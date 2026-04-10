Unde și cu cine a plecat Șerban Copoț în vacanță: „Am aceeași ceartă pașnic-agresivă”

Departe de agitația cotidiană, Șerban Copoț petrece sărbătorile Pascale în afara României. Apusuri calde, străduțe pitorești și clipe de liniște alături de familia lui. Artistul și-a ieșit complet din zona de confort și a fost convins să împărtășească pe rețelele de socializare o parte din experiența sa.

Deși este o prezență directă și constantă în media, obișnuit cu apariții televizate și contactul cu publicul, Șerban Copoț nu are același curaj atunci când vine vorba de expunerea vieții personale în mediul online. Tocmai de aceea, cele mai recente imagini încărcate pe o platformă de socializare vin ca o surpriză pentru cei care îi urmăresc activitatea.

Unde petrece Șerban Copoț Paștele

Șerban Copoț și-a luat inima în dinți și, de data aceasta, i-a ascultat pe cei din jurul lui care îl tot îndemnau să posteze imagini din vacanțele sale. Într-o postare pe social media, cu o sinceritate debordantă, artistul a recunoscut că nu este familiar cu obiceiul (la modă) de a-și expune viața personală în mediul online și că, de multe ori, se simte rușinat să se afișeze din locurile în care călătorește, așa cum procedează marea majoritate.

Cu simț artistic în artele fotografiei, însă novice și timid în a se lăsa văzut pe social media, Șerban Copoț a încărcat pe Facebook mai multe imagini din vacanța în care tocmai de află. A ales Grecia, unde va petrece Paștele alături de soția sa, cei doi copii și prieteni apropiați, o destinație care pare să-l fi scos din zona de confort și să-l fi convins să împărtășească frânturi din experiența sa.

„De fiecare dată când plec în vacanță am aceeași ceartă pașnic-agresivă cu agenția mea: de ce nu postez, de ce nu fac story, de ce dispar de pe radar. Eu le spun mereu același lucru: mi-e rușine. Nu vreau să par genul ăla care își face poză cu marea, farfuria și degetul mare de la picior, ca să moară dușmanii de ciudă . Ele îmi spun că sunt rămas în altă epocă și că lumea nu se mai uită așa. Că oamenii nu zic „uite-l și pe ăsta ce se dă mare”, ci mai degrabă sunt curioși și chiar vor să vadă ce mai faci, mai ales în vacanțe. Acum, să ne înțelegem: eu nu fac vacanțe de lux. Ne drămuim bine banii, mergem prin bătrânul continent și, cel mai important, mergem cu familia. Astfel mi-ar sta în gât. Într-adevăr, sunt simple, dar sunt frumoase pentru că sunt cu familia”, a spus Șerban Copoț pe Facebook.

