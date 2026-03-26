Raluca Drăgoi și Narcisa Moisa, un nou show grotesc! S-au păruit la Gala RXF

Momentul tensionat petrecut în pauza dintre confruntările din cadrul galei RXF 52 a atras imediat atenția publicului, după ce disputa dintre cântărețele de manele Raluca Drăgoi și Narcisa a escaladat chiar pe scenă.

Narcisa interpreta o melodie dedicată Myăi Splash, iar atmosfera părea una obișnuită, până când între cele două artiste a izbucnit o ceartă serioasă. Schimbul de replici a degenerat rapid, iar conflictul a devenit vizibil pentru toți cei prezenți.

Raluca Drăgoi și Narcisa Moisa, un nou show grotesc!

Situația a scăpat de sub control în câteva secunde. Raluca Drăgoi i-a dat o palmă Narcisei după ce aceasta ar fi înjurat-o, iar reacția Narcisei a fost să o scuipe înainte de a părăsi scena.

Cântăreaţa a explicat ulterior motivul reacției sale, afirmând:

„Nebuno, te aștept în ring. I-a adresat injurii mamei mele. Suntem deja în divergențe. A fost un scandal public într-o benzinărie. A vrut să își ia revanșa și am plesnit-o. Să intre cu mine în cușcă și îi arăt eu bătaie”.

Narcisa nu a întârziat să răspundă, susținând că incidentul nu a fost o surpriză pentru ea și că, din punctul ei de vedere, lucrurile au decurs firesc.

„S-a întâmplat ce trebuia. Karma și-a făcut treaba. Am reușit să mă răzbun, într-un fel sau altul. Habar n-ai cât noroc are că e gravidă. Că o demolam în cușcă. La cântare sunt șefa ei. Mă antrenez 2-3 ore și o distrug. A făcut-o fiartă când a pus oamenii din sală să urle cine iubește muzica ei. N-a urlat nimeni. Vineri se lansează cea mai frumoasă melodie, trendul României.”, a transmis artista, menționând că este pregătită oricând pentru o confruntare directă.

S-au păruit la Gala RXF

Pentru a înțelege mai bine tensiunile dintre cele două, este important de menționat că scandalul nu a început la RXF, ci cu ceva timp în urmă, într-o benzinărie.

Acolo, Narcisa filma un videoclip pentru urmăritorii ei, iar Raluca Drăgoi a apărut brusc în cadru și i-a turnat apă în cap, spunând:

„Mai ești tare în gură acum? Mai ești?”.

Filmarea a fost publicată imediat pe rețelele sociale, unde a devenit virală. Narcisa a reacționat cerându-i rivalei sale să își asume gestul:

„Ai 24 de ore la dispoziție ca să îți ceri scuze public în genunchi”.

Ulterior, Raluca Drăgoi a explicat că reacția ei a fost provocată de afirmații jignitoare făcute de Narcisa în timpul unui concert la care au participat amândouă. Artista a transmis un mesaj ironic, afirmând:

„Îmi cer scuze, dragă Narcisa! Îmi cer scuze, că sunt mai frumoasă decât tine, că sunt mai talentată decât tine, că cânt mai bine decât tine! Îmi cer scuze, că sunt mai bună decât tine, din toate punctele de vedere!”.

De asemenea, aceasta a subliniat că nu ar fi reacționat fără motiv și că a avertizat-o anterior pe Narcisa în legătură cu comportamentul ei.

