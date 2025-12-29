Acasă » Știri » S-a aflat rezultatul autopsiei femeii de 59 de ani din Sibiu, ucisă de propria fiică. Ce au descoperit medicii legiști despre cauza reală a morții

S-a aflat rezultatul autopsiei femeii de 59 de ani din Sibiu, ucisă de propria fiică. Ce au descoperit medicii legiști despre cauza reală a morții

De: Denisa Iordache 29/12/2025 | 18:59
S-a aflat rezultatul autopsiei femeii de 59 de ani din Sibiu

Au ieșit la suprafață noi informații despre cazul crimei care a șocat România. O femeie în vârstă de 38 de ani este cercetată pentru că și-ar fi ucis mama în vârstă de 59 de ani. Toate detaliile în articol. 

Tragedia s-a petrecut pe data de 8 iunie 2024, iar fiica victimei ar fi pus bine la punct întregul plan, alături de o asistentă medicală. Cu toate că medicii ajunși la fața locului au consemnat că femeia ar fi murit din cauza unui infarct, autopsia a dat peste cap ancheta. 

S-a aflat rezultatul autopsiei femeii de 59 de ani din Sibiu

Trupul neînsuflețit al femeii a fost supus autopsiei și a ieșit la iveală faptul că moartea nu a survenit din cauze naturale. Femeia ar fi fost ucisă prin asfixiere cu o pernă, fix după ce i s-ar fi injectat o cantitate mare de sedativ. Ancheta a mers mai departe și a ajuns la primul suspect: chiar fiica femeii. 

Aceasta ar fi vrut să pună mâna pe averea mamei sale și să se mute în Dubai, așa că nu a mai ținut cont de nimic. Imediat după decesul mamei sale, femeia a vândut din proprietăți și s-a mutat din țară.  

Anchetatorii susțin că fiica ar fi obținut o cantitate mare de sedative, pe care i le-ar fi administrat mamei în ceai. După ce femeia a adormit, suspecta ar fi chemat-o pe asistentă, care se afla în apropiere. 

Ulterior, victima ar fi primit o injecție cu o doză suplimentară de sedativ, suficientă pentru a-i provoca moartea. Pentru a elimina orice dubiu, cele două ar fi recurs și la asfixiere, folosind o pernă. 

Atât ea, cât și asistenta medicală, au fost reținute de autorități și ulterior și-ar fi recunoscut fapta. Cu toate că este implicată în acest caz șocant, procurorii spun că ea nu ar fi primit bani de la fiica victimei pentru a o ajuta cu procurarea sedativului puternic. 

