Adrian Enache a “spart” banca după ce fiul lui și al Iulianei Marciuc a împlinit 18 ani. Cadou de zeci de mii de euro!

David, fiul Iulianei Marciuc și al lui Adrian Enache a devenit independent. Odată ce a împlinit 18 ani, tânărul a primit un superb apartament. Astfel că, el a plecat din casa părinților săi, pe care însă îi vizitează frecvent. Mai mult, de câteva luni, David trăiește și o frumoaasă poveste de dragoste. Iar mama sa o știe deja pe fata care i-a cucerit inima. CANCAN.RO are toate amănunele.

Bunicul rock in roll, Adrian Enache, are doi copii reușiți, ambii cu talente artistice. Diana cântă de ceva ani pe aceeași scenă cu artistul, iar David, fiul pe care-l are din relația cu Iuliana Marciuc a terminat Școala de actorie de la Buftea și a bifat primul său film încă de la vârsta de 16 ani.

Cadou cu multe zerouri în coadă

Între timp, băiatul celor doi a devenit major! Dar și independent. Și, odată ce a împlinit 18 ani, David a primit și un superb apartament. Chiar dacă mai are câteva luni până termină clasa a XII a, tânărul este deja pe cont propriu. A plecat din casa părinților săi, pe care-i vizitează însă foarte des. Știe să gătească, chiar dacă de multe ori apelează și la ajutorul mamei sale, pentru a învăța noi rețete.

Iar cei ce-l cunosc au numai cuvinte de laudă despre el. A terminat clasa a XI-a cu 9,70, este actor cu acte în regulă și un tânăr foarte liniștit, fără fițe. Deși părinții lui și-ar permite să-i cumpere cam orice, David nu este înnebunit, ca alți tineri de vârsta sa, după hainele de firmă, destul de scumpe, potrivit surselor CANCAN.RO.

CITEȘTE ȘI: IULIANA MARCIUC, ADEVĂRUL DESPRE INFIDELITATEA DIN CUPLU! L-A ÎNȘELAT SAU NU PE ADRIAN ENACHE: „A EXISTAT O POVESTE”

Iuliana Marciuc a cunoscut-o pe iubita fiului său

Mai mult, de câteva luni, adolescentul are și iubită! Iar dacă până mai ieri, acesta mărturisea că-și dorește să urmeze o facultate în Olanda, dar nu una de actorie, planurile lui David ar putea fi date peste cap odată ce-n viața sa a intrat o fată extrem de drăguță, care i-a cucerit inima. Iar mama lui, nimeni alta decât Iuliana Marciuc, cu care a avut tot timpul o relație deschisă, o știe deja pe prietena fiului său.

(ACCESEAZĂ ȘI: CUM ASCUNDEA SARCINA DIANA ENACHE, ÎNAINTE DE DEZVĂLUIRILE FĂCUTE DE CANCAN.RO! „ARTIFICIUL” FĂCUT DE FIICA LUI ADRIAN ENACHE )

Liber să ia ce decizie dorește

Recent, într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, David Enache mărturisea că celebrii săi părinți nu s-au băgat niciodată în alegerile pe care le-a făcut. Ci doar l-au ghidat să-și umple timpul cu diverse activități:

„De când eram mic, în sensul să îmi imprime niște direcții că mă duceau la niște activități, ca să-mi ocup timpul cu ceva și ca să învăț niște lucruri noi. Dar nu mi-au zis niciodată «fă aia, nu face aia». Dacă îmi plăcea, făceam, dacă nu, nu mai făceam. Nici nu creez prea multe probleme, așa că…”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.