Singurul animal nemuritor din lume. Creatura care refuză moartea și poate trăi veșnic

Lumea în care trăim este uimitoare și plină de fenomene care par desprinse din povești. În natură există creaturi cu abilități incredibile, iar unele dintre ele sfidează legile pe care le considerăm de neclintit. Printre acestea se află și un animal care, din punct de vedere biologic, poate trăi veșnic. El se regăsește în adâncurile oceanelor și poartă un nume mai puțin cunoscut, dar extrem de fascinant.

Este vorba despre Turritopsis dohrnii, cunoscută drept „meduza nemuritoare”, o specie care are capacitatea unică de a-și relua ciclul de viață ori de câte ori se află în pericol. Spre deosebire de majoritatea ființelor vii, care se nasc, cresc, îmbătrânesc și dispar, această meduză reușește să facă exact opusul. Atunci când este rănită, înfometată sau ajunge la finalul vieții biologice, nu moare, ci se transformă înapoi în propria formă juvenilă.

Procesul prin care reușește acest lucru este unul extrem de rar și se numește transdiferențiere. Mai simplu spus, celulele sale mature își schimbă rolul și revin la o stare inițială, capabilă să genereze un nou organism. Astfel, meduza se întoarce la stadiul de polip, din care se va dezvolta din nou o meduză adultă, reluând întregul ciclu de viață.

Acest mecanism poate fi repetat de un număr nelimitat de ori, atâta timp cât meduza nu este mâncată de prădători sau distrusă complet de factori externi. Din acest motiv, specialiștii spun că este, din punct de vedere biologic, aproape nemuritoare.

Descoperită și analizată mai atent începând cu anii ’80, Turritopsis dohrnii a devenit rapid un subiect de interes pentru comunitatea științifică. Deși are doar câțiva milimetri, impactul ei este major. Studierea acestui organism ar putea ajuta, în viitor, la înțelegerea proceselor de regenerare celulară, la tratarea unor boli degenerative și chiar la descifrarea misterului îmbătrânirii umane.

