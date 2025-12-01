Acasă » Știri » 107 ani de la Marea Unire. „România onestă” petrece în Capitală, „România suveranistă”, la Alba Iulia

107 ani de la Marea Unire. „România onestă” petrece în Capitală, „România suveranistă”, la Alba Iulia

De: Andreea Stăncescu 01/12/2025 | 11:21
107 ani de la Marea Unire. „România onestă” petrece în Capitală, „România suveranistă”, la Alba Iulia
S-au împlinit 107 ani de la unire / Sursa foto: Inquam / Octav Ganea

„Uniți prin dezbinare” este o expresie care, din păcate, descrie foarte bine Ziua Națională a României din anul 2025. Sub drapelul tricolor există două Românii care se privesc cu neîncredere. Una se numește „România Suveranistă”, condusă de Călin Georgescu, George Simion și Diana Șoșoacă, care sărbătoresc la Alba Iulia, dar nu împreună, ci fiecare de capul lui. Cealaltă este „România Onestă” a lui Nicușor Dan și Ilie Bolojan, care poate fi numită și „România sărăciei, a greșelilor și a promisiunilor neîndeplinite”.

Per total, însă, vedem o realitate cam tristă. România aia faină, care se strânge la greu și se ajută în momente nasoale, e pusă-n umbră de o Românie plină de dezbinări, mai ales în politică și-n societate. Sunt diferențe mari de tot între sate și orașe, între salarii mari și salarii de foame, între cum poți ajunge la doctor, depinde de unde stai, Mai e și ciudățenia aia cu bucăți de autostradă pe care mergi bine și drumuri interminabile, pline de gropi, care te scot din sărite.

Metodele care te ajută să reduci facturile la energie electrică și gaze naturale. Cum diminuezi costurile lunare
Metodele care te ajută să reduci facturile la energie electrică și gaze naturale....
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

1 Decembrie 2025. Politicienii români nu pot sta împreună nici în zi de sărbătoare

În 2025, România s-a împărțit în două tabere. A primit denumirea de „onestă” în campania electorală a lui Nicușor Dan. Acum își dorește să fie sărbătorită în mod separat, și la Alba Iulia, și în București. Politicienii, indiferent de ce cred și de la ce partid sunt, nu pot să se adune ca să arate că e timpul să lăsăm deoparte orgoliile astea!

Ziua de 1 Decembrie 2025 este destul de complicată. Vorbele frumoase nu lipsesc, tricolorul este agățat la rever, România primește mesaje emoționante și i se promite că totul va fi bine. România este plină de contradicții și fețe diferite. Arată bine la exterior, dar este și deteriorată, suferă de frig și probleme, afectată de prea mulți „doctori” care îi spun că se simte bine.

Sursa foto: Shutterstock

1 Decembrie 2025 în „România Suveranistă”.

Se aude că o să fie mulți oameni de la AUR la Alba Iulia, mai ales că abia a fost congresul lor național unde George Simion a candidat din nou pentru funcția de președinte. Se pare că George Simion speră să vadă vreo 11.000 de persoane la Marșul Unirii.

Și Călin Georgescu, fost candidat la președinție, o să fie acolo. Acum, el e sub supraveghere, dar a anunțat Poliția că vrea să vină la Alba Iulia.
Diana Șoșoacă a zis și ea că vine și i-a cam avertizat pe cei de la putere că „s-ar putea întâmpla ceva neplăcut” dacă se gândesc să participe la evenimente. În esență, mesajul ei e că liderii României ar trebui să se hotărască dacă sunt cu adevărat români sau nu!
Bolojan, cunoscut ca „premierul austerității ”, se plimbă între București și Alba Iulia.

Premierul Ilie Bolojan are o zi încărcată de 1 decembrie 2025. Vrea și-n București, dar și la Alba Iulia, pentru Ziua Națională! La ora 11, îl găsim pe Ilie alături de Nicușor Dan la Arcul de Triumf, urmărind parada militară. Iar la ora 14, „premierul austerității” ajunge și la Alba Iulia, pe Bulevardul 1 Decembrie 1918.

1 Decembrie 2025 în „România Onestă”. Nicușor Dan rămâne la București

A trecut o jumătate de an, de când Nicușor Dan a devenit președinte al României. Până acum, el nu a arătat nicio dovadă care să le demonstreze românilor că a anulat alegerile din 2024 dintr-un motiv bun.
Multe dintre promisiunile făcute în timpul campaniei nu au fost respectate, au fost multe greșeli, iar noul președinte al României a făcut din „imparțialitate” și „neutralitate politică” o batjocură.

Astăzi – 1 decembrie 2025 -, Nicușor Dan va fi prezent în „România Onestă”, conform viziunii sale din fotoliul de la Cotroceni, și va lua parte la defilarea militară ce va avea loc la Arcul de Triumf din București.

România anului 2025 se simte oarecum dezbinată, căutând parcă o unitate mai puternică. De ziua națională, speră din suflet la un viitor mai luminos, chiar dacă simte povara unor vremuri mai grele și numără cu grijă bănuții din buzunar.

CITEȘTE ȘI: Mesajul lui Volodimir Zelenski pentru români, de 1 Decembrie. Ce a transmis de Ziua Națională

La mulți ani, România! Primele imagini de la parada de 1 Decembrie

Tags:
Iți recomandăm
Simona Halep a încins spiritele cu oferta de Revelion 2026! I-a lovit pe români direct la portofel: “Se poate plăti și cu fonduri europene?”
Știri
Simona Halep a încins spiritele cu oferta de Revelion 2026! I-a lovit pe români direct la portofel: “Se…
Alertă alimentară în România. Produsul care a fost contaminat
Știri
Alertă alimentară în România. Produsul care a fost contaminat
Un fenomen biologic neobișnuit la Cernobîl pune sub semnul întrebării legile naturii
Mediafax
Un fenomen biologic neobișnuit la Cernobîl pune sub semnul întrebării legile naturii
Trucul care te ajută să scapi de mirosul neplăcut din frigider. Poate ajuta și la menținerea proaspătă a fructelor și legumelor
Gandul.ro
Trucul care te ajută să scapi de mirosul neplăcut din frigider. Poate ajuta...
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au pozat împreună
Prosport.ro
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au...
Ronaldinho s-a umplut de bani, după șușaneaua de la Iași. Brazilianul a încasat o avere ca să-i înfrunte pe Mitic, Stanca și pe Mihalache
Adevarul
Ronaldinho s-a umplut de bani, după șușaneaua de la Iași. Brazilianul a încasat...
Bărbatul care i-a strigat lui Georgescu „marș la Moscova” afirmă că a fost bătut de susținătorii fostului candidat la prezidențiale
Digi24
Bărbatul care i-a strigat lui Georgescu „marș la Moscova” afirmă că a fost...
Analfabetismul funcțional a devenit risc de securitate națională, spune ministrul Educației
Mediafax
Analfabetismul funcțional a devenit risc de securitate națională, spune ministrul Educației
Parteneri
Cum arată Cristina Șișcanu după ce a slăbit 14 kilograme: „Vreau să fiu slabă ca Victoria Beckham”! N-o mai recunoști
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Cristina Șișcanu după ce a slăbit 14 kilograme: „Vreau să fiu slabă ca...
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Gabriela Cristea, din nou criticată. Detaliul rușinos care le-a revoltat pe femei: „Mie nu îmi este rușine”
Click.ro
Gabriela Cristea, din nou criticată. Detaliul rușinos care le-a revoltat pe femei: „Mie nu îmi...
Premieră pentru dronele Bayraktar ale Turciei: un aparat de zbor a neutralizat singur o țintă, fără intervenție umană
Digi 24
Premieră pentru dronele Bayraktar ale Turciei: un aparat de zbor a neutralizat singur o țintă,...
„Washingtonul consideră Europa neimportantă”, susține Ben Hodges. Ce lipsește bătrânului continent și Ucrainei pentru a opri Rusia
Digi24
„Washingtonul consideră Europa neimportantă”, susține Ben Hodges. Ce lipsește bătrânului continent și Ucrainei pentru a...
Cum scapi de rozătoarele din mașină. Aceste detalii te pot ajuta să eviți o pagubă uriașă
Promotor.ro
Cum scapi de rozătoarele din mașină. Aceste detalii te pot ajuta să eviți o pagubă...
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Lotus Diplomat - Cât de interesant este un smartphone asemănător cu BlackBerry?
go4it.ro
Lotus Diplomat - Cât de interesant este un smartphone asemănător cu BlackBerry?
Ce se întâmplă când încălzim mâncare la microunde
Descopera.ro
Ce se întâmplă când încălzim mâncare la microunde
Jocul în care poți duce FCSB în Champions League fără interferențele lui Gigi Becali
Go4Games
Jocul în care poți duce FCSB în Champions League fără interferențele lui Gigi Becali
Trucul care te ajută să scapi de mirosul neplăcut din frigider. Poate ajuta și la menținerea proaspătă a fructelor și legumelor
Gandul.ro
Trucul care te ajută să scapi de mirosul neplăcut din frigider. Poate ajuta și la...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Simona Halep a încins spiritele cu oferta de Revelion 2026! I-a lovit pe români direct la portofel: ...
Simona Halep a încins spiritele cu oferta de Revelion 2026! I-a lovit pe români direct la portofel: “Se poate plăti și cu fonduri europene?”
Alertă alimentară în România. Produsul care a fost contaminat
Alertă alimentară în România. Produsul care a fost contaminat
Influencerița care a murit la 25 de ani într-un accident rutier. Era o pasionată a motocicletelor
Influencerița care a murit la 25 de ani într-un accident rutier. Era o pasionată a motocicletelor
ANPC trage semnalul de alarmă. Lichidul din carne ascunde riscuri uriașe
ANPC trage semnalul de alarmă. Lichidul din carne ascunde riscuri uriașe
Vestea momentului! Celebrul cuplu din România s-a logodit. A cerut-o de soție cu un inel uriaș
Vestea momentului! Celebrul cuplu din România s-a logodit. A cerut-o de soție cu un inel uriaș
Gândul Media Network, nr. 1 în clasamentul grupurilor de presă, la nivel national
Gândul Media Network, nr. 1 în clasamentul grupurilor de presă, la nivel national
Vezi toate știrile
×