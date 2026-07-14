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Lorena, o elevă din Galați, a luat 8,85 la Limba Română și 9,35 la Istorie la Bacalaureat. Ce notă a obținut după contestații: „Este o diferență uriașă!”

De: Emanuela Cristescu 14/07/2026 | 07:25
Lorena, o elevă din Galați, a luat 8,85 la Limba Română și 9,35 la Istorie la Bacalaureat. Ce notă a obținut după contestații: Este o diferență uriașă!
Lorena, o elevă din Galați, a luat 8,85 la Limba Română și 9,35 la Istorie la Bacalaureat. Ce notă a obținut după contestații: "Este o diferență uriașă!"
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Rezultatele finale de la examenul de Bacalaureat au adus surprize de proporții. Dacă pentru unii absolvenți contestațiile au însemnat note mai mici și dezamăgire, pentru o elevă din Galați au făcut diferența dintre o medie obișnuită și performanța absolută. După recorectarea lucrărilor, tânăra a ajuns la media 10 și își pregătește acum plecarea la una dintre cele mai prestigioase universități din Italia.

Lorena Mariana Irimia, absolventă a unui liceu de top din Galați, a spus că a avut încredere în munca depusă în cei patru ani de liceu și nu și-a imaginat că primele rezultate vor fi atât de departe de ceea ce știa că a scris în lucrări.

„Când am aflat rezulatele am fost şocată. 8,85 la limba şi literatura româna şi la istorie 09.35, dar la geografie am luat nota 10 din prima. Am vrut să depun contestaţie. Ştiam că lucrările mele merită mai mult”, a spus Lorena Mariana Irimia.

Minune după contestațiile la Bacalaureat

Intuiția nu a înșelat-o. După recorectarea lucrărilor la Limba și literatura română și Istorie, notele au crescut spectaculos, iar eleva a ajuns la mult râvnita medie 10. Diferențele au depășit un punct la unele probe, schimbând complet clasamentul și rezultatul final.

Tânăra a mărturisit că vestea a venit chiar de la mama ei și că, dincolo de bucurie, a simțit mai ales că i s-a făcut dreptate.

„Mama mea a fost cea care m-a anunţat de rezultatul la contestaţii şi sincer am fost mai mult liniştită. Ştiam că în sfârşit am fost evaluată corect. Este o diferenţă uriaşă, de aceea la istorie pur şi simplu nu imi puteam explica”, a mai declarat eleva.

Profesorii care i-au fost alături în anii de liceu au spus că rezultatul nu i-a surprins deloc. Lorena s-a remarcat constant prin performanțe la învățătură și participări la olimpiade, iar nota maximă de la Bacalaureat nu face decât să confirme parcursul său.

„Ne-am bucurat mult aseară când am văzut rezultatul. O confirmare şi a muncii ei pentru că de-a lungul celor patru ani ea s-a remarcat şi cu rezultate la olimpiadele naţionale şi atunci şi din partea ei rezultate frumoase”, a declarat Aura Ungureanu, director adjunct Colegiul Național Costache Negri.

Ce planuri de viitor are

După această reușită, absolventa își pregătește următorul pas important. Din toamnă va studia Economie și Management la Universitatea Catolică din Milano, unde a fost deja admisă. În plus, ea a aplicat și pentru o bursă și a obținut un loc în cămin.

„Tocmai ce am aplicat pentru o bursă, din câte am aflat, sunt şanse foarte mari să le primesc. Am primit şi un loc la cămin, cu toate mese incluse. Mie mi-ar plăcea să lucrez în finanţe”, a declarat eleva pentru Observator.

Povestea Lorenei este însă doar una dintre fețele examenului din acest an. În timp ce ea a avut parte de o creștere spectaculoasă a notelor, sute de absolvenți au avut parte de surprize neplăcute după recorectare. În unele cazuri, punctajele au scăzut chiar și cu peste un punct și jumătate, iar mai mulți elevi au depus deja petiții la Ministerul Educației.

În urma contestațiilor, rata de promovare la Bacalaureat a crescut la 76,9%. La Limba și literatura română s-a înregistrat și cea mai mare majorare de notă, de 3,45 puncte, însă au existat și situații în care elevii au pierdut până la 2,65 puncte față de rezultatul inițial.

Aproape 30.000 de candidați nu au reușit să promoveze examenul de Bacalaureat în sesiunea din acest an, iar rezultatele finale continuă să stârnească numeroase reacții în rândul elevilor și părinților.

VEZI ȘI: Au fost afișate rezultatele la Bacalaureat 2026. Rata de promovare a crescut la 76,9%, după contestații

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