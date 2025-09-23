Acasă » Exclusiv » Un milionar fugar, urmărit de SRI, a transformat un hotel din București într-un teatru al terorii! ”I se dilată pupilele și lovește pereții …”

De: Keva Iosif 23/09/2025 | 23:40
Vinzlberg Ben Zion, israelianul acuzat de o evaziune de 7,4 milioane de euro, care a reușit să fenteze serviciile secrete și să fugă din România, în 2009, a revenit în țară în mare secret! CANCAN.RO a aflat că acesta s-a cazat la Hotelul Moxa din București, imobil pe care susține că l-a construit în urmă cu 20 de ani, și care i-a servit mereu drept… casă. Surpriză însă! A găsit aici alți prorietari și angajați care i-ar fi devenit ostili. De-aici și până la un ”război” în toată regula nu a mai fost decât un pas! Mai ales că miza ar fi una uriașă: 9 milioane de euro! După cum reclamă chiar israelianul, care a fost dat afară din imobil după ce ar fi devenit agresiv și a făcut amenințări grave. De cealaltă parte, contabila hotelului a cerut ordin de protecție și recunoaște că în fiecare seară pleacă acasă cu seiful, de frica lui Vinzlberg!

Povestea lui Vinzlberg Ben Zion pare desprinsă dintr-un thriller internațional. În 2009, serviciile secrete din România primeau semnale că israelianul a fugit din țară, lăsând în urmă scandaluri și dosare de milioane de euro.

În acel an, milionarul era căutat de Interpol Germania pentru o evaziune fiscală de 7,4 milioane de euro, după ce ar fi condus o companie de produse alimentare în Germania și ar fi evitat plata taxelor. După izbucnirea scandalului, Vinzlberg a fugit în România (detalii AICI), iar pe 1 iulie 2009 a fost localizat într-o cameră a hotelului Moxa, la care deținea o parte din acțiuni. Poliția l-a dus în fața judecătorilor Curții de Apel, dar din cauza unor acte lipsă, a fost lăsat liber, cu interdicția de a părăsi Capitala.

Surse neoficiale dezvăluiau atunci că, în ciuda interdicției, Vinzlberg a încercat să urce într-un avion TAROM spre Tel Aviv, fiind oprit doar la Otopeni, fără să fie reținut. În scurt timp, s-a aflat că a părăsit România cu un pașaport fals, spre Israel, țară care nu extrădează cetățenii săi – un detaliu care i-ar fi protejat averea și libertatea. Cazul lui a dispărut, însă, ușor-ușor din atenția publică…

Revenirea în România și un scandal nou

Dar iată că, după ani de zile, Vinzlberg Ben Zion a revenit în România, unde face din nou valuri! De această dată am aflat că este implicat într-un scandal cu o miză de 9 milioane de euro și amenințări serioase. ”Câmpul de luptă”, tot la hotelul Moxa, despre care spune că el l-a condus în ultimii 20 de ani. Hotel în care a locuit majoritatea timpului, cât nu a fost plecat din România.

sursa foto: hotelmoxa.com

Totul a ieșit la iveală după ce una dintre angajatele lui a cerut un ordin de protecție împotriva sa, dosar înregistrat la Judecătoria Sectorului 1. Motivul? Îl explică chiar ”victima” în cererea depusă la instanță, document obținut de CANCAN.RO.

Totul a început în urmă cu trei ani când am fost avansată de la funcţia de recepţioner la funcţia de contabil. De la început pârâtul (n.r. Vinzlberg Ben Zion) m-a manipulat şi m-a obligat să-i dau bani. Mi-a spus că este proprietarul hotelului şi că trebuie să facem ce vrea dumnealui. Sunt răspunzătoare de actele şi încasările hotelului”, a precizat femeia.

Aceasta susține că deși controversatul afacerist nu a agresat-o fizic, îi este frică de comportamentul lui, pentru că este agresiv verbal, i se ”dilată pupilele” când îi cere bani, și ar fi început să-i însceneze furturi.

Totul a început pe 1 august, când a venit în ţară. Nu este violent fizic, este violent verbal. Pentru mine este un stres ştiind că pârâtul cere bani şi se schimbă la faţă în momentul în care este refuzat. Îmi este frică de pârât (n.r. Vinzlberg Ben Zion) că îmi poate da una în cap, nu pot sta la serviciu în acelaşi timp cu acesta… Până să vină, proprietarii hotelului au aflat de ceea ce se întâmplă în hotel şi au cerut să îi fie eliberată camera pârâtului, întrucât voiau să o închirieze. Proprietara mi-a cerut să fie prezentă la faţa locului când se întâmplă şi ce consider că este de valoare să fie pus deoparte. Pârâtul i-a chemat pe cei de la criminalistică şi a spus că i s-au furat 2.500 de euro, un diamant şi un ceas #######. M-a acuzat pe mine că i-am furat bunurile, nu este adevărat”, a mai povestit contabila hotelului, potrivit reclamației.

Avocatul contabilei a precizat însă că a existat un episod în care israelianul și-ar fi ieșit din minți și a început să lovească pereții când contabila hotelului refuză să-i dea bani din seiful unității. Motiv pentru care este nevoită să stea încuiată în birou și la plecare să ia seiful cu bani.

Contabila susține că a anunțat noua conducere a hotelului de presiunile pe care afaceristul le face asupra ei. Motiv pentru care a fost concediat, potrivit spuselor ei. Într-adevăr, există o cerere de anulare a acestei decizii, înregistrată la Tribunalul București, pe 11 septembrie, de către Vinzlberg.

Care are, de asemenea, propria versiune asupra acestei povești cu iz penal.

Am lucrat la acest hotel timp de 20 de ani. Am construit acest hotel, actele au fost pe numele fiului meu şi la un moment dat am văzut că cineva face lucruri ca să mă lase fără hotel. Reclamanta ocupă funcţia de contabil al hotelului, iar biroul acesteia este undeva la subsol. Când are nevoie de ceva îi dă telefon şi îi spune să vină. În ultimul timp am văzut că sunt câteva lucruri în dezordine şi m-am enervat pe tema asta.

Eu am construit hotelul cu munca şi banii mei şi dacă am ridicat glasul am făcut-o pentru că am constatat că cineva vrea să mă înlăture de la hotel. Nu am lovit niciun perete şi nu mi s-au dilatat pupilele. Cineva încearcă să-mi construiască un dosar şi vrea să mă înlăture de la hotel”, a mărturisit milionarul în fața judecătorilor.

Vinzlberg Ben Zion: ”Când m-am întors acasă am văzut că cineva mi-a spart uşa şi seiful era deschis”

Mai mult, susține că el este victima, și că ar fi fost jefuit!

Eu nu caut cameră de închiriat la hotel, acolo este domiciliul meu şi nu am vrut să aibă acces nimeni la camera mea. Am pus un sistem la uşă să nu poată fi deschisă cu cartela. Când m-am întors acasă am văzut că cineva mi-a spart uşa şi seiful era deschis. Eu nu fur bani de la mine însumi, eu am descoperit nişte nereguli pe care le fac lucrătorii, atunci eu le-am spus că merg la poliţie. Bineînţeles că a trebuit să chem poliţia… Acolo este casa mea de ani de zile, locuiesc acolo de 20 de ani. Am fost director şi toţi cei care lucrau în acest hotel lucrau sub ordinele mele, toţi ascultau de dispoziţiile mele”, a mărturisit acesta.

Potrivit datelor oficiale de la dosar, israelianul a avut calitatea de angajat al hotelului Moxa, i-a fost desfăcut contractul de muncă, nu mai locuieşte în incinta hotelului, iar în acest moment nu are un domiciliu legal!

Contabila care a cerut ordin de protecție s-a trezit însă  cu plângere penală pentru că ar fi sustras suma de 50.000 euro! Mai mult, se pare că Vinzlberg ar fi recurs și la amenințări mult mai grave.

O sună (n.r. Vinzlberg) pe reclamantă (contabila) şi îi spune că va fi supusă unui control şi ce se va întâmpla cu concubina proprietarului actual, cum va fi aruncată de la etaj”, potrivit datelor de la dosar.

Mai mult, israelianul susține că miza acestui scandal ar fi de fapt suma de 9.000.000 de euro, probabil valoarea imobilului care a ajuns, se pare, în custodia altui proprietar.

Pârâtul învederează faptul că se simte cumva în aer, la vârsta sa nu are unde să pună capul, nu are un avocat care să se sfătuiască cum să gestioneze lucrurile. Nu ştie cine a părăsit locul de muncă din cauza sa. Se consideră neîndreptăţit, este o înscenare pentru că este vorba de o suma mare de bani, în jur de 9.000.000 euro, nimic din ceea ce este scris în plângere nu este adevărat. Totul este o înscenare, se simte trădat”, consemnează instanța, potrivit declarațiilor sale.

Una peste alta, pe baza tuturor declarațiilor, instanța a respins cererea de emitere a ordinului de protecție împotriva israelianului, subliniind că nu există dovezi suficiente că acesta i-ar pune viața în pericol contabilei. Rămâne de văzut ce soartă va avea, până la urmă, Vinzlberg

