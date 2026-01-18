Acasă » Știri » Psiholoaga acuzată că a furat ceasul de 175.000 € de la un milionar, arestată preventiv pentru 30 de zile

De: Paul Hangerli 18/01/2026 | 19:28
Scandalul monden care a scos la iveală o viață dublă, relații complicate și un furt spectaculos capătă acum o turnură penală serioasă. Cunoscuta psiholoagă din Capitală, acuzată că ar fi plecat din casa unui om de afaceri cu un ceas de lux în valoare de 175.000 de euro, a fost arestată preventiv pentru 30 de zile. Iată cum s-a ajuns aici.

Ceasul dispărut și viața secretă a milionarului

Totul a pornit dintr-un episod care, la prima vedere, părea banal. Omul de afaceri italian G.B., CEO-ul unei companii cunoscute și figură discretă în mediul de business, a invitat în locuința sa din zona Floreasca o psiholoagă specializată în zona de business, D.P., pentru ceea ce el considera un simplu proiect.

Întâlnirea nu ar fi avut un caracter intim, iar cei doi s-ar mai fi văzut o singură dată anterior, în oraș. Ajunși în apartament, femeia a cerut să folosească toaleta, traseu care trecea inevitabil prin dressing. Acolo, potrivit anchetatorilor, s-ar fi produs momentul-cheie: psiholoaga ar fi observat un ceas de lux, evaluat la 175.000 de euro, l-ar fi analizat câteva secunde și l-ar fi strecurat în geantă.

Paradoxal, milionarul nu a suspectat-o nici o clipă. După plecarea ei, a constatat lipsa ceasului, dar a crezut că l-a uitat la birou. Abia a doua zi, verificând imaginile surprinse de camerele de supraveghere din locuință, ar fi realizat ce se întâmplase cu adevărat: bijuteria fusese sustrasă chiar din dressing.

Despre întreaga poveste, cu detalii exclusive din culise, a scris pe larg CANCAN.RO, acolo unde cazul a fost legat și de alte episoade controversate din viața privată a milionarului.

Update-ul care schimbă totul: psiholoaga, arestată preventiv

Cunoscuta psiholoagă din Capitală, acuzată că i-ar fi furat omului de afaceri ceasul de 175.000 de euro, a fost arestată preventiv pentru 30 de zile. Femeia a fost reclamată la poliție imediat după ce bărbatul a observat dispariția obiectului de lux și a decis să anunțe autoritățile.

Potrivit informațiilor prezentate în spațiul public, anchetatorii au identificat-o rapid pe suspectă, aceasta fiind adusă la audieri și reținută inițial pentru 24 de ore. Ulterior, magistrații au dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile, sub acuzația de furt calificat.

Ce spun anchetatorii

Conform anchetei, ceasul ar fi fost sustras după întâlnirea dintre cei doi, iar lipsa lui a fost constatată imediat după plecarea psiholoagei din locuință. Dosarul se află în continuare în lucru, cercetările fiind extinse pentru a stabili toate împrejurările în care ar fi fost comis furtul.

Un detaliu esențial în acest moment: ceasul de lux, evaluat la 175.000 de euro, nu a fost încă recuperat, fapt care poate influența evoluția cazului și situația juridică a suspectei.

Un caz care continuă

De la un scandal monden cu tentă explozivă, cazul a ajuns rapid într-o zonă penală serioasă, cu măsuri drastice luate de magistrați. Rămâne de văzut ce alte informații vor ieși la iveală și cum se va încheia ancheta.

CITEȘTE ȘI:  Cine este milionarul jefuit de ceasul de 175.000 € + Cum și-a agățat vecina (pe care a lăsat-o gravidă) pe casa scării

Donjuanul” a ajuns în instanță cu mega-țeapa de 100.000 €. Cum se apără miliardarul acuzat că i-a șterpelit Rolexul dintr-un restaurant

 

