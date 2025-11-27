Cum faci iahnie de fasole de post ca la mănăstire. Este rețeta folosită tot timpul de măicuțe

Cei care doresc să pregătească rețeta măicuțelor vor avea nevoie doar de câteva ingrediente simple. Preparatul este gustos, hrănitor și se remarcă prin simplitatea sa, ceea ce îl face ușor de realizat chiar și pentru cei mai puțin experimentați în bucătărie, potrivit CSID.

Iahnia de fasole de post gătită în mănăstiri pare să aibă mereu o aromă aparte, diferită de cea preparată acasă. Atmosfera calmă și încărcată spiritual, precum și grija măicuțelor pentru alegerea ingredientelor contribuie la gustul ei special, rafinat și autentic.

Această mâncare este perfectă pentru perioada de post de 40 de zile, când credincioșii renunță la carne, lactate și ouă. Fiind sățioasă și plină de arome naturale, iahnia de fasole reprezintă o opțiune excelentă pentru un prânz sau o cină simplă, dar savuroasă.

