ULTIMA ORĂ! Hărțuitorul Andrei Măruță a fost internat la psihiatrie. Ce se întâmplă acum cu bărbatul

Cătălin și Andra Măruță au fost hărțuiți de un bărbat timp de o perioadă scurtă de timp, împotriva căruia au obținut un ordin de protecție. El a fost internat la secția de Psihiatrie pentru evaluări medicale. Individul, în vârstă de 56 de ani, pe nume Marian, a dezvoltat o obsesie pentru cunoscuta cântăreață, ceea ce a determinat autoritățile să intervină pentru protecția acesteia și a familiei sale.

Potrivit surselor judiciare, V.M. s-a ales cu ordin de protecție, care îl obligă să păstreze o distanță de cel puțin 200 de metri față de locuința soților Măruță, de șoferul Andrei, de sediul PRO TV și de instituția de învățământ frecventată de copii. Măsura este valabilă timp de un an, iar bărbatul va purta o brățară electronică care să garanteze respectarea restricțiilor.

Bărbatul nu s-a prezentat la proces și a fost reprezentat de avocat. Internarea la Psihiatrie va permite specialiștilor să evalueze starea sa mentală și să stabilească măsurile necesare pentru prevenirea unor incidente similare în viitor, conform Mediafax.

Cătălin și Andra Măruță au primit ordin de protecție împotriva bărbatului

În urmă cu câteva zile, Cătălin și Andra Măruță au depus o plângere la Poliția Voluntari, solicitând emiterea unui ordin de protecție împotriva unui bărbat care a început să o amenințe pe cunoscuta cântăreață, dar și pe șoferul acesteia. Totul a pornit după ce bărbatul a devenit insistent, trimițând mesaje private cu conținut romantic. Acestea au ajuns să fie percepute ca periculoase și intimidante.

”Eu o iubesc pe Andra foarte mult și asta este doar voia lui Dumnezeu. Pentru că eu recunosc. Eu am o vârstă. Eu sunt mult mai mare decât Andra. Dar este voia lui Dumnezeu. Mi-a dat această misiune să-i fiu înger păzitor. Deci ceea ce Dumnezeu a scris, nimeni nu va putea șterge vreodată. Este fără mea. Pentru că eu nu mă ridic la nivelul lui Andra. Dar a fost voia lui Dumnezeu. Pentru că sunt îngerul ei păzitor! Amin!”, este unul dintre mesajele publice ale bărbatului pentru vedetă.

