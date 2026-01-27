“Milionarul ascuns”, acuzat că și-a bătut soția și copilul: ”O să vă distrug pe toți! Nu scapi de mine”

Milionarul Adrian Polec, unul dintre cei mai discreți jucători din lumea imboiliarelor de lux, se află în mijlocul unui adevărat război familial. CANCAN.RO a aflat că la câteva zile după ce soția sa, Ioana Polec, a cerut ordin de protecție împotriva lui, pentru că ea și unul dintre copii ar fi fost bătuți, femeia a intentat divorț! Iar lupta pentru custodie și bani se anunță de proporții epice!

De când Ioana Polec a cerut ordin de protecție, viața familiei milionarului Adrian Polec s-a transformat într-un adevărat război juridic. În doar câteva luni au fost deschise mai multe procese, iar în instanță au început să iasă la iveală detalii șocante despre tensiunile dintre cei doi soți și conflictele care mocneau de ani buni.

Conform datelor din dosar obținute în exclusivitate de CANCAN.RO, Ioana Polec și unul dintre copii ar fi fost bătuți de milionar, motiv pentru care a solicitat ordin de protecție.

”Reclamanta (n.r. Ioana Polec), prin avocat, arată că martorul este menajera sa şi a fost prezentă la domiciliul conjugal al părţilor, a văzut-o pe reclamantă în ziua în care a fost agresată”.

De cealaltă parte, Adrian Polec susține că: ”Martorul solicitat de partea adversă nu a fost prezent la evenimentul din 10 martie 2025”. Și nu se oprește aici. Face o insinuare incredibilă: ”Pârâtul, prin avocat, arată că este inutilă proba testimonială. Menţionează că martora şi reclamanta dorm în acelaşi pat”.

Ioana Polec le-a mărturisit judecătorilor că trăia sub teroarea unor amenințări repetate cu moartea, într-un context în care, spune ea, influența și puterea financiară a soțului ar fi amplificat frica și sentimentul că nimeni nu o poate proteja.

Dosar exploziv: acuzații de violență și amenințări

Documentele depuse la instanță conturează un scenariu șocant, inclusiv cu dovezi de la IML.

”Reclamanta, prin avocat, solicită admiterea cererii arătând că au fost probate actele de violenţă atât faţă de reclamantă, cât şi faţă de copilul minor, fiind emise în acest sens 2 certificate medico-legale. ##### că a avut vânătăi pe corp reclamanta, iar copiii nu ar trebui să fie chinuiţi astfel cum au fost. Mai menţionează că ordinul de protecţie are scop preventiv. Precizează că la 3 zile după incidentul cu copilul cei de la INML au putut să constate că vânătăile încă existau pe corp. ##### că minorul a fost întrebat în mod constant pe cine iubeşte mai mult. Precizează că cele 2 evenimente de agresiune fizică ar fi suficiente . Precizează că a precizat cronologic evenimentele. Menţionează că înregistrările au fost făcute ulterior date de 10 martie când reclamanta a considerat că îi este pusă viaţa în pericol. Spune că pârâtul are influenţă faţă de foarte mulţi oameni, iar temerea reclamantei este întemeiată. Spune că ştie ce a păţit inclusiv propria mamă. Învederează instanţei că la acest moment pârâtul circulă cu un avion privat, existând un pericol constant şi ameninţări serioase.

Judecătorii eu emis un ordin de protecție împotriva milionarului, pe o durată de trei luni, însă soția lui reclamă că acesta a sfidat autoritățile și nu a purtat dispozitivul electronic.

”În martie, reclamanta a fost contactată de un agent imobiliar pentru a-i da datele copiilor pentru a fi înscrisi la şcoală, urmând să li se facă şi rezidenţă acolo. Mai învederează instanţei că pârâtul a repetat în mod recurent „o să vă omor pe toţi””o să vă distrug pe toţi” „nu o să ai linişte ” „nu o să scapi de mine”. ##### că insistă şi pe hărţuirea care a exista ulterior emiterii ordinului de protecţie. ##### că pârâtul a sfidat organele de poliţie, nu a purtat brăţara. Solicită emiterea ordinului de protecţie pe durata maximă. Menţionează că a existat şi violenţă economică, fiind deturnate fondurile reclamantei”.

Războiul dintre Ioana și Adrian Polec pare abia la început. Procesul de divorț se anunță anevoios, cu mai multe înfățișări, următoarea fiind programată abia în luna mai, iar deocamdată instanța s-a ocupat doar de „liniștirea fronturilor” în privința copiilor.

Judecătorii au decis că domiciliul minorilor va fi la mamă, în timp ce tatăl, Adrian Polec, va avea un program strict de vizite, fiind obligat să plătească pensie alimentară.

Milionarul joacă și el dur: într-un alt proces intentat Ioanei, acesta îi solicită nu mai puțin de 750.000 de euro. Ceea ce arată că bătălia dintre cei doi s-a mutat și pe terenul miliardelor pe care le-au adunat împreună.

Ce afaceri are Adrian Polec

Milionarul Adrian Polec activează pe mai multe fronturi „grele”: imobiliare premium, hoteluri de lux și industrie strategică, acolo unde miza nu mai este doar profitul, ci influența. În București, numele lui apare tot mai des în spatele unor proiecte rezidențiale boutique, ridicate în zone-cheie, aproape de putere – la propriu, lângă Palatul Parlamentului sau în perimetrul Pieței Victoriei.

Polec controlează grupul APX Immo, dar și o rețea de hoteluri centrale frecventate de turiști străini, diplomați și oameni de business. În paralel, joacă într-o ligă și mai selectă: este principalul acționar al unei fabrici de baterii litiu-ion care colaborează cu Mercedes-Benz Energy.

