Cât te costă un concediu în Egipt după Paște 2026. Prețurile pentru all inclusive la două persoane

Mulți români aleg să petreacă sărbătorile pascale acasă, alături de întreaga familie, însă după Paște gândul zboară la vacanță. Iar ce interesați au de unde alege. Egiptul rămâne una dintre destinațiile populare, iar pachetele turiste de aici sunt extrem de atractive.

Și în 2026, Egiptul continuă să fie în topul preferințelor românilor care își doresc o vacanță cu mult soare. Ofertele last minute lansate imediat după sărbători vin cu tarife competitive, iar cei care se decid rapid pot prinde pachet all inclusive la prețuri extrem de avantajoase. Agențiile de turism au pregătit numeroase oferte, pentru toate buzunarele.

Cât te costă un concediu în Egipt după Paște 2026

Atunci când vinde vorba de Egipt, una dintre cele mai căutate destinații rămâne Sharm El Sheikh. Pentru un sejur aici, prețurile pornesc de la aproximativ 400 de euro pentru două persoane. Acest tarif este valabil pentru o cameră dublă și include zborul, bagajul de cală, transferul aeroport–hotel–aeroport și șapte nopți de cazare în regim all inclusive.

Hurghada rămâne, la rândul ei, o destinație extrem de populară, cu plecări programate în perioada 16–17 aprilie 2026 din București, Brașov, Cluj sau Iași. Printre cele mai accesibile variante se numără hoteluri precum Rewaya Inn Resort, unde tarifele pornesc de la 399 euro de persoană, cu plecare din din Brașov și 429 euro, cu plecare din București.

De asemenea, prețui extrem de accesibile se găsesc și la complexul de patru stele Siva Golden Bay Makadi, 479 euro de persoană. În timp ce ofertele de la resortul Calimera Blend Paradise ajunge la aproximativ 599 euro de persoană, toate în regim all inclusive.

Pentru turiștii care își doresc servicii premium, există și opțiuni mai exclusiviste. La hotelul Steigenberger Aqua Magic, cei interesați trebuie să plătească 675 euro de persoană pentru un sejur de șapte zile, iar la Sunrise Select Royal Makadi și Jaz Aquamarine Resort prețurile ajung la aproximativ 699 euro de persoană.

Aceste pachete includ zbor charter, transferuri, șapte nopți de cazare, servicii all inclusive și asistență turistică pe toată durata sejurului. Cei interesați de o vacanță după Paște trebuie să știe că ofertele sunt limitate, iar prețurile pot crește rapid în funcție de cerere.

