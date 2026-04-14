Ce joburi sunt protejate în fața crizei globale. Domeniile din România care rezistă

Războiul care are loc în această perioadă între Iran, Israel și SUA afectează întreg globul pe toate planurile. Nici România nu a scăpat de efectele negative. Potrivit Bancii Mondiale, lumea se îndreaptă spre o criză uriașă a locurilor de muncă. Cu toate acestea, în țara noastră există câteva domenii care rezistă inclusiv acestei situații.

Tensiunile care au loc în Orientul Mijlociu afectează toate domeniile. Scumpirile deja s-au înregistrat, atât la carburanți, cât și pe piața imobiliară, dar și dacă ne referim la vacanțe. Totuși, nu doar aceste aspecte au de suferit. Banca Mondială a explicat că în următorii ani, ne vom confrunta cu o criză majoră, iar asta se va vedea inclusiv la locurile de muncă. Asta presupune că se vor efectua concedieri în masă, ba mai mult, nu vor mai exista multe domenii importante. În România, există câteva care vor face față pericolului.

Domeniile din România care rezistă

Prețurile au crescut semnificativ în ultima lună nu doar în țara noastră. Buzunarele au fost afectate în magazine, la carburanți și multe altele. Conflictul din Orient va scădea enorm de mult economia țării și asta pentru că ne vom confrunta cu o criză majoră, conform Președintelui Băncii Mondiale, Ajay Banga. Acesta spune că în următorii 10-15 ani vom avea parte de un deficit major, adică în jur de 800 de milioane de oameni ar putea rămâne fără oportunități de angajare. Asta presupune concedieri și închiderea mai multor job-uri.

Cu toate acestea, există câteva domenii care nu vor fi în acest pericol. Investițiile în infrastructură sunt esențiale, așadar nu ar putea cădea în urma unei crize. Agricultura și fermierii nu vor avea de pierdut și asta pentru că este o meserie de bază, mai ales în țara noastră. Sistemul de sănătate este unul dintre domeniile care, cu siguranță, nu ar putea fi afectat. Nevoia de medici, asistente și dotările din spitale sunt necesare indiferent de economia unei țări. Turismul, care, deși este afectat în acest moment pentru că prețurile biletelor de avion au crescut destul de mult în ultimul timp, va rezista în continuare. Acest lucru se va întâmpla pentru că turismul intern și regional va fi în creștere, mai ales în zonele montane și rurale. Ultimul domeniu care va face față unei posibile crize este industria prelucrătoare.

