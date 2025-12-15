Acasă » Știri » Rețeta de tocăniță de post, care te costă doar 6 lei! De ce ingrediente ai nevoie

Rețeta de tocăniță de post, care te costă doar 6 lei! De ce ingrediente ai nevoie

De: Denisa Iordache 15/12/2025 | 08:00
Rețeta de tocăniță de post, care te costă doar 6 lei! De ce ingrediente ai nevoie
Cum faci tocăniță de post cu doar 6 lei. Sursă: freepik

Ne aflăm în Postul Crăciunului, iar românii caută din ce în ce mai multe variante pentru a prepara mese care să fie gustoase, dar și accesibile. Printre acestea se numără și tocănița de post pe care o poți prepara cu doar 6 lei, scrie csid.ro. Astfel, vei avea un preparat gustos și accesibil în această perioadă.

Românii sunt în căutarea preparatelor de post care să le țină de foame și să fie gustoase. Lista este lungă, dar astăzi vă vorbim despre o tocăniță care va reuși cu siguranță să vă facă postul mai ușor de dus. Tocănița de cartofi și linte este în topul preferințelor românilor, mai ales în perioada de post, și este și foarte accesibilă. Mai mult, acest preparat este gustos și sățios, așa că a reușit să își adune mulți fani.

Tocăniță de post pentru orice buzunar

Rețeta de tocăniță de post este realizată cu ingrediente ușor de găsit și la îndemâna oricui. Astfel, acest preparat poate fi făcut cu aproximativ 6 lei pentru trei persoane (trei porții).

Cum faci tocănița de post? În primul rând, ai nevoie de următoarele ingrediente:

  • Cartofi – 400 g (1,20 – 1,60 lei)
  • Linte uscată – 100 g (1,00 – 1,50 lei)
  • Ceapă uscată – 1 bucată mare, aprox. 150 g (0,50 lei)
  • Morcov – 1 bucată medie, aprox. 100 g (0,50 lei)
  • Bulion sau pastă de roșii – 2 linguri (0,50 lei)
  • Ulei de floarea-soarelui – 3–4 linguri (0,50 lei)
  • Foi de dafin – 2 bucăți (0,20 lei)
  • Cimbru uscat – 1 linguriță (0,20 lei)
  • Pătrunjel proaspăt – o legătură mică (1,00 – 1,50 lei)
  • Sare, piper, apă – după gust (cost neglijabil)

Acestea fiind spuse, costul total aproximativ este situat între 6 și 8.5 lei. În cazul în care ai deja în casă condimentele sau verdeața, suma scade.

Modul de preparare îl vezi AICI.

