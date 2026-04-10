Schimbare importantă pentru cei care locuiesc la bloc. Dacă nu declari în 10 zile, riști probleme cu asociația

De: Elisa Tîrgovățu 10/04/2026 | 20:23
Tot mai mulți locatari de la bloc din România întâmpină neînțelegeri privind modul de repartizare a cheltuielilor comune. Un element important, prevăzut clar de legislația în vigoare, este numărul de persoane care locuiesc într-un apartament. Acesta trebuie declarat de proprietar și nu poate fi estimat sau impus arbitrar de președintele asociației de proprietari.

Conform Legii nr. 196/2018, proprietarii au obligația de a informa în scris orice modificare apărută în privința persoanelor care locuiesc într-un apartament, în termen de cel mult 10 zile de la producerea schimbării.

Această prevedere include toate situațiile legate de modificarea componenței locatarilor, precum variații în numărul membrilor familiei, fie că este vorba despre nașteri, căsătorii sau decese, cazurile în care sunt luate persoane în spațiu, dar și situațiile în care locuința este ocupată de chiriași ori de persoane care stau în baza unui contract de comodat.

Toate aceste schimbări trebuie comunicate în scris președintelui asociației de proprietari, indiferent dacă au caracter temporar sau permanent.

Ce nu este la latitudinea președintelui

Un aspect esențial este că președintele asociației de proprietari nu poate decide în mod arbitrar numărul persoanelor care locuiesc într-un apartament. Metode precum estimarea acestui număr pe baza consumului de apă sau a observațiilor privind câte persoane intră și ies din locuință nu au temei legal.

În consecință, la stabilirea cheltuielilor pe persoană pot fi luate în considerare exclusiv informațiile declarate oficial de proprietar.

Legea prevede și situații în care persoane locuiesc temporar într-un apartament, caz în care se aplică reguli suplimentare. Astfel, dacă adunarea generală a asociației hotărăște acest lucru, comitetul executiv poate decide calcularea cheltuielilor pe persoană pentru cei care locuiesc în imobil cel puțin 15 zile într-o lună.

În același timp, trebuie stabilit și un prag minim, de cel puțin 15 zile, pentru care proprietarii sau chiriașii pot solicita exonerarea de la plata acestor costuri. În acest fel, cadrul legal urmărește să asigure un echilibru între corectitudine și flexibilitate. Astfel, nici proprietarii să nu fie dezavantajați, dar nici distribuirea cheltuielilor comune să nu fie făcută în mod incorect.

Numărul de persoane dintr-un apartament influențează direct cheltuielile lunare, mai ales cele calculate „pe persoană”, precum apa sau salubritatea. De aceea, declararea corectă a acestuia este esențială pentru evitarea conflictelor. În același timp, legea protejează proprietarii de estimări subiective sau abuzuri.

