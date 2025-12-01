Acasă » Știri » Matei Păun, prietenul controversat al lui Nicușor Dan, și-a făcut apariția la Palatul Cotroceni de Ziua Națională a României

De: Anna Caba 01/12/2025 | 18:59
Matei Păun, prezent la recepția de Ziua Națională /Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Astăzi, 1 decembrie, a avut loc recepția de Ziua Națională a României, organizată de Administrația Prezidențială, la Palatul Cotroceni. A fost prima recepție oferită de președintele Nicușor Dan, iar numeroase nume mari și-au făcut apariția. Printre cei prezenți s-a numărat și Matei Păun, apropiat al președintelui.

De-a lungul timpului, relația dintre Nicușor Dan și Matei Păun a fost îndelung analizată și a stârnit suspiciuni. Cei doi sunt apropiați, iar acesta nu avea cum să lipsească. Matei Păun a semnat prezența la recepția de Ziua Națională, potrivit gandul.ro. Omul de afaceri lucrează cu președintele încă din anul 2012.

„Prima mea interacțiune în 2012, la prima campanie. A fost destul de scurtă, i-am făcut o donație, undeva între 1.000 și 2.000 de euro. E o persoană care ascultă, dar hotărăște direcția și e bine să fie așa, după părerea mea”, a spus Matei Păun, într-un interviu recent.

Ulterior, relația celor doi a devenit tot mai strânsă, astfel că în campania la Președinție din 2025, Nicușor Dan a fost întrebat constant despre relația sa cu Matei Păun.

„Este aşa, o MITOLOGIE care s-a format şi care în opinia mea nu are niciun fel de fundament. Nu va avea o poziție la Cotroceni”, a spus de fiecare dată, când a fost întrebat, Nicușor Dan.

Matei Păun, un apropiat a lui Nicușor Dan

Matei Păun are o experiență de 20 de ani în consultanță financiară și managementul activelor în Europa de Est și fostele republici sovietice. A studiat în SUA, Viena și Germania iar în prezent desfășoară activități la compania Bank România Investment (Balkan Advisory Company) și are activități în Belarus.

La anexarea ilegală a Crimeei de către Rusia în 2024, Matei Păun a distribuit articole care ar fi susținut activitățile Rusiei și spuneau că Occidentul ar fi de vină pentru tot, după ce a impus sancțiuni. (Vezi mai multe detalii AICI).

Matei Păun a explicat și relațiile sale cu Rusia:

„În Rusia discutam cu firmele de brokeraj cu care interacționam, firme de avocatură, firme în care investeam. Ne întâlneam cu directori financiari (…) Mai interacționam cu presa, ziariști, străini. Și cu oameni care ar fi putut să ne ajute să înțelegem mai bine dinamica politică, economică a țărilor respective.

M-am întors în 97, decizia a fost luată pentru că fondul voia să investească și în România și Bulgaria. Am interacționat cu multe firme de brokeraj, pentru că ele sunt interfața unui astfel de fond. M-am întâlnit cu oameni de la Bursă, din presă, afaceriști. Am avut o întâlnire cu președintele Constantinescu”.

