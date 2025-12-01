107 ani de la Marea Unire. „România onestă” petrece în Capitală, „România suveranistă”, la Alba Iulia

„Uniți prin dezbinare” este o expresie care, din păcate, descrie foarte bine Ziua Națională a României din anul 2025. Sub drapelul tricolor există două Românii care se privesc cu neîncredere. Una se numește „România Suveranistă”, condusă de Călin Georgescu, George Simion și Diana Șoșoacă, care sărbătoresc la Alba Iulia, dar nu împreună, ci fiecare de capul lui. Cealaltă este „România Onestă” a lui Nicușor Dan și Ilie Bolojan, care poate fi numită și „România sărăciei, a greșelilor și a promisiunilor neîndeplinite”.

Per total, însă, vedem o realitate cam tristă. România aia faină, care se strânge la greu și se ajută în momente nasoale, e pusă-n umbră de o Românie plină de dezbinări, mai ales în politică și-n societate. Sunt diferențe mari de tot între sate și orașe, între salarii mari și salarii de foame, între cum poți ajunge la doctor, depinde de unde stai, Mai e și ciudățenia aia cu bucăți de autostradă pe care mergi bine și drumuri interminabile, pline de gropi, care te scot din sărite.

1 Decembrie 2025. Politicienii români nu pot sta împreună nici în zi de sărbătoare

În 2025, România s-a împărțit în două tabere. A primit denumirea de „onestă” în campania electorală a lui Nicușor Dan. Acum își dorește să fie sărbătorită în mod separat, și la Alba Iulia, și în București. Politicienii, indiferent de ce cred și de la ce partid sunt, nu pot să se adune ca să arate că e timpul să lăsăm deoparte orgoliile astea!

Ziua de 1 Decembrie 2025 este destul de complicată. Vorbele frumoase nu lipsesc, tricolorul este agățat la rever, România primește mesaje emoționante și i se promite că totul va fi bine. România este plină de contradicții și fețe diferite. Arată bine la exterior, dar este și deteriorată, suferă de frig și probleme, afectată de prea mulți „doctori” care îi spun că se simte bine.

1 Decembrie 2025 în „România Suveranistă”.

Se aude că o să fie mulți oameni de la AUR la Alba Iulia, mai ales că abia a fost congresul lor național unde George Simion a candidat din nou pentru funcția de președinte. Se pare că George Simion speră să vadă vreo 11.000 de persoane la Marșul Unirii.

Și Călin Georgescu, fost candidat la președinție, o să fie acolo. Acum, el e sub supraveghere, dar a anunțat Poliția că vrea să vină la Alba Iulia.

Diana Șoșoacă a zis și ea că vine și i-a cam avertizat pe cei de la putere că „s-ar putea întâmpla ceva neplăcut” dacă se gândesc să participe la evenimente. În esență, mesajul ei e că liderii României ar trebui să se hotărască dacă sunt cu adevărat români sau nu!

Bolojan, cunoscut ca „premierul austerității ”, se plimbă între București și Alba Iulia.

Premierul Ilie Bolojan are o zi încărcată de 1 decembrie 2025. Vrea și-n București, dar și la Alba Iulia, pentru Ziua Națională! La ora 11, îl găsim pe Ilie alături de Nicușor Dan la Arcul de Triumf, urmărind parada militară. Iar la ora 14, „premierul austerității” ajunge și la Alba Iulia, pe Bulevardul 1 Decembrie 1918.

1 Decembrie 2025 în „România Onestă”. Nicușor Dan rămâne la București

A trecut o jumătate de an, de când Nicușor Dan a devenit președinte al României. Până acum, el nu a arătat nicio dovadă care să le demonstreze românilor că a anulat alegerile din 2024 dintr-un motiv bun.

Multe dintre promisiunile făcute în timpul campaniei nu au fost respectate, au fost multe greșeli, iar noul președinte al României a făcut din „imparțialitate” și „neutralitate politică” o batjocură.

Astăzi – 1 decembrie 2025 -, Nicușor Dan va fi prezent în „România Onestă”, conform viziunii sale din fotoliul de la Cotroceni, și va lua parte la defilarea militară ce va avea loc la Arcul de Triumf din București.

România anului 2025 se simte oarecum dezbinată, căutând parcă o unitate mai puternică. De ziua națională, speră din suflet la un viitor mai luminos, chiar dacă simte povara unor vremuri mai grele și numără cu grijă bănuții din buzunar.

