Cristian Țânțăreanu, plin de datorii?! „Sunt multe zile când nu am 100 de lei”

Cristian Țânțăreanu a fost invitat în cadrul unei emisiuni televizate, unde a vorbit despre mai multe aspecte ale vieții sale personale. Afaceristul a oferit detalii inclusiv despre averea sa. Deși oamenii cred că este plin de bani, fostul milionar a dezvăluit că sunt multe zile în care nu are nici măcar 100 de lei în buzunar. Mai mult decât atât, a explicat ce s-a întâmplat cu sumele din cont.

Cristian Țânțăreanu este cunoscut pentru faptul că a dus o viață extravagantă. Nu se uita la bani atunci când venea vorba de distracție și cheltuia sume uriașe în fiecare noapte. Totuși, se pare că au apus acele timpuri.

Citește și: Naşul Ancăi Ţurcaşiu nu vrea să o vadă la Asia Express. Cristian Ţânţăreanu a făcut anunțul după ce şi-a făcut iubit

Cristian Țânțăreanu a mărturisit că și-a împărțit toată averea, în urmă cu 15 ani, atunci când s-a îmbolnăvit de cancer. Fostul milionar a făcut această alegere pentru că nu și-a dorit ca urmașii lui să se certe pentru bani.

„Lumea crede că eu sunt afemeiat, mai cred că la femei ca mine nu cred că există. După 90 am călcat strâmb, dar nu călcat strâmb că am cerut voie, ea știa. A fost cu aprobare în Thailanda, în China, în Bali. Să vezi că ea se roagă că poate mor.

Nu-i rămâne nimic că am dat tot când am făcut cancer, acum vreo 15 ani și nu știam ce mai apuc. Atunci am împărțit să nu se certe după mine. Eu nu mai am nimic. Aici e ceva, toți au impresia că partea lor e mai mică, glumesc acum. Ei nu știu ce le-am făcut.”, a declarat Cristian Țânțăreanu în cadrul emisiunii Viața fără filtru de la Antena Stars.