O călugăriță de 92 de ani a mâncat primul kebap din viața ei. Imagini virale!

Opt călugărițe de la mănăstirea din Arenberg au devenit subiect de interes pe rețelele de socializare după ce o filmare realizată în timpul unei ieșiri obișnuite la restaurant s a transformat într-un fenomen viral.

Momentul, surprins în Germania, le arată pe surori încercând pentru prima dată un döner kebap, o experiență culinară complet nouă pentru ele. Clipul, publicat de sora Clarita, a circulat rapid online și a depășit 1,2 milioane de vizualizări într-o singură noapte, atrăgând atenția utilizatorilor prin naturalețea și umorul situației.

O călugăriță de 92 de ani a mâncat primul kebap din viața ei

Cea mai în vârstă dintre ele, sora Irmingard, în vârstă de 92 de ani, a avut o reacție care a captat imediat interesul internauților. În înregistrare, sora Clarita o întreabă:

„Cum a fost primul tău kebap?”

Răspunsul Irmingardei vine fără ezitare:

„Sunt absolut încântată”.

În continuare, într-o notă amuzantă, Irmingard afirmă că se simte mai tânără, însă își încurcă vârsta și spune că are 82 de ani, până când o altă soră o corectează:

„Ai 92”.

Reacția a devenit virală

Ieșirea la restaurant a avut loc după un pelerinaj la Trier, iar grupul a ales să se oprească într-o zonă industrială din Mülheim-Kärlich, unde parcarea era mai accesibilă. Cele opt călugărițe au fost primite cu multă amabilitate la „Firat Kebap Haus”. Una dintre ele a declarat ulterior într-un alt clip:

„Am fost tratate minunat”.

Sora Clarita explică în filmare:

„Sora Irmingard, la 92 de ani, și sora Hildegunde, la 89 de ani, au mâncat în această seară pentru prima dată în viața lor un döner”.

Aceasta adaugă apoi, tot în glumă:

„Chiar și celor mai tinere le-a plăcut mult. Acum toate simțim că trebuie să murim imediat, fiindcă suntem atât de sătule!”.

Sora Clarita, autoarea clipului viral, este deja activă în mediul online, având aproape 19.000 de urmăritori pe Instagram. Într-un documentar de 15 minute, aceasta a vorbit despre decizia de a intra în mănăstire și despre viața în cadrul ordinului dominican.

