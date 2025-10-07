Acasă » Știri » Legea majoratului online ar putea fi adoptată în România. Ce înseamnă asta pentru copii

Legea majoratului online ar putea fi adoptată în România. Ce înseamnă asta pentru copii

De: Mirela Loșniță 07/10/2025 | 13:10
Schimbări importante pentru pentru copiii din România! Senatul a aprobat luni, 6 octombrie 2025, o propunere legislativă privind “majoratul online”, o măsură ce vizează protecția minorilor în fața unui conținut online care poate fi dăunător.

Potrivit acestei măsuri, minorii până la 16 ani vor putea accesa anumite servicii online și își vor putea crea conturi doar pe baza unui acord parental verificabil. Această propunere a fost adoptată cu 123 de voturi “pentru” și șase abțineri. Această lege are ca scop protecția minorilor de un conținut care poate dăuna dezvoltării fizice sau psihice a acestora.

Cei care au propus această lege, un grup de parlamentari din PNL, PSD și UDMR, au transmis faptul că această măsură este necesară pentru a limita accesul minorilor la servicii online pentru a evita expunerea la informații sau activități periculoase.

„Noi stabilim vârsta majoratului online – 16 ani. Dacă avem o vârstă a majoratului în offline, în viaţa de zi cu zi, când copilul a ajuns major poate să cumpere o revistă cu un alt conţinut, când poate să intre într-un bar, când îşi ia permisul de conducere, atunci şi în viaţa online, acolo unde stăm o perioadă foarte mare de timp, avem nevoie de reglementări să stabilim foarte clar care este vârsta de la care copiii noştri înţeleg explicit conţinutul care îl primesc pe aceste reţele”, a explicat preşedinta Comisiei de apărare, Nicoleta Pauliuc.

Mai mult decât atât, există și unele excepții pentru anumite platforme online. Așadar, cele destinate învățării care sunt autorizate de Ministerul Educației sau de autoritățile competente la nivel european, nu vor fi supuse la aceste restricții. Normele precise pentru punerea în aplicare a legii privind “majoratul online” vor fi stabilite de Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), care va crea un regulament menit să asigure protecția minorilor în spațiul digital.

Mai mult decât atât, regulamentul european deja existent, care reglementează accesul minorilor în mediul digital, va fi aplicat și în România. Măsurile esențiale precum filtrele de conținut, vor contribui semnificativ la crearea unui mediu online mai sigur pentru copii și pentru adolescenți.

În ultimele săptămâni, propunerea a fost susținută de comisiile de comunicații și de cultură ale Senatului, obținând un raport favorabil. Pasul următor va fi dezbătut în Camera Deputaților, care are rol decizional în acest caz. Dacă această lege va fi adoptată, va intra în vigoare, iar autoritățile vor demara implementarea măsurilor destinate protejării minorilor.

