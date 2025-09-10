Când o ușă se închide, alta se deschide mai spectaculos. Iar Bianca Taban trăiește asta pe propria ei piele. După dubla trădare pe care o suferit-o anul trecut, atunci când cea mai bună prietenă, Cristina ICH, i-a furat pufosul, dar valorosul soț, pentru frumoasa brunetă astrele s-au aliniat cum nu se putea mai bine. Pe lângă faptul că arată cum arata, și pe plan profesional lucrurile merg ca pe roate. CANCAN.RO a aflat detalii despre colaborarea fabuloasă dintre brandul pe care îl deține Bianca, Vestiare D’Un Oiseau Libre, și Massimiliano Giornetti, fostul director de creație al casei Salvatore Ferragamo. Toate detaliile le veți putea citi în rândurile de mai jos.

Bianca Taban avea o viață la care unii doar visează, o carieră în plină ascensiune în domeniul fashion-ului, o familie frumoasă și câteva prietene cu care era mereu atentă și generoasă. Printre acestea, și Cristina ICH, pe care o și remunera regește (cu adevărat, cu valuta pufosului soț) pentru campaniile publicitare în care era cap de afiș, dar o lua și în vacanțe de lux. (VEZI AICI TOATE DETALIILE DESPRE POVESTEA CARE A ÎNNEBUNIT BUCUREȘTIUL). Fosta lui Alex Pițurcă a pus ochii pe soțul Biancăi, fiul milionarului din imobiliare Don Pepe, care știm prea bine că stă excelent la capitolul finanțe.

Influencerița a râvnit în taină la viața pe care o avea prietena ei cea mai bună, iar la un moment dat a lovit mișelește, fără scrupule, fix in casa oamenilor. I-a spart așadar casa Biancăi, fără vreo remușcare, iar la scurt timp a „fluturat” relația în văzul tuturor, de parcă nu ar fi greșit cu nimic. (ȘI MAI MULTE DETALII DESPRE POVESTE, AICI). Însă Bianca nu s-a lăsat doborâtă, dimpotrivă, a „renăscut” după trădarea suferită. Iar acum, strălucește mai puternic ca niciodată! Na, poftim aspect!

Bianca Taban a atins culmile succesului… după divorț

Tot răul spre bine, ar spune unii! Și pe bună dreptate! Bianca Taban îți taie răsuflarea în ultimul ei videoclip postat pe rețelele de socializare, atunci când promova noua colecție de toamnă a brandului său. Și dacă tot am pomenit de brandul să, vă promiteam la începutul articolului nostru mai multe detalii despre colaborarea de senzație dintre Vestiare D’Un Oiseau Libre și Massimiliano Giornetti. Colecția primăvară-vară 2026 își va face debutul în cadrul evenimentului Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week, care va avea loc luna viitoare. Celebrul designer Massimiliano Giornetti, care a fost creative director al companiei de produse de lux Salvatore Ferragamo din anul 2004 până în 2016, iar în prezent creează pentru brandul italian Drumohr, a răspuns inițiativei Consiliului Designerilor din România și a făcut o echipă de senzație cu Bianca Taban.

„Cred în întâlnirile întâmplătoare, guvernate de forța stelelor. Eu sunt Scorpion, Bianca este Rac. Împărtășim o familie: apa. Această colecție se învârte în jurul apei. Este, de fapt, inspirată de iconica serie cu piscine a lui Helmut Newton. A fost concepută ca un ansamblu prețios de costume de baie. Stratificări de elemente minimaliste. O estetică impecabilă în alb și negru, îmblânzită de tonuri calde și neutre de tricotaje din mătase. Aceasta este, pentru mine, esența colaborării noastre: ideea unei estetici împărtășite și a unui simț comun al frumuseții. O poveste necondiționată care sună perfect, asemenea unui pas în doi„, a spus Massimiliano Giornetti.

