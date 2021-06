Cristian Țânțăreanu și-a făcut testamentul după ce a aflat că are cancer. Cui va lăsa averea de 30 de milioane de euro

Cristian Țânțăreanu a declarat că și-a făcut testamentul chiar după ce a aflat că suferă de cancer. Omul de afaceri a spus că nu va avea doar un moștenitor.

Țânțăreanu va lăsa averea atât copiilor, cât și nepoților săi. Milionarul a declarat că le-a dat casele copiilor, care sunt chiar și acționari egali în firmă.

“Mi-am făcut testamentul după ce am aflat că am cancer. Averea familiei se ridică acum la 20-30 de milioane de euro. Numai spa-ul este 7 milioane de euro, casele la copii sunt fiecare vreo 600.000 de euro și am băgat 6 milione de euro în afacerea nouă cu complexul Pandemia. Nu există un moștenitor. Eu am o frică de foamete. De aia le-am dat copiilor mei și nepoților, ca ei să nu știe ce e aia foamete. Le-am dat casele copiilor. Eu sunt convins că ei gândesc că unul are mai mult și altul are mai putin. Ei sunt acționari însă egali în firmă. Toată averea e acum pe numele copiilor. Toți au afacerile lor, care nu se intersectează”, a declarat Cristian Țânțăreanu în cadrul unei emisiuni TV.

De pensia lui Țânțăreanu se bucură nepoata lui

Țânțăreanu a spus că nu-i trebuie pensia de la statul român. De altfel, de ea se bucură una dintre nepoatele sale.

”De la stat eu primesc o pensie de 2.500 lei. Aș putea trăi cu banii ăștia. Poți să trăiești din cât ai. Pensia mi-o ridică o nepoată. I-am dat-o ei. Banii se duc la ea. Eu vin din șantier acum. Am 70 de oameni care muncesc și trebuie să-i supraveghez. Ce să le fac, eu le-am spus să stea acasă, dar au spus că n-au ce să mănânce. Dacă asta-i viața, ce putem să facem?! Eu respect normele de igienă, mă spăl pe mâini, stau în casă, mă uit la tv și am rărit vizitele”,a mai dezvăluit milionarul.

