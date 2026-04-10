Criză neașteptată în turism înainte de Paște. Pensiunile din Brașov nu reușesc să atragă clienți

Cu puțin timp înainte de sărbătorile pascale, sectorul turistic din România pare afectat de contextul economic dificil și de reducerea cheltuielilor populației. În stațiunile de la munte, unitățile de cazare de mari dimensiuni, care în alți ani erau ocupate integral, au în prezent numeroase locuri disponibile.

De asemenea, proprietarii de pensiuni și cabane din zonele Prahova și Brașov încă speră să atragă turiști în ultimul moment. Prețurile au fost reduse considerabil, unele oferte coborând sub pragul de 100 de lei pe noapte.

Peste 600 de vile și cabane libere pentru acest weekend

În zonele turistice de pe Valea Prahovei, precum Predeal și Bran-Moieciu, încă există un număr mare de locuri de cazare disponibile. Conform unui portal de profil, în acest weekend sunt libere peste 600 de vile și cabane. În același timp, pe rețelele sociale continuă să apară numeroase oferte de închiriere, în special pentru grupuri mai mari, de 10–12 persoane, dar și pentru familii numeroase.

Tarifele pornesc de la mai puțin de 100 de lei de persoană pe noapte. Unele dintre cabane pun la dispoziție facilități precum ciubăr, jacuzzi sau chiar piscină încălzită. În funcție de pachetul ales, anumite unități de cazare oferă și servicii de masă.

Potrivit unui antreprenor din zonă, numărul rezervărilor este mai redus în acest an, iar proprietarii speră să își ocupe camerele în ultimul moment.

„Clienții vin mai greu anul acesta și așteptăm până în ultima clipă pentru a completa gradul de ocupare”.

Camerele hotelurilor au rămas neocupate

Hotelurile din Prahova și Brașov au pregătit, ca în fiecare an, pachete dedicate sărbătorilor pascale. Acestea includ mese festive cu preparate tradiționale, programe de divertisment live și activități pentru cei mici. Cu toate acestea, la începutul weekendului de Paște, o parte semnificativă dintre camere rămâne încă neocupată.

Pentru astfel de oferte, tarifele pornesc de la peste 4.000 de lei pentru doi adulți, pentru un sejur de trei nopți, cu diverse servicii incluse. Un hotelier explică faptul că aceste costuri sunt influențate de contextul economic actual.

„Costurile sunt mari, dar reflectă realitatea din România, cu prețuri ridicate la energie și materii prime”, mărturisește un hotelier.

Operatorii din turism întâmpină tot mai multe dificultăți în atragerea clienților, pe fondul unei concurențe puternice din partea unor destinații precum Bulgaria și Ungaria, unde ofertele sunt adesea mai avantajoase. Situația actuală ridică întrebări legate de perspectivele turismului intern în perioadele de vârf, precum sărbătorile sau vacanțele.

