream să stau. A venit pandemia, din 10 spectacole am rămas cu două și eram într-un impas destul de mare, astfel încât trebuia să iau o hotărâre importantă.

CANCAN.RO: Te lăsai și ce făceai?

Denis Hanganu: Mi-am luat acreditare pentru zona de testing, în IT, am terminat mate-info intensiv. Și eram foarte hotărât să mă las, doar că a venit castingul la Clanul, am dat. Au fost foarte mulți actori buni, talentați! Tu ai mare dreptate și problema pe care o ataci e foarte importantă, asta cu memoria colectivă efemeră. La fel și ponderea ta serialele, filmele românești, și așa mai departe. Tocmai de asta, e foarte greu și trebuie să ai un mental foarte puternic și un suflet tare, ca să poți să reziști.

