Cristian Țânțăreanu renunță la afaceri! Majorările de taxe îl forțează să nu mai investească în nimic: „Nu știu ce sume mi-au venit la impozit”

Cristian Țânțăreanu încearcă să stea la distanță de taxele noi, dar nu poate rămâne indiferent la situația oamenilor bolnavi de cancer, care nu mai au nici prima zi de concediu plătită.

Omul de afaceri nu vrea încă să știe cât are de plată la impozitul pe proprietăți și o lasă pe soția lui să se descurce cu facturile. Cristian Țânțăreanu recunoaște că nu s-a ocupat niciodată cu gestionarea banilor din casă și că acest rol i-a revenit întotdeauna partenerei sale de viață. Cu toate astea, la 81 de ani, omul de afaceri vrea să vadă la cheie ultima afacere de care se ocupă, un bloc rezidențial cu 72 de apartamente.

„Eu sunt mai mult pensionar, acum, nu prea mai am construcții. Stau și mă uit la televizor, nu știu care e, de fapt, realitatea. Nu știu ce sume mi-au venit la impozitul pe proprietăți, aștept, dar de toate plățile, de toate facturile, se ocupă nevastă-mea. Nu mai vreau dureri de cap, de fapt, eu nu m-am ocupat niciodată de gestionarea banilor în casă”, a menționat Tânțăreanu pentru Click.

Cristian Țânțăreanu renunță la construcții

Cristian Țânțăreanu va scoate în curând la vânzare mai multe apartamente. Prețul unei locuințe va fi de aproximativ 200.000 de euro, la o suprafață de 100 mp. Apartamentele sunt situate în Ilfov, iar cei care vor alege să se stabilească acolo vor avea la dispoziție piscină și restaurant.

„Eu am cam terminat cu construcțiile, se pare că m-am oprit la timp. Nu mai vreau acțiune, gata, am 81 de ani. Vreau însă să termin un bloc rezidențial, cu 72 de apartamente, situat chiar pe malul locului din Corbeanca, lângă centrul nostru de evenimente, așa că locatarii vor avea aproape și piscină și restaurant. Apartamentele, cu o suprafață de 100 mp, cu vedere la lac, se vor vinde cu aproximativ 200.000 de euro”, mai spune el.

Cristian Țânțăreanu sare în apărarea bolnavilor de cancer

Țânțăreanu se declară revoltat că bolnavii de cancer nu vor mai primi bani pentru prima zi de concediu medical. În opinia lui, acest lucru e de neiertat, mai ales că acești oameni duc o luptă cu suferința și nu ar trebui împovărați cu o grijă în plus.

„M-am uitat la televizor, se tot dezbate și acest subiect. Cum să le mai taie din bani bolnavilor de cancer? Sunt oameni cu probleme, ar trebui iertați, duc și așa o povară mult prea mare”, a mai spus el.

Cum a învins Cristian Țânțăreanu boala

Cristian Țânțăreanu a fost diagnosticat cu cancer de colon în urmă cu 15 ani, dar a reușit să învingă boala. Afaceristul a suferit o intervenție chirurgicală în Franța. Ba mai mult, și-a îndrumat și câțiva vecini către aceeași unitate medicală.

„În Franța, m-am operat într-un spital de stat, doctorul și tatăl lui făceau numai operații de colon. Aveau închiriate un cabinet și o sală de operație și numai asta făceau. Am mai trimis acolo încă vreo zece bolnavi, au fost extrem de mulțumiți. Ducându-se acolo, nu au rămas pe viață cu intestin contra naturii, acum sunt bine mersi, sunt vecinii mei. Eu m-am operat acum vreo 15 ani. După câțiva ani de monitorizare, mi s-a spus că sunt bine. Acum mai degrabă mor de la vreo dronă sau de la vreo rachetă care traversează România și-mi cade în cap, decât de la boli”, a mai adăugat Cristian Țânțăreanu.

