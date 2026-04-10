Târgul de Paște din Craiova atrage mii de turiști, dar nu e chiar ieftin. Cât ajungi să cheltuiești într-o singură zi

Târgul de Paște de la Craiova a devenit una dintre atracțiile turistice cele mai populare în această perioadă, chiar dacă prețurile nu sunt tocmai pentru toate buzunarele. Cât costă, de fapt, să petreci o zi la târg?

Duminică, 5 aprilie, târgul de Paște de la Craiova și-a deschis porțile pentru vizitatori. Târgul se află în Parcul Nicolae Romanescu și le promite turiștilor și localnicilor o atmosferă de poveste, conform temei principale din acest an: ”Fairy Tales – Lumea Poveștilor”.

Cât costă o zi completă la târgul de Paște din Craiova

Parcul Romanescu a fost transformat într-o lume parcă desprinsă din basme: căsuțe colorate, poenița fermecată, teatru de vară, spectacole muzicale și artistice, proiecții holografice pe fac și ornamente specifice Paștelui sunt doar o parte din atracțiile care-i așteaptă pe vizitatori. Pentru cei care își doresc să viziteze în întregime orașul Craiova, organizatorii pus la dispoziție trenulețul de Paște și un party bus, decorate tematic, care vor oferi tururi speciale ale orașului.

„Printre zeci de mii de lalele, vizitatorii pot descoperi, anul acesta, castele şi scene din cele mai cunoscute basme, căsuţe redecorate în culori pastel de artiştii locali, arteziene pe lac, concerte, scene religioase, iar noaptea holograme şi luminiţe spectaculoase”, au declarat reprezentanții Primăriei Craiova.

Pe lângă decoruri și locuri de agrement, vizitatorii se pot delecta în zona dedicată artizanilor și preparatelor culinare. De la ouă încondeiate, decorațiuni handmade, preparate tradiționale reinterpretate până la cozonaci, pască tradițională și o gamă variată de deserturi pentru toate gusturile. Prețurile au rămas aproximativ la fel cu cele de anul trecut.

Spre exemplu, o porție mică de gogoși pornește de la aproximativ 25 de lei, în timp ce o porție mare de gogoși costă 30 de lei. În funcție de produs și de comerciant, preparatele pot ajunge la prețuri mai mari. Un meniu de șnițel de pui + cartofi prăjiți costă 35 de lei, un meniu crispy costă 35 de lei, iar două cupe de înghețată costă 20 de lei.

apă plată/minerală (500 ml) – 10 lei

suc (500 ml) – 12 lei

cafea – 10 lei

energizant – 15 lei

langoși (smântână/usturoi/brânză) – 20 de lei

Pentru o familie cu doi adulți și un copil, o zi completă la târg poate ajunge să coste între 150-300 de lei, în funcție de preferințe și consum. Târgul de Paște din Craiova va rămâne deschis până pe 3 mai. Căsuțele cu bunătăți pot fi vizitate zilnic între orele 10:00 și 22:00.