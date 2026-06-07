Test IQ exclusiv pentru genii | 4 x 3 = 20 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit

Weekendul este momentul perfect pentru o pauză, dar și pentru un exercițiu rapid de logică. De această dată, CANCAN.RO îți propune un test care a dat bătăi de cap multor persoane. Ai în față ecuația 4 x 3 = 20, însă există o problemă: rezultatul este greșit. Misiunea ta este să muți un singur băț de chibrit astfel încât egalitatea să devină corectă. Crezi că găsești soluția?

Provocările de logică au devenit extrem de populare pe internet. Motivul este simplu: îți testează atenția și capacitatea de a observa detalii pe care mulți le trec cu vederea. Deși par banale la prima vedere, aceste exerciții îi pun în dificultate chiar și pe cei care se consideră foarte buni la matematică sau logică. În același timp, ele reprezintă o metodă distractivă de a-ți antrena mintea și de a-ți menține creierul activ.

Testele IQ vin în cele mai diverse forme, de la ghicitori și puzzle-uri matematice până la provocări vizuale care îți pun atenția la încercare. Pe lângă faptul că reprezintă o modalitate excelentă de a-ți testa logica și spiritul de observație, acestea sunt și o sursă de divertisment pentru cei care adoră provocările intelectuale.

Test IQ exclusiv pentru genii | 4 x 3 = 20 este greșit

Astăzi îți prezentăm un test de inteligență care i-a pus în încurcătură pe mulți, punând la încercare atenția și logica. Este vorba despre o ecuație construită din bețe de chibrit, însă există o problemă: rezultatul nu este corect.

Sarcina ta este simplă la prima vedere, dar totuși destul de complicată. Trebuie să muți un singur băț de chibrit pentru ca egalitatea să devină corectă. Crezi că reușești să găsești soluția?

REZOLVARE: Pentru a corecta ecuația 4 x3 = 20 trebuie să muți un băț de chibrit vertical de la cifra 3, astfel încât să devină 5. Prin urmare, ecuația corectă devine 4 x 5 = 20.

Scopul testelor de inteligență

Un test clasic de inteligență presupune rezolvarea unor sarcini variate, menite să evalueze diferite tipuri de abilități cognitive, precum orientarea spațială, memoria pe termen scurt, capacitățile matematice și gândirea analitică.

În rândul adulților, motivul cel mai frecvent pentru efectuarea unui astfel de test este orientarea profesională sau evaluarea compatibilității cu un anumit loc de muncă, unde anumite aptitudini cognitive pot face diferența în procesul de selecție.

În mod obișnuit, testele IQ nu măsoară toate cunoștințele acumulate de o persoană de-a lungul vieții, ci mai degrabă capacitatea de a raționa, de a învăța rapid și de a rezolva probleme noi. Cu alte cuvinte, ele sunt concepute pentru a evalua modul în care o persoană procesează informația.

Există numeroase tipuri de teste de inteligență, peste 200 de variante identificate într-un studiu din 2017. Deși au în general același scop — evaluarea abilităților cognitive — acestea diferă prin accentul pus pe anumite competențe și prin instrumentele de măsurare utilizate, unele concentrându-se mai mult pe logică, altele pe memorie, viteză de procesare sau gândire abstractă.

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