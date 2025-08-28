Acasă » Exclusiv » „Îngerul păzitor al Andrei Măruţă” le scoate pe bandă rulantă! Motivul pentru care nu s-a prezentat la proces: ”Mi-a dat cu semnul întrebării!”

„Îngerul păzitor al Andrei Măruţă” le scoate pe bandă rulantă! Motivul pentru care nu s-a prezentat la proces: ”Mi-a dat cu semnul întrebării!”

De: Andrei Iovan 28/08/2025 | 23:40
Bărbatul împotriva căruia Andra și Cătălin Măruță au cerut un ordin de protecție face, din nou, dezvăluiri incredibile, în exclusivitate pentru CANCAN.RO. De data aceasta, Marian V. spune care este adevăratul motiv pentru care nu a fost prezent la proces, atunci când magistrații au decis ca bărbatului să îi fie montată o brățară de monitorizare, pe care va trebui să o poarte timp de un an. Din spusele lui, totul i-a fost înscenat, iar cel pe care îl bănuiește că ar fi orchestrat totul este chiar șoferul familiei Măruță, cu care ar fi avut la un moment dat și o altercație. Toate detaliile le puteți citi în rândurile care vor curge mai jos. 

Marian V. este cel despre care s-a spus că a hărțuit-o pe Andra și pe familia acesteia. Soții Măruță au fost nevoiți să apeleze la ajutorul autorităților, iar la procesul care a avut loc joi, pe 21 august, s-a stabilit că bărbatul nu mai are voie să se apropie de familia artistei. Cel care se declară un fan înfocat al vedetei nu a fost prezent la proces, iar motivul, spune el, este faptul că i s-a comunicat o dată greșită.

Marian V, bărbatul acuzat că a hărțuit-o pe Andra Măruță, susține că totul i-a fost înscenat. sursă - social media
Marian V, bărbatul acuzat că a hărțuit-o pe Andra Măruță, susține că totul i-a fost înscenat. sursă – social media

Mai exact, a fost prezent la judecătorie cu o zi înainte de proces, și nu la data stabilită. În plus, Marian V. povestește și cum a avut loc prima lui întâlnire cu Cătălin Măruță: o simplă coincidență, susține bărbatul. Coincidență care s-a transformat rapid într-o altercație în plină stradă între el și șoferul soților Măruță.

Hărțuitorul Andrei Măruță: „Mi s-au adus niște acuzații care nu sunt reale”

Bărbatul este ferm convins de faptul că i s-a înscenat totul. De la acuzațiile aduse, până la data eronată (spune el), care i s-a transmis de către persoana care l-a citat telefonic.

„Eu nu am fost prezent la proces, am primit un telefon de la o doamnă care a spus că este de la judecătorie și mi s-a comunicat miercuri să fiu prezent. Eu am fost miercuri acolo la ora 12, am întrebat pe acolo, nu știam care sunt procedurile, pentru că nu am avut niciodată probleme cu legea.

Am întrebat o domnișoară, era și un domn jandarm acolo, s-au uitat pe grafic, unde sunt cei citați. Nu eram nici eu, nici familia Măruță și mi-a dat cu semnul întrebării, nu am realizat ce se întâmplă. În ziua următoare, joi, la aceeași oră, la 12, am fost contactat din nou telefonic, că nu m-am prezentat.

Eu nu am avut cum să ajung și în ziua următoare, nu a fost posibilitatea pentru mine să ajung așa repede. Nu din reavoință, ci pentru că nu am putut. Eu aș fi vrut să fiu prezent, să mă pot apăra, pentru că mi s-au adus niște acuzații care nu sunt reale”, a declarat Marian V, pentru CANCAN.RO.

„Era cât pe ce să sară la mine la bătaie”

Din spusele bărbatului, întâlnirea cu Cătălin Măruță a fost lipsită de incidente. Prezentatorul de la PRO TV l-a legitimat și a filmat întreaga conversație, în schimb, șoferul a fost cel care ar fi avut o atitudine agresivă față de el.

„Eu cu Cătălin Măruță nu m-am întâlnit decât o singură dată în viața mea, pe stradă, nicidecum în curte, ci pe o stradă departe de casa lor, unde eu mă aflam, mergând către casă. Șoferul Andrei era la volan, iar ea se afla în partea dreaptă. A fost o simplă coincidență că eu mă aflam atunci în acel loc, nimic mai mult. Andra nu a coborât din mașină, însă șoferul da.

Eu mergeam liniștit pe stradă, departe de casa lor, iar la un moment dat, a coborât șoferul, foarte agresiv, a deschis portiera foarte agresiv, fără să mă cunoască, cât pe ce să sară la mine la bătaie. Tocmai de aceea eu am dubii referitoare la el, eu cred că mie mi s-a înscenat toată această poveste, și este posibil ca el să fie în spatele acestei situații. 

Atunci când a fost situația cu șoferul, Andra l-a chemat și pe Cătălin. A venit, m-a legitimat, cu toate că nu avea dreptul să o facă, i-am și spus că nu are dreptul, nu e organ de poliție să mă legitimeze. Dar eu i-am dat cartea de identitate, din respect, să vadă că nu sunt ceea ce probabil intuia el, i-am dat buletinul, i-a făcut și poze, după care el a filmat toată discuția noastră. Apropo de ceea ce a apărut în mediul online, că eu aș fi avut vreo reacție deplasată, el are filmarea cu toată discuția noastră”, a mai spus bărbatul.

CITEȘTE ȘI: Marian, bărbatul acuzat că o hărțuiește pe Andra Măruță, face declarații halucinante: ”Am ambele puteri. Să vă dau viață sau să vă duc în iad”

