Ce s-a întâmplat, de fapt, între Narcisa și Raluca Drăgoi la gala RXF. Artista spune tot despre conflict: „M-a uimit tupeul, că eu știu că e gravidă”

După ce seara trecută Narcisa s-a duelat din nou cu Raluca Drăgoi în pauza dintre confruntările din cadrul galei RXF 52, iar imaginile au ajuns virale, CANCAN.RO a luat legătura cu celebra cântăreață. Narcisa ne-a povestit ce s-a întâmplat la eveniment, dar și de unde a început tot conflictul de fapt. Soțul artistei, Yoannes ne-a mărturisit de ce nu a intervenit atunci când Narcisa a fost atacată de colega de breasclă, Raluca Drăgoi.

Astăzi v-am mai povestit într-un alt articol despre bătălia dintre Raluca Drăgoi și Narcisa. Totul a avut loc seara trecută, în timpul unei gale marca RXF, atunci când Narcisa interpreta o melodie dedicată Myăi Splash, iar atmosfera părea una obișnuită, până când între cele două artiste a izbucnit o ceartă serioasă. Schimbul de replici a degenerat rapid, iar conflictul a devenit vizibil pentru toți cei prezenți. Situația a scăpat de sub control în câteva secunde. Raluca Drăgoi i-a dat o palmă Narcisei după ce aceasta ar fi înjurat-o, iar reacția Narcisei a fost să o scuipe înainte de a părăsi scena.(VEZI AICI MAI MULTE)

Narcisa, primele declarații în exclusivitate după incident, „Inițial ea a vrut să îmi strice toată intrarea și fetei aceleia, tot momentul”

După apariția imaginilor, totul s-a viralizat, iar întrebarea de pe buzele tuturor a fost doar una: marketing sau realitate? CANCAN.RO a stat de vorbă cu Narcisa și avem primele declarații, în exclusivitate. Narcisa crede că Raluca este invidioasă pe succesul ei și ar fi vrut să îi strice prestația muzicală.

Narcisa: M-am dus acolo, nu am știut că este invitată Raluca. Știam că sunt invitați mulți, că este masa de VIP separată de tribune. Nici prin cap nu mi-a trecut că ar putea fi ea acolo.

CANCAN.RO: Și ce s-a întâmplat?

Narcisa: Eu am intrat pe scenă, am cântat, după care dau să cobor de pe scenă. Inițial mă pregăteam să mă duc spre cușcă ca să o susțin pe Mya. Când dau să merg, al meu era lângă mine, îți dai seama, și vine Raluca spre mine și de acolo a început toată nebunia. Inițial ea a vrut să îmi strice toată intrarea și fetei aceleia, tot momentul. Pe mine m-a uimit tupeul, că eu știu că e și gravidă. M-a șocat chestia asta. Tu, fiind gravidă, să ai tupeul să mă ataci în halul ăsta.

De ce nu a intervenit Yoannes? „Mie nu îmi venea să cred că e serioasă treaba”

Internauții s-au întrebat imediat de ce soțul Narcisei care era de față nu a intervenit și părea chiar amuzant de situație. Yoannes a mărturisit pentru CANCAN.RO că era șocat și surprins de incident, că nu s-ar fi așteptat la o asemenea bătălie între cele două cântărețe.

Narcisa: Soțului meu îi venea să râdă, el avea grijă să îmi dea apă, ca de fiecare dată când sunt la cântări. Eram acolo după show.

Yoannes: Mie nu îmi venea să cred că e serioasă treaba și eu tot încercam să râd puțin, să nu sară bodyguarzii pe noi. Era foarte serioasă treaba, iar ea, fiind gravidă, a profitat la maximum, că știa că Narcisa nu ripostează.

Narcisa: Îmi era milă de ea, fiind gravidă.

Cum a început toată rivalitatea dintre cele două artiste?

Lumea artiștilor este ca o junglă, iar uneori apar rivalități. Cântăreața și Yoannes, soțul său ne-au povestit că Raluca Drăgoi ar fi invidioasă pe cariera Narcisei. Totul ar fi pornit de la un gest nesemnificativ. Aflați la niște filmări, Narcisa a fost întrebată de Yoannes pe cine alege dintre Laura Vass și Raluca Drăgoi. Pe moment, Narcisa nu a vrut să răspundă pentru că amândouă îi erau dragi, iar într-un final a ales-o pe Laura, deși ne-a spus că le apreciază pe ambele. De acolo Raluca s-a supărat și ar fi început să vorbească foarte urât de soția lui Yoannes.

Narcisa: Invidia ei pe mine, pe succesul meu, stătea acolo, făcea plajă în dreapta scenei și ce o fi zis: „Mamă, ăștia nu m-au chemat pe mine să cânt, să fiu aici, pe scenă.” Eu știu că de mult ea are ceva cu mine. Eu, pur și simplu, prietenia noastră era bazată pe respect, pe unde ne vedeam, ne salutam. Mare prietenie nu era, ci ca între colege. Am făcut eu un joc, eram cu soțul meu la niște filmări și mi-au pus niște întrebări: „Pe cine alegi dintre cutărică și cutărică?” Era vorba de Florin Salam și nu știu cine și, la un moment dat, a venit vorba de Raluca Drăgoi și Laura Vass. Eu nu puteam să aleg, zic: amândouă sunt prietenele mele, nu puteam să aleg. O caterincă, era o filmare, și am ales-o pe Laura Vass, într-un final, și am specificat că amândouă îmi sunt prietene și pe amândouă le respect și de acolo a început. A luat foc că, vezi Doamne, de ce aș fi ales-o eu pe Laura. După care făcea glume, ca: „Hai că ne întâlnim la cântare.” Eu le-am luat ca pe niște glume. M-am întâlnit cu ea la o cântare, mi-am făcut programul, după care m-am dus cu băieții mei, mi-am făcut treburile și am plecat acasă. Ea a rămas acolo după program și a vorbit la microfon numai aiurea, că sunt șefa lui Narcisa.

Yoannes: Ea caută atenție, că nu a mai scos piese, nu a mai apărut pe sticlă și caută faimă și s-a găsit să se lege de Narcisa.

Râmâne de văzut dacă cele două interprete vor reuși să facă pace și să îngroape securea războiului.

