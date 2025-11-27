Acasă » Știri » Cum faci iahnie de fasole de post ca la mănăstire. Este rețeta folosită tot timpul de măicuțe

Cum faci iahnie de fasole de post ca la mănăstire. Este rețeta folosită tot timpul de măicuțe

De: Anca Chihaie 27/11/2025 | 08:54
Cum faci iahnie de fasole de post ca la mănăstire. Este rețeta folosită tot timpul de măicuțe
Iahnie de fasole/foto: social media

Cei care doresc să pregătească rețeta măicuțelor vor avea nevoie doar de câteva ingrediente simple. Preparatul este gustos, hrănitor și se remarcă prin simplitatea sa, ceea ce îl face ușor de realizat chiar și pentru cei mai puțin experimentați în bucătărie, potrivit CSID.

Iahnia de fasole de post gătită în mănăstiri pare să aibă mereu o aromă aparte, diferită de cea preparată acasă. Atmosfera calmă și încărcată spiritual, precum și grija măicuțelor pentru alegerea ingredientelor contribuie la gustul ei special, rafinat și autentic.

Această mâncare este perfectă pentru perioada de post de 40 de zile, când credincioșii renunță la carne, lactate și ouă. Fiind sățioasă și plină de arome naturale, iahnia de fasole reprezintă o opțiune excelentă pentru un prânz sau o cină simplă, dar savuroasă.

Ceață, vânt, ploi și din ce în ce mai frig. Prognoza de ultimă oră a meteorologilor ANM pentru Gândul: „S-a emis și un cod galben de ploi însemnate cantitativ”
Ceață, vânt, ploi și din ce în ce mai frig. Prognoza de ultimă...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

Vezi AICI întreaga rețetă.

Tags:
Iți recomandăm
Ramona Gabor a dat cărțile pe față despre relația ei cu Mr. Pink, soțul Monicăi Gabor: „E în regulă, tu ești bărbat, tu poți să faci asta”
Știri
Ramona Gabor a dat cărțile pe față despre relația ei cu Mr. Pink, soțul Monicăi Gabor: „E în…
Ce se întâmplă cu Gheorghe Dincă după gratii! Un alt condamnat face dezvăluirile momentului: „Te sperii de el, când îl vezi”
Știri
Ce se întâmplă cu Gheorghe Dincă după gratii! Un alt condamnat face dezvăluirile momentului: „Te sperii de el,…
Vin viiturile: Cod galben de inundații în 11 județe
Mediafax
Vin viiturile: Cod galben de inundații în 11 județe
2.000 lei în plus la pensie pentru toți acești pensionari români. Cine se încadrează
Gandul.ro
2.000 lei în plus la pensie pentru toți acești pensionari români. Cine se...
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Polițista care a postat „conținut explicit” pe rețele sociale. „Am făcut-o din necesitate”. Câți bani câștiga pe OnlyFans
Adevarul
Polițista care a postat „conținut explicit” pe rețele sociale. „Am făcut-o din necesitate”....
Capcana în care vrea să-l atragă Trump pe Zelenski
Digi24
Capcana în care vrea să-l atragă Trump pe Zelenski
Cutremur în Vrancea: seism cu magnitudinea 3.0
Mediafax
Cutremur în Vrancea: seism cu magnitudinea 3.0
Parteneri
Cum arată și cu ce se ocupă azi Noni Ene, băiatul din celebra reclamă la brânză topită? Nimeni nu-l mai recunoaște
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată și cu ce se ocupă azi Noni Ene, băiatul din celebra reclamă la...
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață într-o rochiță scurtă
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață într-o rochiță scurtă
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Click.ro
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz,...
Imagini incredibile despre cum își bate joc statul de propriii angajați, care lucrează în sedii mizere. „În fine... suntem inventivi”
Digi 24
Imagini incredibile despre cum își bate joc statul de propriii angajați, care lucrează în sedii...
Noii bogați din Coreea de Nord își cumpără parfumuri Chanel și haine de blană care costă cât o casă
Digi24
Noii bogați din Coreea de Nord își cumpără parfumuri Chanel și haine de blană care...
Opinia lui Ion Țiriac despre mașinile ideale pentru familia Hagi: „Mașina se va transforma în Hagi”
Promotor.ro
Opinia lui Ion Țiriac despre mașinile ideale pentru familia Hagi: „Mașina se va transforma în...
BANCUL ZILEI. Ion are chef de acțiune: - Mărie, hai să facem dragoste!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion are chef de acțiune: - Mărie, hai să facem dragoste!
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
go4it.ro
Ce știm până acum despre iPhone-ul pliabil: 3 caracteristici care l-ar diferenția de concurență
SIGUR n-ai știut asta despre cartofii prăjiți!
Descopera.ro
SIGUR n-ai știut asta despre cartofii prăjiți!
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Go4Games
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
2.000 lei în plus la pensie pentru toți acești pensionari români. Cine se încadrează
Gandul.ro
2.000 lei în plus la pensie pentru toți acești pensionari români. Cine se încadrează
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ramona Gabor a dat cărțile pe față despre relația ei cu Mr. Pink, soțul Monicăi Gabor: „E în ...
Ramona Gabor a dat cărțile pe față despre relația ei cu Mr. Pink, soțul Monicăi Gabor: „E în regulă, tu ești bărbat, tu poți să faci asta”
Cu cine face Andreea Esca Revelionul? Detalii din „bucătăria” internă
Cu cine face Andreea Esca Revelionul? Detalii din „bucătăria” internă
Ce se întâmplă cu Gheorghe Dincă după gratii! Un alt condamnat face dezvăluirile momentului: „Te ...
Ce se întâmplă cu Gheorghe Dincă după gratii! Un alt condamnat face dezvăluirile momentului: „Te sperii de el, când îl vezi”
S-a aflat ce s-ar întâmpla dacă un om ar cădea într-o gaură neagră: „Sfâșiat de întuneric”
S-a aflat ce s-ar întâmpla dacă un om ar cădea într-o gaură neagră: „Sfâșiat de întuneric”
Vica Blochina și Maria Constantin, prietenie pe „interes”: „Eu și Robert am chemat-o ...
Vica Blochina și Maria Constantin, prietenie pe „interes”: „Eu și Robert am chemat-o acasă” | EXCLUSIV
Feli a ajuns pe perfuzii! Ce a pățit cântăreața
Feli a ajuns pe perfuzii! Ce a pățit cântăreața
Vezi toate știrile
×