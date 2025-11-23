Amenzi cuprinse între 5.000 şi 25.000 de lei pentru românii care încalcă această lege. Nicușor Dan a promulgat-o, e oficial!

Noua lege promulgată de Nicușor Dan vine cu sancțiuni aspre pentru cei care nu o respectă. Românii pot scoate buzunar sume cuprinse între 5.000 și 25.000 de lei. Află în articol despre ce e vorba!

Președintele României a făcut anunțul cu puțin timp în urmă pe contul său de socializare. Nicușor Dan a anunțat că legea care îi vizează pe comercianții din România a fost promulgată în această săptămână.

Amenzi cuprinse între 5.000 şi 25.000 de lei pentru românii care încalcă această lege

Este vorba despre amendarea comercianților care nu înlocuiesc produsele achiziționate în momentul în care cumpărătorul constantă o neregulă. Schimbarea produsului în cauza trebuie să fie realizată în termen de cel mult 30 de zile de la achiziție.

Comercianții care nu respectă această obligație, vor primi amenzi cuprinse între 5.000 și 25.000 de lei.

Șeful de stat susține cp această obligație adusă comercianților va întări protecția consumatorilor și va asigura o aplicare corectă a drepturilor prevăzute de lege.

„Am promulgat săptămâna aceasta legea care introduce amendarea comercianţilor cu sume cuprinse între 5.000 şi 25.000 de lei pentru nerespectarea obligaţiei de a înlocui produsele achiziţionate, fie fizic, fie online, atunci când cumpărătorul constată o neconformitate în termen de cel mult 30 de zile de la achiziţie”, a anunţat preşedintele Nicuşor Dan, duminică, într-o postare pe Facebook.

Proiectul de Lege pentru modificarea art.18 alin.(1) lit.b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri a fost iniţiat de 23 de deputaţi şi senatori liberali.

Proiectul a fost adoptat de Senat în 24 iunie, iar în 29 octombrie a trecut şi de votul din Camera Deputaţilor. Prin promulgarea de către preşedinte, proiectul devine Legea nr. 190/2025.

CITEȘTE ȘI:

Cresc impozitele de la 1 ianuarie 2026: cât vor plăti românii. Ilie Bolojan a făcut anunțul

Legea Pensiilor, modificată! Ce trebuie să facă toți pensionarii din România, când împlinesc 65 de ani