Ce i-au interzis medicii lui Cristian Țânțăreanu, după ce s-a vindecat de cancer. Dieta afaceristului de 80 de ani: „Nu am voie să...”

Cristian Țânțăreanu are 80 de ani, dar se menține în formă! Nu renunțat nici la petrecerile fastuoase, însă totul are o limită! Medicii i-au pus restricții, după ce s-a vindecat e cancer. Afaceristul are o dietă pe care trebuie să o respecte.

Milionarul român este recunoscut pentru petrecerile de la Corbeanca, unde invită mii de oameni. Chiar și anul acesta, de 1 decembrie, Cristian Țânțăreanu s-a distrat, alături de 2.000 de oameni, pe care i-a așteptat cu mesele pline cu delicatese.

Însă, omul de afaceri trebuie să aibă grijă la alimentația lui, după ce în urmă cu 15 ani s-a vindecat de cancer. La acea vreme, a ales să se trateze în străinătate și, din fericire, de atunci, nu s-a mai confruntat cu alte probleme de sănătate grave. Doar în urmă cu doi ani, a fost infectat cu coronavirus.

Ce i-au interzis medicii lui Cristian Țânțăreanu

După o luptă cu o boală gravă, medicii i-au impus lui Cristian Țânțăreanu anumite restricții. Acest lucru nu l-a împiedicat să organizeze în continuare petreceri pline de fast, cu băuturi fine și mese îmbelșugate. Totuși, omul de afaceri este conștient că nu trebuie să exagereze.

„Eu zic de 30 de ani că sunt pe moarte. Dar asta e o poantă… Am avut cancer, dar m-am vindecat de 15 ani. De atunci nu mai am nimic. Singura problemă este să nu mai fac excese, că la 80 de ani nu e recomandat să fac excese. Nu am voie să mănânc prea mult, fie să beau prea mult. Dar o zi mă dreg și a doua zi o iau de la capăt. La trei zile, o noapte o dorm pe fotoliu. Sunt două-trei mii de oameni aici. Doar dacă treci printre ei și te oprești în dreptul lor și iei un cârnat s-a dus naibii cura de slăbire, s-a dus tot. În fiecare zi, când mă așez pe cântar, mă sperii și mă blestem. Asta ține până seara. Seara vine unu cu un pahar și s-a dus tot angajamentul.” a declarat Cristian Țânțăreanu pentru viva.ro.

De când s-a vindecat de cancer, milionarul nu s-a mai confruntat cu alte probleme de sănătate. La cei 80 de ani săi, este un om foarte activ. În urmă cu doar câteva luni, Cristian Țânțăreanu povestea că este prezent toată ziua pe șantier, scăpând astfel de durerile de genunchi și glezne.

