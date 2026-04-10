Criză neașteptată în turism înainte de Paște. Pensiunile din Brașov nu reușesc să atragă clienți

De: Elisa Tîrgovățu 10/04/2026 | 19:13
Cu puțin timp înainte de sărbătorile pascale, sectorul turistic din România pare afectat de contextul economic dificil și de reducerea cheltuielilor populației. În stațiunile de la munte, unitățile de cazare de mari dimensiuni, care în alți ani erau ocupate integral, au în prezent numeroase locuri disponibile.

De asemenea, proprietarii de pensiuni și cabane din zonele Prahova și Brașov încă speră să atragă turiști în ultimul moment. Prețurile au fost reduse considerabil, unele oferte coborând sub pragul de 100 de lei pe noapte.

Peste 600 de vile și cabane libere pentru acest weekend

În zonele turistice de pe Valea Prahovei, precum Predeal și Bran-Moieciu, încă există un număr mare de locuri de cazare disponibile. Conform unui portal de profil, în acest weekend sunt libere peste 600 de vile și cabane. În același timp, pe rețelele sociale continuă să apară numeroase oferte de închiriere, în special pentru grupuri mai mari, de 10–12 persoane, dar și pentru familii numeroase.

Tarifele pornesc de la mai puțin de 100 de lei de persoană pe noapte. Unele dintre cabane pun la dispoziție facilități precum ciubăr, jacuzzi sau chiar piscină încălzită. În funcție de pachetul ales, anumite unități de cazare oferă și servicii de masă.

Potrivit unui antreprenor din zonă, numărul rezervărilor este mai redus în acest an, iar proprietarii speră să își ocupe camerele în ultimul moment.

„Clienții vin mai greu anul acesta și așteptăm până în ultima clipă pentru a completa gradul de ocupare”.

Camerele hotelurilor au rămas neocupate

Hotelurile din Prahova și Brașov au pregătit, ca în fiecare an, pachete dedicate sărbătorilor pascale. Acestea includ mese festive cu preparate tradiționale, programe de divertisment live și activități pentru cei mici. Cu toate acestea, la începutul weekendului de Paște, o parte semnificativă dintre camere rămâne încă neocupată.

Pentru astfel de oferte, tarifele pornesc de la peste 4.000 de lei pentru doi adulți, pentru un sejur de trei nopți, cu diverse servicii incluse. Un hotelier explică faptul că aceste costuri sunt influențate de contextul economic actual.

„Costurile sunt mari, dar reflectă realitatea din România, cu prețuri ridicate la energie și materii prime”, mărturisește un hotelier.

Operatorii din turism întâmpină tot mai multe dificultăți în atragerea clienților, pe fondul unei concurențe puternice din partea unor destinații precum Bulgaria și Ungaria, unde ofertele sunt adesea mai avantajoase. Situația actuală ridică întrebări legate de perspectivele turismului intern în perioadele de vârf, precum sărbătorile sau vacanțele.

CITEȘTE ȘI: Cât te costă să petreci paştele în hotelurile vedetelor. Ce oferte au Monica Anghel, Simona Halep şi Gheorghe Hagi

Cât te costă un concediu în Egipt după Paște 2026. Prețurile pentru all inclusive la două persoane

Iți recomandăm
Unde și cu cine a plecat Șerban Copoț în vacanță: „Am aceeași ceartă pașnic-agresivă”
Știri
Unde și cu cine a plecat Șerban Copoț în vacanță: „Am aceeași ceartă pașnic-agresivă”
Se complică ancheta în cazul morții Dianei, românca lovită de o șoferiță de 24 de ani în Italia. Femeia avea patru copii
Știri
Se complică ancheta în cazul morții Dianei, românca lovită de o șoferiță de 24 de ani în Italia.…
Vești rele pentru turiștii obezi! Aceștia nu mai au voie pe măgăruși în Santorini
Mediafax
Vești rele pentru turiștii obezi! Aceștia nu mai au voie pe măgăruși în...
Cine este indianul care a distrus industria din România. A cumpărat marile combinate și le-a fărâmițat. Cum a închis statul ochii în tot acest timp
Gandul.ro
Cine este indianul care a distrus industria din România. A cumpărat marile combinate...
Gestul neașteptat al miliardarului Savvidis pentru Răzvan Lucescu. Cu cine s-a trezit la înmormântarea lui Mircea Lucescu
Prosport.ro
Gestul neașteptat al miliardarului Savvidis pentru Răzvan Lucescu. Cu cine s-a trezit la...
Cea mai nutritivă carne din lume este mai sănătoasă decât multe fructe și legume. Este la îndemâna oricui
Adevarul
Cea mai nutritivă carne din lume este mai sănătoasă decât multe fructe și...
„Ghost Murmur”: cât de real este instrumentul CIA care a urmărit bătăile inimii aviatorului american dispărut în Iran
Digi24
„Ghost Murmur”: cât de real este instrumentul CIA care a urmărit bătăile inimii...
Adio unei practici foarte des întâlnite în hoteluri: Uniunea Europeană elimină acest element din camerele de hotel
Mediafax
Adio unei practici foarte des întâlnite în hoteluri: Uniunea Europeană elimină acest element...
Parteneri
Rita Mureșan, complet schimbată după perioadele dificile prin care a trecut. Cum arată vedeta în prezent
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Rita Mureșan, complet schimbată după perioadele dificile prin care a trecut. Cum arată vedeta în...
FOTO. Frumoasa Diletta Leotta, discuție inedită cu Cristi Chivu: „Îți vom da numerele de telefon”
Prosport.ro
FOTO. Frumoasa Diletta Leotta, discuție inedită cu Cristi Chivu: „Îți vom da numerele de telefon”
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil, „evadare” într-o destinație de vis! Cum se răsfață cei doi în orașul lui Picasso
Click.ro
Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil, „evadare” într-o destinație de vis! Cum se răsfață cei doi...
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi hârtii”. Toate bunurile sechestrate, pe platformă online
Digi 24
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi...
De ce ar putea armistițiul din Iran să ducă la un dezastru: Capcana în care SUA au fost prinse 12 ani și în care riscă să cadă din nou
Digi24
De ce ar putea armistițiul din Iran să ducă la un dezastru: Capcana în care...
Restricții în trafic de Paște. Unde se circulă cel mai greu?
Promotor.ro
Restricții în trafic de Paște. Unde se circulă cel mai greu?
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât...
Ce salarii au astronauții Artemis II? În SUA un electrician poate câștiga mai mult
go4it.ro
Ce salarii au astronauții Artemis II? În SUA un electrician poate câștiga mai mult
Cât de des ar trebui spălați blugii? Mulți greșesc!
Descopera.ro
Cât de des ar trebui spălați blugii? Mulți greșesc!
Trailerul final pentru filmul Mortal Kombat II. Când îl vedem în cinema
Go4Games
Trailerul final pentru filmul Mortal Kombat II. Când îl vedem în cinema
Cine este indianul care a distrus industria din România. A cumpărat marile combinate și le-a fărâmițat. Cum a închis statul ochii în tot acest timp
Gandul.ro
Cine este indianul care a distrus industria din România. A cumpărat marile combinate și le-a...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Unde și cu cine a plecat Șerban Copoț în vacanță: „Am aceeași ceartă pașnic-agresivă”
Unde și cu cine a plecat Șerban Copoț în vacanță: „Am aceeași ceartă pașnic-agresivă”
Valentin Sanfira, a “fugit” în Thailanda cu sosia Codruței Filip. Să vezi și să nu crezi! La ...
Valentin Sanfira, a “fugit” în Thailanda cu sosia Codruței Filip. Să vezi și să nu crezi! La doar o lună de la divorț, artistul a înlocuit-o pe fosta soție
Se complică ancheta în cazul morții Dianei, românca lovită de o șoferiță de 24 de ani în Italia. ...
Se complică ancheta în cazul morții Dianei, românca lovită de o șoferiță de 24 de ani în Italia. Femeia avea patru copii
Bancul de weekend | Ce înseamnă asta?
Bancul de weekend | Ce înseamnă asta?
Ramona Olaru trăiește o poveste de dragoste ca în filme. Unde a plecat de Paște alături de iubitul ...
Ramona Olaru trăiește o poveste de dragoste ca în filme. Unde a plecat de Paște alături de iubitul ei
O femeie a mers 9 luni pe jos din Spania până în România, pe tocuri. Motivul din spatele călătoriei ...
O femeie a mers 9 luni pe jos din Spania până în România, pe tocuri. Motivul din spatele călătoriei te va șoca
Vezi toate știrile