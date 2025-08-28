Despărțire-ȘOC în showbiz! Diana Enache și Ionuț Vîntu și-au spus ADIO după 5 ani de relație și un copil împreună

O nouă despărțire în showbiz! După cinci ani de relație și un copil împreună, Diana Enache, fiica lui Adrian Enache, și Ionuț Vîntu, fiul lui Sorin Ovidiu Vântu, au decis să meargă pe drumuri separate. Zvonurile unei despărțiri circulau de ceva timp, însă acum a venit și confirmarea oficială. Ionuț Vîntu a fost cel care a făcut anunțul despărțirii.

Diana Enache și Ionuț Vîntu au format un cuplu vreme de cinci ani. De asemenea, în luna septembrie a anului 2023, cei doi au devenit părinți pentru prima oară. Atunci a apărut pe lume Ilinca Maria, fetița lor. Deși lucrurile păreau că merg bine între cei doi, acum a venit despărțirea.

Diana Enache și Ionuț Vîntu s-au despărțit

Astăzi, 28 august, după cinci ani de relație, Diana Enache și Ionuț Vîntu au decis să pună punct poveștii lor de iubire și au făcut anunțul separării. Veștile au fost date de către fiul lui Sorin Ovidiu Vântu, prin intermediul unui mesaj publicat în mediul online.

Bărbatul a precizat că ruptura nu este una recentă și că, deși nu mai sunt împreună, el și Diana au rămas în relații bune. Prioritatea lor în momentul de față este fiica lor, iar de dragul acesteia o să rămână uniți, în calitate de părinți.

„După o perioadă de reflecție, Diana și cu mine am decis de comun acord să mergem pe drumuri separate. Prioritatea noastră rămâne bunăstarea copilului nostru, pentru care vom continua să fim părinți dedicați și uniți. Apreciem tot ce am construit împreună și păstrăm o relație civilizată. Vă rugăm să respectați intimitatea familiei noastre, în special pentru copilul nostru, în această perioadă de tranziție. Nu vom oferi declarații suplimentare și vă mulțumim pentru înțelegere”, este mesajul transmis de Ionuț Vîntu.

Zvonurile despre o posibilă despărțire între cei doi circulă de ceva vreme. Acestea au apărut încă de anul trecut, din luna octombrie, atunci când Diana Enache ștersese din mediul online toate fotografiile cu iubitul ei.

Însă, la momentul respectiv, fiica lui Adrian Enache a negat repede zvonurile, iar partenerul ei s-a abținut să comenteze. În schimb, acum, despărțirea este oficială și pare că nu mai există cale de întoarcere.

Foto: Social media