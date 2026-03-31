Cât te costă să petreci paştele în hotelurile vedetelor. Ce oferte au Monica Anghel, Simona Halep şi Gheorghe Hagi

De: David Ioan 31/03/2026 | 18:29
Românii care intenționează să își petreacă Paștele în unitățile de cazare deținute de vedete trebuie să fie pregătiți pentru tarife ridicate.

Totuşi, deşi pot ajunge la sume considerabile, ofertele pentru perioada sărbătorilor sunt orientate către confort, exclusivitate și experiențe tematice.

Pentru cei care aleg conacul Monicăi Anghel din județul Argeș, costul unui sejur în perioada 10-13 aprilie 2026 ajunge la 2.500 de lei de persoană. Copiii sub 4 ani beneficiază de gratuitate. Pachetul include cazare, mic dejun zilnic, cină și masa tradițională de Paște.

Artista a transmis un mesaj amplu pentru cei interesați:

„Vă invităm să petreceți sărbătorile de Paște într-un loc în care ne-am pus tot sufletul pentru a vă face să vă simțiți «acasă». Conacul nostru se află chiar în inima Triunghiului Mănăstirilor (Nămăiești, Corbii de Piatră și Cetățuia), un loc plin de energie și liniște. Pentru noaptea de Înviere, puteți alege să mergeți la Mănăstirea Aninoasa, aflată la doar 10 minute de mers cu mașina, sau la Schitul Neagoe Basarab (la 15 minute), un loc de o profunzime aparte ce păstrează rânduiala și duhul Muntelui Athos. Dacă preferați ceva mai aproape, biserica veche din sat este la doar 500 de metri de noi, pentru o plimbare liniștită sub cerul înstelat. Cât costă sejurul, în perioada 10-13 aprilie 2026, și ce conține pachetul? Închiriem întreg conacul (7 camere călduroase), astfel încât să aveți toată intimitatea de care aveți nevoie pentru masa de Paște și pentru momentele frumoase alături de cei dragi. Vă așteptăm cu mare drag și cu porțile deschise!”.

În Poiana Brașov, hotelul de patru stele al Simonei Halep propune un tarif de 380 de euro de persoană pentru aceeași perioadă. Oferta include cazare cu mic dejun, preparate tradiționale de Paște – ouă roșii, pască, drob, cozonac și vin roșu –, precum și activități speciale precum foc de tabără, vin fiert și acces gratuit la zona SPA și sala de fitness.

„În prag de primăvară, când Poiana Brașov își recapătă tihna și muntele respiră liniște, Paștele la hotel vine o invitație la rafinament, tradiție și bucurii trăite pe îndelete. Te așteptăm într-un refugiu elegant, unde diminețile încep domol, cu mic dejun inclus, arome proaspete și priveliști care îți dau timp să te reconectezi cu tine și cu cei dragi”, transmit reprezentanţii hotelului.

Pentru cei care preferă litoralul, hotelul lui Gheorghe Hagi propune un pachet de 678 de euro pentru perioada 11-13 aprilie. Oferta include un tur ghidat la Cazinoul din Constanța, cină în prima seară, prânz pascal cu muzică live, precum și primirea tradițională din Noaptea Învierii cu ouă roșii, vin și cozonac. Copiii se pot bucura de vânătoare de ouă și de un atelier de încondeiat, iar turiștii au acces gratuit la zona de spa.

