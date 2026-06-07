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Ce i-a spus Bianca Giurcanu la ureche lui Gabi Tamaș, la plecare, după ce ex-fotbalistul o agresase la Coco Bongo. Două cuvinte au fost de ajuns

De: Elisa Tîrgovățu 07/06/2026 | 09:18
Ce i-a spus Bianca Giurcanu la ureche lui Gabi Tamaș, la plecare, după ce ex-fotbalistul o agresase la Coco Bongo. Două cuvinte au fost de ajuns
Ce i-a spus Bianca Giurcanu la ureche lui Gabi Tamaș, la plecare, după ce ex-fotbalistul o agresase la Coco Bongo. Două cuvinte au fost de ajuns / Sursa foto: Captură Antena 1
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Semifinala „Survivor România 2026” a adus una dintre cele mai emoționante seri ale sezonului. Concurenții rămași în lupta pentru marele premiu au fost nevoiți să treacă prin probe decisive. Astfel, pentru doi dintre ei aventura s-a încheiat chiar înainte de marea finală.

Printre cei eliminați s-a numărat și Bianca Giurcanu, una dintre concurentele care au reușit să ajungă mai departe decât se așteptau mulți dintre telespectatori. După luni petrecute în Republica Dominicană, aceasta a fost nevoită să își ia rămas-bun de la colegi și să părăsească definitiv competiția.

Șase concurenți – trei foști Faimoși și trei foști Războinici – au intrat în semifinală cu speranța că vor obține un loc în ultimul act al show-ului. Traseul pregătit de producători s-a dovedit însă extrem de dificil, punând la încercare forța, rezistența, dexteritatea și concentrarea participanților.

Bianca Giurcanu nu a reușit să facă diferența în probele eliminatorii. Ea a devenit prima concurentă care și-a încheiat parcursul în această etapă a competiției. Vizibil emoționată, tânăra și-a stăpânit cu greu lacrimile în momentul despărțirii de colegi.

„Primul meu regret este că am plâns cam mult în acest sezon. Și un alt regret e că nu am fost din prima pe insulă. Mi-ar fi plăcut să intru de la început. Nu mă așteptam să ajung atât de departe pentru că am văzut concurenții și toate fetele care deja erau obișnuite cu tot ce înseamnă Survivor.

M-am surprins și pe mine, cred că și pe cei de acasă! Sunt foarte mândră de performanța mea. O să-mi lipsească tot ce a fost Survivor în lunile acestea, dar acum sunt foarte eliberată și fericită. Abia aștept să mă întorc acasă!”, a declarat Bianca.

Mesaje de încurajare au venit și din partea colegilor. Patricia i-a transmis:

„Sunt mândră de tine! Să ne vedem noi sănătoase!”

Ce mesaj i-a transmis Bianca Giurcanu lui Gabi Tamaș

Momentul eliminării a fost cu atât mai interesant cu cât Bianca Giurcanu și Gabi Tamaș au avut una dintre cele mai tensionate relații din competiție, mai ales după scandalul care a izbucnit la celebra petrecere din Coco Bongo.

Atunci, după ce consumase alcool peste măsură, fostul internațional a refuzat să părăsească localul la finalul programului. Producătorii au încercat minute bune să gestioneze situația, iar Bianca Giurcanu a intervenit pentru a-l convinge să coopereze. Între cei doi a avut loc un schimb tensionat de replici. Ulterior, comportamentul lui Tamaș avea să fie sancționat de producători.

Fostul fotbalist a pierdut dreptul de a participa la orice recompensă până la finalul sezonului, una dintre cele mai dure sancțiuni aplicate în competiție. Tocmai de aceea, ceea ce s-a întâmplat în momentul despărțirii i-a surprins pe mulți dintre telespectatori.

După ce și-a luat rămas-bun de la colegi, Bianca s-a apropiat de Gabi Tamaș și i-a transmis un mesaj scurt, dar care a atras imediat atenția.

„Să câștigi!”, i-a spus concurenta fostului fotbalist înainte de a părăsi competiția.

Sursa foto: Captură Antena 1

Fie că a ales să lase în urmă toate tensiunile din competiție, fie că și-a păstrat diplomația care a caracterizat-o pe parcursul întregului sezon, mesajul transmis lui Gabi Tamaș a reprezentat unul dintre cele mai neașteptate momente ale semifinalei.

La rândul său, fostul internațional a comentat eliminarea concurentei printr-o declarație scurtă:

„Azi cred că i-a lipsit puțin norocul!”

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