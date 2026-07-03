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Wizz Air schimbă regulile! Compania lansează o platformă specială pentru vacanțe, cu rezervări rapide

De: Anca Chihaie 03/07/2026 | 21:46
Wizz Air schimbă regulile! Compania lansează o platformă specială pentru vacanțe, cu rezervări rapide
Wizz Air
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Compania aeriană low-cost WizzAir își extinde activitatea dincolo de transportul aerian și intră pe segmentul pachetelor turistice prin lansarea unei platforme digitale inteligente dedicate organizării vacanțelor. Noul serviciu își propune să transforme modul în care utilizatorii își planifică deplasările, reunind într-un singur loc rezervarea zborurilor, a unităților de cazare și a serviciilor de transfer.

Noua platformă, disponibilă începând cu începutul lunii iulie 2026, utilizează tehnologii de inteligență artificială pentru a simplifica procesul de planificare a unei călătorii și pentru a oferi recomandări personalizate în funcție de preferințele fiecărui utilizator. Prin această inițiativă, operatorul urmărește să ofere o alternativă modernă la metodele tradiționale de rezervare, în care turiștii sunt nevoiți să folosească mai multe site-uri și aplicații pentru a-și organiza vacanța.

Compania lansează o platformă specială pentru vacanțe, cu rezervări rapide

Platforma este construită astfel încât întregul proces de rezervare să fie realizat într-o singură etapă. Utilizatorii pot selecta zborurile operate de WizzAir, pot alege dintre numeroase variante de cazare și pot adăuga transferurile către destinație, fără să mai fie necesară accesarea unor servicii externe. În plus, sistemul permite configurarea unor itinerarii complexe, care includ mai multe orașe sau țări în aceeași călătorie, oferind o flexibilitate mai mare decât cea întâlnită în cazul pachetelor turistice clasice.

Una dintre principalele noutăți este modul în care funcționează motorul de căutare bazat pe inteligență artificială. În locul filtrelor rigide folosite de majoritatea platformelor de rezervări, utilizatorii pot introduce doar o idee generală despre vacanța dorită. Căutări precum „Italia”, „Egipt”, „Insulele Canare” sau chiar activități precum „schi” sunt suficiente pentru ca sistemul să genereze rapid recomandări adaptate perioadei disponibile și bugetului ales.

Platforma este destinată atât celor care și-au stabilit deja destinația, cât și persoanelor care sunt încă în căutarea inspirației. Funcția dedicată ofertelor flexibile analizează în timp real cele mai avantajoase combinații disponibile din rețeaua WizzAir și propune variante de vacanță în funcție de cele mai bune tarife existente în acel moment. Astfel, utilizatorii pot descoperi destinații la care nu s-au gândit inițial și pot beneficia de oferte avantajoase fără a efectua căutări complexe.

Pe lângă experiența simplificată de rezervare, compania pune accent și pe avantajele financiare ale noii platforme. Prin integrarea serviciilor într-un singur pachet, utilizatorii pot beneficia de prețuri mai competitive decât în cazul rezervării separate a fiecărei componente a vacanței. Această abordare urmărește să reducă atât costurile totale, cât și timpul necesar organizării unei călătorii.

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