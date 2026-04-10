Acasă » Știri » Unde și cu cine a plecat Șerban Copoț în vacanță: „Am aceeași ceartă pașnic-agresivă”

Unde și cu cine a plecat Șerban Copoț în vacanță: „Am aceeași ceartă pașnic-agresivă”

De: Irina Vlad 10/04/2026 | 19:19
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
7 poze
Vezi galeria foto

Departe de agitația cotidiană, Șerban Copoț petrece sărbătorile Pascale în afara României. Apusuri calde, străduțe pitorești și clipe de liniște alături de familia lui. Artistul și-a ieșit complet din zona de confort și a fost convins să împărtășească pe rețelele de socializare o parte din experiența sa. 

Deși este o prezență directă și constantă în media, obișnuit cu apariții televizate și contactul cu publicul, Șerban Copoț nu are același curaj atunci când vine vorba de expunerea vieții personale în mediul online. Tocmai de aceea, cele mai recente imagini încărcate pe o platformă de socializare vin ca o surpriză pentru cei care îi urmăresc activitatea.

Unde petrece Șerban Copoț Paștele

Șerban Copoț și-a luat inima în dinți și, de data aceasta, i-a ascultat pe cei din jurul lui care îl tot îndemnau să posteze imagini din vacanțele sale. Într-o postare pe social media, cu o sinceritate debordantă, artistul a recunoscut că nu este familiar cu obiceiul (la modă) de a-și expune viața personală în mediul online și că, de multe ori, se simte rușinat să se afișeze din locurile în care călătorește, așa cum procedează marea majoritate.

Cu simț artistic în artele fotografiei, însă novice și timid în a se lăsa văzut pe social media, Șerban Copoț a încărcat pe Facebook mai multe imagini din vacanța în care tocmai de află. A ales Grecia, unde va petrece Paștele alături de soția sa, cei doi copii și prieteni apropiați, o destinație care pare să-l fi scos din zona de confort și să-l fi convins să împărtășească frânturi din experiența sa.

sursă foto: Facebook

„De fiecare dată când plec în vacanță am aceeași ceartă pașnic-agresivă cu agenția mea: de ce nu postez, de ce nu fac story, de ce dispar de pe radar. Eu le spun mereu același lucru: mi-e rușine. Nu vreau să par genul ăla care își face poză cu marea, farfuria și degetul mare de la picior, ca să moară dușmanii de ciudă .

Ele îmi spun că sunt rămas în altă epocă și că lumea nu se mai uită așa. Că oamenii nu zic „uite-l și pe ăsta ce se dă mare”, ci mai degrabă sunt curioși și chiar vor să vadă ce mai faci, mai ales în vacanțe.

Acum, să ne înțelegem: eu nu fac vacanțe de lux. Ne drămuim bine banii, mergem prin bătrânul continent și, cel mai important, mergem cu familia. Astfel mi-ar sta în gât.  Într-adevăr, sunt simple, dar sunt frumoase pentru că sunt cu familia”, a spus Șerban Copoț pe Facebook.

Cum arată casa în care locuiește Șerban Copoț împreună cu familia. Copiii fostului solist al trupei Animal X desenează pereții

Nu e BANC! Cât costă o tabără organizată de Șerban Copoț ex-‘Hienă’. Unde îi duce pe copii

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Criză neașteptată în turism înainte de Paște. Pensiunile din Brașov nu reușesc să atragă clienți
Știri
Criză neașteptată în turism înainte de Paște. Pensiunile din Brașov nu reușesc să atragă clienți
Se complică ancheta în cazul morții Dianei, românca lovită de o șoferiță de 24 de ani în Italia. Femeia avea patru copii
Știri
Se complică ancheta în cazul morții Dianei, românca lovită de o șoferiță de 24 de ani în Italia.…
Vești rele pentru turiștii obezi! Aceștia nu mai au voie pe măgăruși în Santorini
Mediafax
Vești rele pentru turiștii obezi! Aceștia nu mai au voie pe măgăruși în...
Cine este indianul care a distrus industria din România. A cumpărat marile combinate și le-a fărâmițat. Cum a închis statul ochii în tot acest timp
Gandul.ro
Cine este indianul care a distrus industria din România. A cumpărat marile combinate...
Gestul neașteptat al miliardarului Savvidis pentru Răzvan Lucescu. Cu cine s-a trezit la înmormântarea lui Mircea Lucescu
Prosport.ro
Gestul neașteptat al miliardarului Savvidis pentru Răzvan Lucescu. Cu cine s-a trezit la...
Cea mai nutritivă carne din lume este mai sănătoasă decât multe fructe și legume. Este la îndemâna oricui
Adevarul
Cea mai nutritivă carne din lume este mai sănătoasă decât multe fructe și...
„Ghost Murmur”: cât de real este instrumentul CIA care a urmărit bătăile inimii aviatorului american dispărut în Iran
Digi24
„Ghost Murmur”: cât de real este instrumentul CIA care a urmărit bătăile inimii...
Adio unei practici foarte des întâlnite în hoteluri: Uniunea Europeană elimină acest element din camerele de hotel
Mediafax
Adio unei practici foarte des întâlnite în hoteluri: Uniunea Europeană elimină acest element...
Parteneri
Rita Mureșan, complet schimbată după perioadele dificile prin care a trecut. Cum arată vedeta în prezent
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Rita Mureșan, complet schimbată după perioadele dificile prin care a trecut. Cum arată vedeta în...
FOTO. Frumoasa Diletta Leotta, discuție inedită cu Cristi Chivu: „Îți vom da numerele de telefon”
Prosport.ro
FOTO. Frumoasa Diletta Leotta, discuție inedită cu Cristi Chivu: „Îți vom da numerele de telefon”
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil, „evadare” într-o destinație de vis! Cum se răsfață cei doi în orașul lui Picasso
Click.ro
Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil, „evadare” într-o destinație de vis! Cum se răsfață cei doi...
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi hârtii”. Toate bunurile sechestrate, pe platformă online
Digi 24
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi...
De ce ar putea armistițiul din Iran să ducă la un dezastru: Capcana în care SUA au fost prinse 12 ani și în care riscă să cadă din nou
Digi24
De ce ar putea armistițiul din Iran să ducă la un dezastru: Capcana în care...
Restricții în trafic de Paște. Unde se circulă cel mai greu?
Promotor.ro
Restricții în trafic de Paște. Unde se circulă cel mai greu?
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât...
Ce salarii au astronauții Artemis II? În SUA un electrician poate câștiga mai mult
go4it.ro
Ce salarii au astronauții Artemis II? În SUA un electrician poate câștiga mai mult
Cât de des ar trebui spălați blugii? Mulți greșesc!
Descopera.ro
Cât de des ar trebui spălați blugii? Mulți greșesc!
Trailerul final pentru filmul Mortal Kombat II. Când îl vedem în cinema
Go4Games
Trailerul final pentru filmul Mortal Kombat II. Când îl vedem în cinema
Cine este indianul care a distrus industria din România. A cumpărat marile combinate și le-a fărâmițat. Cum a închis statul ochii în tot acest timp
Gandul.ro
Cine este indianul care a distrus industria din România. A cumpărat marile combinate și le-a...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Criză neașteptată în turism înainte de Paște. Pensiunile din Brașov nu reușesc să atragă clienți
Criză neașteptată în turism înainte de Paște. Pensiunile din Brașov nu reușesc să atragă clienți
Valentin Sanfira, a “fugit” în Thailanda cu sosia Codruței Filip. Să vezi și să nu crezi! La ...
Valentin Sanfira, a “fugit” în Thailanda cu sosia Codruței Filip. Să vezi și să nu crezi! La doar o lună de la divorț, artistul a înlocuit-o pe fosta soție
Se complică ancheta în cazul morții Dianei, românca lovită de o șoferiță de 24 de ani în Italia. ...
Se complică ancheta în cazul morții Dianei, românca lovită de o șoferiță de 24 de ani în Italia. Femeia avea patru copii
Bancul de weekend | Ce înseamnă asta?
Bancul de weekend | Ce înseamnă asta?
Ramona Olaru trăiește o poveste de dragoste ca în filme. Unde a plecat de Paște alături de iubitul ...
Ramona Olaru trăiește o poveste de dragoste ca în filme. Unde a plecat de Paște alături de iubitul ei
O femeie a mers 9 luni pe jos din Spania până în România, pe tocuri. Motivul din spatele călătoriei ...
O femeie a mers 9 luni pe jos din Spania până în România, pe tocuri. Motivul din spatele călătoriei te va șoca
Vezi toate știrile