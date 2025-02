Dieta cu care Iuliana Marciuc și-a redus vârsta metabolică cu 8 ani. Merge și de trei ori pe săptămână la sală

Iuliana Marciuc a demonstrat că disciplina alimentară și sportul constant pot avea un impact semnificativ asupra sănătății. Vedeta TV a reușit să își reducă vârsta metabolică cu opt ani, adoptând un stil de viață mai atent la alegerile alimentare și evitând excesele care pot afecta organismul. Iată ce dietă are aceasta!

Experiența Iulianei Marciuc demonstrează că schimbările graduale și menținute pe termen lung pot aduce beneficii considerabile. Secretul nu constă în diete drastice, ci în alegeri conștiente, echilibru și consecvență. Astfel, fără sacrificii extreme, dar cu disciplină și atenție, oricine poate obține rezultate vizibile și o stare generală mai bună.

Fără a urma diete drastice sau regimuri alimentare restrictive, Iuliana Marciuc a aplicat câteva reguli simple, dar eficiente. În primul rând, a redus consumul de produse de panificație, preferând să mănânce doar o felie de pâine pe zi, și a eliminat combinațiile alimentare considerate dăunătoare. De exemplu, evită asocierea cartofilor prăjiți cu carne, una dintre cele mai frecvente combinații din alimentația modernă, dar și una dintre cele mai greu digerabile.

Un alt principiu pe care l-a aplicat este consumul moderat al alimentelor considerate „plăceri vinovate”. Dacă înainte pizza și dulciurile erau nelipsite din meniul ei, acum le consumă ocazional și doar în porții mici. Aceste schimbări au ajutat-o nu doar să își mențină greutatea, ci și să își îmbunătățească nivelul de energie și sănătatea generală.

Pe lângă ajustările alimentare, vedeta și-a făcut un obicei din mișcare. Frecventează sala de sport de trei ori pe săptămână, ceea ce a contribuit semnificativ la transformarea metabolismului său. Sportul a devenit un aliat esențial în menținerea tinereții și a tonusului fizic, completând perfect alimentația echilibrată.

„Nu am alimente la care am renunţat definitiv, doar că pâine nu mai mănânc decât o singură felie pe zi, dimineaţa, iar combinaţii „periculoase’ nu mai fac. Dacă mănânc dulciuri, o fac dimineaţa. Din pizza nu iau decât o felie, iar cartofi prăjiţi foarte rar şi niciodată împreună cu friptura.

Am întinerit ca vârstă metabolică 8 ani, ceea ce mi se pare senzațional. Când am venit prima dată la consult, am aflat că aveam vârsta metabolică mai mult decât vârsta reală. Acest lucru m-a motivat și mai mult să mă apuc de sport. Vin de trei ori pe săptămână la sală”, a spus Iuliana,