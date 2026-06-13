Drama lui Ronald Koeman înaintea Cupei Mondiale. Soția selecționerului Olandei luptă din nou cu cancerul: „Uneori viața este nedreaptă”

Pentru Ronald Koeman, Cupa Mondială din 2026 înseamnă mult mai mult decât fotbal. În timp ce conduce naționala Olandei la unul dintre cele mai importante turnee ale carierei sale, selecționerul traversează și o perioadă extrem de dificilă în plan personal. Soția sa, Bartina Koeman, luptă din nou cu cancerul de sân și nu îl va putea însoți în America de Nord din cauza tratamentelor pe care le urmează.

O luptă care durează de mai bine de 15 ani

Bartina Koeman a fost diagnosticată pentru prima dată cu cancer de sân în anul 2010. La acea vreme a trecut prin operație, chimioterapie și radioterapie, iar boala a intrat în remisie.

Din păcate, problemele de sănătate au reapărut câțiva ani mai târziu.

„Prima dată am avut cancer în 2010. Atunci am trecut prin operație, chimioterapie și radioterapie. După aceea, cancerul a dispărut”, a povestit Bartina.

În 2018, medicii au descoperit metastaze la nivelul coloanei vertebrale, după ce aceasta a început să acuze dureri persistente de gât.

„Credeam că este vorba despre o simplă problemă la gât. S-a dovedit însă că aveam metastaze la nivelul coloanei vertebrale”, a mărturisit soția selecționerului.

După noi tratamente, boala a fost din nou ținută sub control, însă anul trecut Bartina a anunțat că medicii au observat din nou semne de activitate.

„Cancerul meu de sân a revenit. Vreau să fiu deschisă în privința acestui lucru pentru că sper că aș putea ajuta și alte femei care se confruntă cu aceeași boală”, a declarat ea.

De ce va lipsi Bartina Koeman de la Cupa Mondială

În prezent, Bartina urmează un tratament constant împotriva cancerului, iar programul medical îi face imposibile deplasările lungi.

Ronald Koeman a explicat că soția sa trebuie să facă tratament în fiecare săptămână și are nevoie de mai multe zile pentru recuperare.

„Ea rămâne acasă. În fiecare miercuri face chimioterapie, iar după aceea are nevoie de câteva zile pentru a se recupera”, a declarat selecționerul.

Naționala Olandei este cantonată la mii de kilometri distanță, în Statele Unite, iar această separare reprezintă una dintre cele mai dificile provocări pentru familia Koeman.

„Soția mea are cancer. Uneori viața este nedreaptă”

Înaintea debutului la Cupa Mondială, tehnicianul olandez a vorbit cu emoție despre situația prin care trece familia sa.

„Soția mea are cancer. Uneori viața este nedreaptă cu ea, cu mine, cu noi împreună”, a spus Ronald Koeman.

Selecționerul a recunoscut că plecarea spre America de Nord a fost una dintre cele mai grele decizii din ultimii ani.

„Sperăm că tratamentul va ajuta și că totul va fi bine, dar este greu”, a adăugat acesta.

Momentul care i-a îngrijorat pe fanii Olandei

Problemele de sănătate ale Bartinei au devenit și mai evidente după ce Ronald Koeman a lipsit recent de la un antrenament al naționalei Olandei.

Selecționerul a fost nevoit să plece temporar din cantonament pentru a fi alături de soția sa.

„A avut legătură cu soția mea. Nu pleci pur și simplu. Așa că, dacă o faci, înseamnă că există un motiv important”, a explicat Koeman.

Întrebat dacă a luat în calcul să renunțe la deplasarea echipei pentru meciurile internaționale, acesta a răspuns:

„Nu au existat îndoieli. A apărut ceva, dar nu vreau să intru în detalii. Însă atunci a trebuit să merg acasă.”

Speranța unei finale și promisiunea Bartinei

În ciuda tuturor dificultăților, familia Koeman păstrează speranța că va exista un moment special la finalul turneului.

Selecționerul a dezvăluit că singurul meci la care Bartina ar putea încerca să participe este o eventuală finală a Cupei Mondiale.

„Poate că dacă vom ajunge în finală, ar putea să sară peste un tratament și să vină să vadă meciul. Ar fi ceva de neuitat pentru noi”, a spus Koeman.

Răspunsul soției sale a fost unul emoționant:

„Voi încerca să fiu acolo.”

„Sunt o femeie puternică”

În ciuda luptei cu boala, Bartina Koeman spune că încearcă să privească înainte cu optimism.

„Sunt o femeie puternică și pot face față acestei situații. Nu stau toată ziua să mă plâng pentru că sunt o persoană foarte independentă”, a declarat ea.

Totodată, cea care îi este alături lui Ronald Koeman de peste patru decenii speră ca munca soțului său să fie răsplătită pe teren.

„Sper din tot sufletul ca Ronald să fie răsplătit pentru munca sa și să ajungă cât mai departe. Sper să devenim campioni. Ronald își iubește meseria.”

Un Mondial cu o miză mai mare decât fotbalul

Olanda va evolua la Cupa Mondială în Grupa F, alături de Japonia, Suedia și Tunisia. Însă pentru Ronald Koeman, rezultatele de pe teren au acum o altă dimensiune.

În timp ce încearcă să conducă naționala către performanță, selecționerul poartă și povara unei lupte personale care depășește cu mult fotbalul.

Iar dacă Olanda va ajunge până în finală, pentru familia Koeman trofeul nu ar reprezenta doar o victorie sportivă, ci și un moment de speranță într-o luptă mult mai importantă.

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